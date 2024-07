Kling AI: ecco il modello IA cinese per generare video che sfida Sora

Nel contesto dei modelli IA impegnati nella generazione di video, Sora di OpenAI è al momento un punto di riferimento. La sua posizione predominante, però, è ora a rischio.

Il colosso tecnologico cinese Kuaishou Technology ha infatti annunciato la sua nuova IA attiva in questo settore, ovvero Kling AI, che è stata resa disponibile in tutto il mondo. Il modello IA, che è stato lanciato in Cina nel corso di giugno, è accessibile semplicemente registrando un account fornendo un’e-mail.

Kling AI è in grado di creare clip video in alta definizione di una lunghezza massima di due minuti. Già da ciò è evidente come il dominio di Sora sia a rischio, visto che il modello IA in questione offre filmati per una durata massima di un minuto. Il nuovo modello permette di creare contenuti da 30 fps con risoluzione 720p. Ottima è anche la finestra di contesto, con la possibilità di digitare prompt con 2.000 caratteri di input.

Per poter apprezzare le potenzialità di Kling AI è sufficiente dare uno sguardo a questo post su X:

Here we go! Kling AI is now available globally.

People have been already creating wild AI videos.

10 examples:

1. Grannypic.twitter.com/9n6MB4jOYK

— Min Choi (@minchoi) July 24, 2024