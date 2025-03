Adobe: in arrivo strumenti AI generativa rivoluzionari per il video editing

Adobe si dimostra, ancora una volta, una compagnia propensa all’innovazione e fortemente intenzionata a sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

In un suo recente evento, ovvero l’Adobe Summit 2025, l’azienda ha presentato un nuovo strumento Firefly Creative Production, con un’interfaccia senza codice che permette di rendere più rapide le attività di produzione multimediale ripetitive.

Secondo quanto sostenuto da Adobe, questo nuovo tool aiuterà i professionisti del marketing in diversi contesti, come cambiare lingua o proporzioni di un video. Queste operazioni, solo fino a qualche mese fa richiedevano un tempo enorme, in molti casi persino interi giorni di lavoro. Grazie all’AI, tutto ciò è fattibile con pochi clic.

Adobe e AI generativa: l’obiettivo è far risparmiare tempo ed energie a marketer e creativi

Nello specifico, l’aggiornamento interessa una serie di nuove API. La più interessante è senza di dubbio è quella dedicata a traduzione e sincronizzazione del labiale. La stessa permette di tradurre un dialogo parlato, andando a modificare i movimenti delle labbra per rendere il contenuto ancora più verosimile.

Un’altra API permette di ridimensionare automaticamente i video, mantenendo i protagonisti del contenuto al centro. Nel contesto di designer e video editor, questo strumento può risultare una vera e propria svolta. Secondo quanto sostenuto da Adobe, chi ha provato con mano le nuove funzioni ha segnalato un aumento considerevole per quanto riguarda tempistiche ed efficienza del lavoro.

Per il GM di Adobe GenStudio e Firefly Enterprise Solutions, Varun Parmar, l’applicazione degli strumenti AI della compagnia sarà utile per alleggerire il lavoro di marketer e creativi, consentendo agli stessi di dedicarsi maggiormente al lato artistico del loro lavoro.

Poco più di una settimana fa, Adobe ha presentato anche Customize, un ulteriore strumento basato sull’AI che ha come obiettivo quello di semplificare il lavoro dei professionisti creativi.