Photoshop: ora è ufficiale l'app per iPhone e iPad

Finalmente la notizia che in molti attendevano è arrivata: ora Photoshop è disponibile anche su iPhone e iPad come applicazione ufficiale. Adobe ha fatto questo regalo agli utenti Apple che ora potranno contare su una versione completa e praticamente uguale a quella da desktop, chiaramente non in termini di dimensioni su schermo. Basta andare su App Store per trovarla disponibile, ma tranquilli: arriverà ben presto anche per Android sul Play Store di Google.

Photoshop per tutti, ovunque

L’applicazione dunque è disponibile gratuitamente per tutti e c’è la possibilità di sbloccare funzioni avanzate attraverso acquisti in-app. L’interfaccia è stata riprogettata da Adobe che quindi ha scelto di adoperarsi al meglio per coloro che lavorano in movimento.

Facendo un confronto con Photoshop Express, questa nuova app si occuperà di offrire un’esperienza più completa e vicina alla versione desktop. L’obiettivo è semplice: dare a chiunque la possibilità di creare, modificare e perfezionare immagini anche lontano dalla scrivania, senza sacrificare la qualità.

Cosa offre la nuova app di Photoshop su iOS

Nonostante sia un’app mobile, le potenzialità sono notevoli. Ecco alcune delle funzioni più interessanti disponibili già nella versione gratuita:

Editing a livelli : proprio come su desktop, è possibile combinare immagini, testi e grafiche usando livelli, maschere e selezioni;

: proprio come su desktop, è possibile combinare immagini, testi e grafiche usando livelli, maschere e selezioni; Tap Select : uno strumento rapido che consente di selezionare oggetti nelle immagini con un solo tocco, rendendo facile cambiare colori o rimuovere elementi indesiderati;

: uno strumento rapido che consente di selezionare oggetti nelle immagini con un solo tocco, rendendo facile cambiare colori o rimuovere elementi indesiderati; Pannello correttivo : per eliminare imperfezioni o dettagli che disturbano l’immagine, come persone sullo sfondo o oggetti fuori posto;

: per eliminare imperfezioni o dettagli che disturbano l’immagine, come persone sullo sfondo o oggetti fuori posto; Generative Fill e Generative Expand : grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale di Adobe Firefly , è possibile riempire spazi vuoti o espandere immagini in modo coerente e realistico;

: grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale di , è possibile riempire spazi vuoti o espandere immagini in modo coerente e realistico; Sostituzione sfondo : basta pochi tocchi per rimuovere lo sfondo originale e sostituirlo con un’altra immagine dalla libreria o generata tramite AI;

: basta pochi tocchi per rimuovere lo sfondo originale e sostituirlo con un’altra immagine dalla libreria o generata tramite AI; Integrazione con le altre app Adobe : le modifiche possono essere facilmente trasferite su Lightroom , Express o Fresco ;

: le modifiche possono essere facilmente trasferite su , o ; Accesso gratuito a risorse Adobe Stock, comprese texture, sfondi e motivi.

Il piano Photoshop Mobile e Web e il prezzo

Per chi vuole spingersi oltre le funzioni di base, Adobe offre il nuovo piano Photoshop Mobile e Web. Questo abbonamento consente di accedere a strumenti avanzati di editing, selezioni più precise, correzioni colore avanzate e l’accesso completo ai documenti PSD.

Un grande vantaggio di questo piano è la possibilità di lavorare senza interruzioni tra diversi dispositivi: si può iniziare un progetto su iPhone, proseguire su iPad e rifinirlo su browser (con supporto a Safari, Chrome, Firefox e Edge), senza perdere alcuna modifica.

Il piano include anche l’accesso a una ricca libreria di contenuti Adobe Stock e a tutte le funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale.

In termini di prezzi, sia su iPhone che su iPad l’applicazione, come detto, è disponibile gratis ma chi vuole tutte le funzioni Premium deve pagare. C’è infatti un abbonamento che costa 7,99 $ al mese o si può optare per la soluzione annuale da 69,99.