Qualcomm porta Linux sui PC con Snapdragon X2 e spiega come funzionerà

Qualcomm sta portando il supporto Linux sui notebook basati su Snapdragon X2 Series, con un lavoro che coinvolge direttamente kernel e driver hardware.

L’iniziativa punta a rendere utilizzabili anche in ambiente Linux i principali componenti della piattaforma, inclusi acceleratore neurale e GPU Adreno. La fase attuale è una Early Developer Preview, quindi il progetto è rivolto soprattutto a sviluppatori, manutentori delle distribuzioni e tecnici impegnati nell’abilitazione dell’hardware.

Il riferimento software utilizzato per la validazione è Debian 13 Trixie con un kernel personalizzato. Qualcomm sta inoltre lavorando con Canonical per portare Ubuntu sulla piattaforma. L’obiettivo non è soltanto permettere l’avvio del sistema: il codice upstream deve creare una base mantenibile per applicazioni, distribuzioni e futuri dispositivi.

Snapdragon X2 entra nel lavoro upstream del kernel

Il supporto nasce da un percorso iniziato dopo lo Snapdragon Summit 2025 e procede attraverso l’integrazione progressiva del codice nel kernel Linux. Tra i componenti principali figura il supporto alla Hexagon NPU tramite FastRPC, necessario per accedere all’acceleratore durante l’inferenza locale. Sul versante grafico Qualcomm indica invece Freedreno, Turnip e Rusticl, i driver open source del progetto Mesa destinati alle funzioni grafiche e di calcolo delle GPU Adreno.

L’abilitazione comprende anche il boot tramite systemd-boot e il funzionamento delle periferiche collegate attraverso USB, PCIe e l’engine seriale universale Qualcomm, utilizzato per interfacce UART, I2C e SPI. Il lavoro copre inoltre gestione energetica, comportamento termico e affidabilità complessiva della piattaforma. È una distinzione importante: il semplice avvio di Linux dimostra che una macchina può essere utilizzata, ma non certifica che grafica, periferiche, sospensione, accelerazione e gestione dei consumi siano già pronti per un uso quotidiano.

Qualcomm collega queste attività anche alle applicazioni di Intelligenza Artificiale eseguite direttamente sul PC. Durante il Summit sono state mostrate esperienze in cui agenti software organizzano raccolte fotografiche, assistono nella produzione di podcast e controllano possibili minacce durante videoconferenze. L’esecuzione locale può consentire di mantenere sul dispositivo una parte dell’elaborazione, mentre i carichi più impegnativi possono essere trasferiti verso servizi cloud quando necessario.

La strada verso un Linux pronto per i notebook

La fase attuale non riguarda desktop, vecchie piattaforme Snapdragon X o schede di sviluppo generiche. Il supporto è concentrato sui notebook Snapdragon X2 e la compatibilità può variare in base al modello del processore e alla progettazione del produttore. Per questo Qualcomm considera il progetto uno strumento destinato a chi sviluppa kernel, toolchain, distribuzioni e software di abilitazione hardware, non ancora un prodotto Linux pronto per l’installazione immediata.

La roadmap prevede il completamento dell’attuale fase entro la fine di novembre, mentre l’upstreaming continuerà successivamente per accompagnare gli aggiornamenti del kernel, la certificazione e l’adozione da parte dei produttori. Qualcomm indica Debian come primo riferimento della piattaforma e prevede la certificazione Snapdragon X2 per Ubuntu nella prima metà del 2027. HP, ASUS e HUMAIN hanno inoltre comunicato piani per dispositivi con supporto Linux.