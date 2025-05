Adesso è (quasi) ufficiale: arriva l'app di WhatsApp per iPad

WhatsApp potrebbe finalmente arrivare su iPad, segnando un momento storico per milioni di utenti Apple. Dopo anni di attesa e diverse false partenze, il colosso della messaggistica targato Meta sembra pronto a colmare una delle lacune più sentite nel suo ecosistema, offrendo finalmente un’app ufficiale per tablet.

Fino ad oggi, gli utenti di iPad hanno dovuto ricorrere a soluzioni alternative, spesso poco soddisfacenti. Nonostante WhatsApp sia già disponibile su iPhone e Mac, l’assenza di un’app ufficiale per iPad ha costretto molti a utilizzare la versione web tramite browser o la modalità Companion, che richiede una connessione attiva con un iPhone. Queste opzioni, pur funzionando, non rappresentano un’alternativa ottimale per chi utilizza l’iPad come dispositivo principale.

WhatsApp su iPad: l’emoji della speranza

La notizia del probabile arrivo dell’app di WhatsApp per iPad è stata accolta con entusiasmo dalla community dopo un indizio rivelatore: l’account ufficiale di WhatsApp su X (ex Twitter) ha risposto a una domanda sulla disponibilità dell’app per iPad con una semplice emoji degli occhi. Questa emoji è un modo, neanche troppo velato, per rispondere “restate a guardare”, sta per succedere qualcosa.

Questo gesto, apparentemente banale, ha scatenato speculazioni e rinnovato l’attesa per una soluzione che potrebbe migliorare significativamente l’esperienza di milioni di utenti in tutto il mondo.

Un’app nativa di WhatsApp per iPad offrirebbe diversi vantaggi. Oltre a un’esperienza utente migliorata, si potrebbero introdurre funzionalità avanzate come videochiamate ottimizzate e una gestione più efficiente delle conversazioni. Per Meta, questa mossa rappresenterebbe un’opportunità strategica per rafforzare la propria posizione nel mercato della messaggistica, consolidando la fidelizzazione degli utenti esistenti e attirandone di nuovi.

Arrivano anche Instagram e Treads

Questa possibile novità si inserisce in un contesto più ampio in cui Meta sta rivedendo la sua strategia nei confronti dei tablet Apple. Non solo WhatsApp, ma anche Instagram e Threads potrebbero presto avere un’app dedicata per iPad, risolvendo un’altra storica mancanza nel panorama delle app Meta.

Nonostante l’entusiasmo, è importante sottolineare che Meta non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle tempistiche di lancio o sulle caratteristiche specifiche di queste nuove app: gli utenti dovranno quindi pazientare ancora prima di poter scaricare WhatsApp (e poi anche Instagram e Threads) direttamente dall’App Store sul proprio iPad.