Adobe Firefly: come usare l'IA e in quali Paesi costa meno

L’intelligenza artificiale generativa Adobe Firefly è integrata nella suite di applicazioni di Adobe ed è, quindi, accessibile tramite il meccanismo dei crediti generativi con vari software come Photoshop, Adobe Express, Adobe Illustrator, Adobe Stock oltre che con la web app di Firefly che mette a disposizione 25 crediti generativi gratuiti.

Ogni operazione che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa di Firefly comporta l’utilizzo di un credito. Il numero di crediti generativi a disposizione degli utenti Adobe cambia in base agli abbonamenti attivi e viene ripristinato ogni mese. Di conseguenza, il costo effettivo per l’uso di Adobe Firefly cambia in base agli abbonamenti attivati dall’utente.

Da notare, inoltre, che il canone di abbonamento cambia anche in base al Paese. In alcuni Paesi, infatti, i servizi Adobe costano meno. È il caso, ad esempio, di Adobe Creative Cloud che costa circa 10 volte in meno in Turchia rispetto a quanto costa in Italia. Altri Paesi particolarmente convenienti sono l’Argentina, il Brasile, il Messico, la Romania e il Portogallo.

Con una VPN come NordVPN è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP e verificare i prezzi dei servizi Adobe in questi Paesi, semplicemente collegandosi a un server situato nel Paese in questione.

Geolocalizzare l’indirizzo IP è facile e conveniente con NordVPN

Per verificare i prezzi dei servizi Adobe e, quindi, per accedere a Adobe Firefly con un costo ridotto è necessario geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese. Utilizzando un IP turco, ad esempio, sarà possibile verificare le condizioni proposte agli utenti Adobe in questo Paese.

La geolocalizzazione dell’indirizzo IP è possibile grazie a una VPN come NordVPN che mette a disposizione degli utenti un network di oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo. Basta attivare il servizio e scegliere il server da utilizzare. Attualmente, grazie all’offerta di Natale, NordVPN costa appena 3,79 euro al mese.

Il sistema di geolocalizzazione dell’IP non è consentito dai termini di servizio di Adobe. In ogni caso, è possibile utilizzare la VPN anche solo per verificare i prezzi dei vari abbonamenti proposti dall’azienda e verificare il costo effettivo legato all’utilizzo di Adobe Firefly in ogni Paese e, in particolare, nei Paesi dove gli abbonamenti di Adobe costano meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.