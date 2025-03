AerynOS 2025.03: rilascio ufficiale con GNOME 48 e Linux 6.13.8

AerynOS 2025.03 è stato appena lanciato come prima release di distribuzione Linux indipendente, precedentemente nota come Serpent OS. Il nuovo sistema è stato rilasciato con l’ultimo ambiente desktop GNOME 48 in un’immagine ISO live che chiunque può testare sui propri PC. AerynOS è una delle prime distribuzioni a confezionare e distribuire l’ambiente desktop GNOME 48 recentemente rilasciato ai propri utenti. GNOME 48 è un enorme aggiornamento con supporto HDR, buffering triplo dinamico, protocollo di gestione del colore Wayland, una funzionalità di benessere, limitazione della carica della batteria e altro ancora.

Sebbene ancora considerata di qualità alpha, AerynOS 2025.03 è alimentata dal kernel Linux 6.13.8 (con kernel Linux 6.14 sulle pipeline). Inoltre, presenta l’ultimo e migliore stack grafico open source Mesa 25.0.2. La toolchain aggiornata è composta da LLVM 19.1.7, Vulkan SDK 1.4.309.0 e molti degli strumenti più recenti. Un altro cambiamento interessante in questa versione è il supporto per os-info nel gestore pacchetti moss per generare il file os-release.

Ikey Doherty afferma che mentre os-release e lsb_release forniscono identificazione e metadati molto primitivi, os-info è progettato per fornire compatibilità con quei formati pur essendo molto più espressivo. Come spiega lo sviluppatore: “In precedenza, moss generava il file /usr/lib/os-release su richiesta utilizzando compiled in defaults, il che era un po’ poco flessibile. Ora, forniamo un file JSON (/usr/lib/os-info.json) contenente una descrizione del sistema operativo, la composizione delle tecnologie e le capacità“.

Come accennato in precedenza, AerynOS promette nuove entusiasmanti funzionalità. Tra queste vi è l’automazione degli aggiornamenti dei pacchetti, una gestione più semplice dei rollback e la gestione del disco con Rust. L’update include anche il ridimensionamento frazionario abilitato di default e un rinnovato programma di installazione del sistema con supporto per la cancellazione completa del disco e schemi di partizionamento dinamico del disco. Tutto questo e altro ancora sarà implementato in una versione futura. Gli utenti possono scaricare AerynOS 2025.03 subito dal sito web ufficiale. Tuttavia, mentre AerynOS sembra un solido daily runner, è necessario ricordare che al momento è considerato di qualità alpha.