Affidabilità HDD: Blackblaze analizza i modelli sul mercato

I nuovi dati pubblicati da Blackblaze offrono uno sguardo concreto sull’affidabilità dei dischi rigidi impiegati in una grande infrastruttura di archiviazione.

Il rapporto, diffuso negli scorsi giorni, prende in esame il comportamento dei modelli presenti nei data center dell’azienda, mettendo a confronto produttori, capacità e anzianità operativa.

Il valore di queste rilevazioni sta soprattutto nella scala dell’osservazione: invece di basarsi su test di laboratorio o sulle dichiarazioni dei produttori, il dataset deriva dall’utilizzo quotidiano di unità destinate alla conservazione dei dati. Questo permette di individuare differenze tra modelli che, sulla carta, possono apparire molto simili e di osservare come l’affidabilità evolva nel tempo.

I modelli HDD che mostrano più differenze

L’analisi, accessibile dal sito di Blackblaze, è avvenuta nel compreso tra aprile e giugno, con l’analisi di 354.415 unità dopo aver applicato i criteri di inclusione previsti per il rapporto. Sono stati rilevati 1.498 guasti, corrispondenti a un tasso annualizzato dell’1,73%, valore che rappresenta il livello più elevato osservato dall’azienda negli ultimi anni.

Tra i risultati più evidenti emergono alcuni modelli con valori particolarmente elevati. L’HGST HUH721212ALN604 da 12 TB ha raggiunto il 7,63%, mentre il Seagate ST10000NM0086 da 10 TB si è attestato al 9,33%. Backblaze segnala che l’età avanzata di alcune unità e le dimensioni relativamente contenute di determinate popolazioni possono incidere sulla lettura delle percentuali.

All’estremo opposto, tre modelli Seagate non hanno registrato alcun guasto durante il trimestre considerato: ST8000NM000A, ST12000NM000J e ST14000NM000J. Il dato va però interpretato nel contesto della numerosità di ciascun modello, perché un campione ridotto può rendere più volatile il risultato.

Capacità elevate e nuove tecnologie cambiano scenario

L’analisi evidenzia anche una trasformazione nella composizione della flotta. Le unità da almeno 20 TB rappresentano ormai oltre un quarto del parco analizzato, segnalando una progressiva concentrazione delle nuove installazioni sulle capacità maggiori. Parallelamente, non sono stati introdotti nuovi modelli nella flotta per il secondo trimestre consecutivo.

Sul fronte tecnologico, Backblaze dedica attenzione anche alla registrazione magnetica a sovrapposizione, nota come SMR. Questa architettura sovrappone parzialmente le tracce magnetiche, consentendo una maggiore densità di registrazione. Il vantaggio potenziale riguarda quindi la quantità di dati memorizzabile, ma il comportamento del disco dipende maggiormente dalle caratteristiche del carico di lavoro e dalla gestione del posizionamento dei dati. L’azienda non utilizza attualmente unità SMR nella propria flotta, pur osservando l’evoluzione della tecnologia nel settore.

Nel complesso, il rapporto suggerisce che valutare un HDD richiede più di una semplice occhiata alla marca o alla capacità nominale. L’affidabilità è il risultato dell’interazione tra modello, età, ambiente operativo, dimensione del campione e tipo di utilizzo. Per chi deve progettare sistemi di archiviazione, questa prospettiva rende i dati sul campo uno strumento utile per comprendere i rischi e costruire strategie di gestione più consapevoli.