Sora: ecco il primo video musicale generato con lo strumento di OpenAI

Giusto qualche ora fa, OpenAI ha pubblicato un video musicale sul proprio canale YouTube creato attraverso lo strumento IA Sora.

Il filmato, che accompagna la canzone Worldweight di August Kamp, è stato realizzato partendo da un prompt testuale fornito all’IA. Il risultato dell’elaborazione sono una serie di brevi clip in un formato 8:3, con riprese sfocate di vari ambienti.

In tal senso, viene proposta una spiaggia in una giornata nuvolosa, un santuario in una foresta oltre a fiori e tecnologia aliena. Nel complesso, il video si presenta molto bizzarro.

Worldweight di August Kamp è il primo video musicale realizzato da Sora

August Kamp non ha fatto sapere qual è stato il prompt utilizzato per realizzare il suo video musicale. L’artista ha comunque puntualizzato come i comandi utilizzati sono stati ispirati dal brano musicale e dall’immaginazione di Kamp.

Prestando attenzione al filmato, è possibile notare alcune evidenti allucinazioni dell’IA. Foglie che si trasformano in pesci, cespugli che appaiono dal nulla e altre stranezze sembrano essere stranezze costanti nel video. Nonostante ciò, vista la natura del filmato, questo effetto può risultare anche piacevole.

Sebbene questo contenuto stia catturando l’attenzione di curiosi ed esperti di IA, va detto che non si tratta del primo elaborato di Sora presentato al pubblico. Giusto qualche tempo fa, infatti, la società Shy Kids (che si occupa di produzioni multimediali) ha pubblicato sempre su YouTube un cortometraggio realizzato con tale IA.

Air Head (questo il nome del filmato) ricorda da vicino l trailer di un film. Nel filmato viene mostrato un uomo che ha un palloncino al posto della testa.

Infine, va tenuto conto come Sam Altman in persona si sia mosso, recandosi ad Hollywood, per proporre Sora ai piani alti del settore cinematografico. Dunque, nel futuro dell’IA potrebbero non esservi solo la musica ma anche il cinema.