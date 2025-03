Nuova funzione AI di Adobe permette modifica di immagini stock senza Photoshop

Adobe sta aggiornando il suo servizio Adobe Stock con una funzione basata sull’Intelligenza Artificiale chiamata Customize.

Questa permette a qualunque utente di personalizzare le immagini stock, senza mai dover uscire dalla piattaforma, apportando modifiche rapide e richiedendo varianti delle immagini presenti. A rendere Customize così interessante vi è il fatto che è in grado di funzionare anche senza dover accedere a un’app specifica come Photoshop.

Adobe Stock è un servizio a pagamento che offre l’accesso accesso a milioni di contenuti come foto, filmati, grafica vettoriale e modelli 3D, un enorme database di materiale pensato per professionisti di design, marketing e non solo.

Ovviamente, gli abbonati hanno accesso alle licenze dei file ottenuti che possono dunque essere utilizzati anche in altre piattaforme Adobe come Illustrator, Premiere Pro e After Effects.

La nuova funzionalità Customize è pensata per offrire un maggiore controllo creativo su tali risorse. La modifica delle immagini tramite AI si affida ad Adobe Firefly, sfruttando un sistema di crediti generativi.

Customize per Adobe Stock permette di sfruttare l’AI per ridurre lavori lunghi e noiosi dei creativi

Secondo Adobe, Customize va oltre gli strumenti AI già proposti in passato. Questa funzionalità permette di agire su più immagini in contemporanea, intervenendo su proporzioni, con tanto di una cronologia delle azioni effettuate sui contenuti.

Questo strumento, a detta della compagnia, è una risposta alle richieste dei professionisti creativi. Questi vedono nell’AI un modo per ridurre le tempistiche riguardanti lavori che richiedono molto tempo.

Adobe ha poi sottolineato come Customize è solo un “antipasto” di ciò che presto offrirà Adobe Stock, lasciando intendere come presto potrebbe proporre nuovi strumenti basati sull’AI ancora più avanzati. La funzione è disponibile per chi ha un piano individuale o aziendale. In alternativa, è possibile acquistare crediti generativi a parte.