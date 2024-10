Adobe Max: le novità AI per Photoshop e non solo

Nuovo evento Adobe, nuova ondata di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il gigante di San Jose ha annunciato novità per le sue app Creative Cloud, come Photoshop, Illustratror e Premier Pro. Tutte queste inedite feature hanno ovviamente lo scopo di rendere ancora più versatili questi software di editing e, allo stesso tempo, rendere la vita più semplice non solo ai professionisti, ma anche ai “semplici” appassionati.

Le ultime novità AI presentate da Adobe

Per quel che riguarda Photoshop, di certo il software più popolare tra quelli proposti, si fa notare “Distraction Revomal”, che che non è altro che un upgrade dello strumento Remove. Grazie a questa novità, il software può identificare e rimuovere automaticamente tutti gli elementi di disturbo all’interno di una foto, come persone, cavi sospesi e così via.

A questa feature, che potrebbe ricordare la Gomma Magica di Google, si aggiunge Generative Workspace, che è una novità ancora basata sull’intelligenza artificiale e che punta però sull’immaginazione, sulla fantasia, sulla creatività di chi in quel momento sta usando Photoshop.

Relativamente al modello Firefly Image 3, questo ha ricevuto un aggiornamento che si traduce in un miglioramento della qualità e della varietà delle immagini generate, essendo capace di comprende anche prompt più complessi.

Passando ad Adobe Illustrator, spicca “Objects on Path”, che è una funzione che consente agli utenti di posizionare e muovere oggetti lungo qualsiasi forma di percorso, garantendo così maggior flessibilità ai designer. Lo strumento Mockup per la visualizzazione tridimensionale degli oggetti è ora disponibile per tutti, mentre Image Trace – che converte le immagini in vettori – è stato ulteriormente migliorato.

Infine, per quanto riguarda Premiere Pro, il modello Firefly Video è da questo momento disponibile per diversi strumenti del software e permette agli utenti di estendere i filmati (solo di due secondi) e anche generare video partendo da immagini fisse e prompt testuali (a 720p o 1080p ad un massimo di 24fps).