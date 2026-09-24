Linux 7.4 sblocca finalmente HDMI 2.1 sulle GPU AMD con VRR e FreeSync

Il supporto HDMI 2.1 nel driver AMDGPU open source si avvicina a un passaggio importante con Linux 7.4.

Le patch raccolte per il prossimo ciclo del kernel puntano a rendere disponibili insieme Fixed Rate Link, VRR, FreeSync e Auto Low Latency Mode, funzioni particolarmente interessanti per chi utilizza Radeon con monitor e televisori moderni.

Il lavoro arriva dopo un lungo periodo nel quale l’implementazione open source di HDMI 2.1 era rimasta limitata dalle difficoltà legate alle specifiche necessarie. AMD ha iniziato a pubblicare il codice nel corso del 2026, costruendo progressivamente i componenti necessari. Ora il driver si avvicina a una gestione più completa del collegamento video, con ricadute concrete soprattutto sul gaming.

AMDGPU prepara HDMI 2.1 per Linux 7.4

Il componente fondamentale è Fixed Rate Link, il sistema di trasmissione utilizzato da HDMI 2.1 per gestire collegamenti con maggiore capacità rispetto alla precedente modalità TMDS. Il supporto FRL per AMDGPU è entrato nel kernel Linux 7.2, ma inizialmente il codice non risultava attivo per impostazione predefinita. La scelta permetteva agli sviluppatori di completare le funzioni legate al refresh variabile prima di esporre il nuovo percorso a tutti gli utenti.

Le nuove modifiche portano nella stessa implementazione anche VRR, FreeSync e ALLM. Il Variable Refresh Rate consente al display di adeguare dinamicamente la frequenza di aggiornamento al flusso generato dalla GPU, mentre l’Auto Low Latency Mode permette a monitor e televisori compatibili di attivare automaticamente una modalità orientata alla riduzione della latenza. Per FreeSync, il risultato è l’estensione via HDMI di una tecnologia che AMDGPU già gestisce attraverso altri percorsi di visualizzazione.

Un dettaglio tecnico importante riguarda il cosiddetto Passive VRR. La funzione mantiene l’uscita HDMI nello stato necessario al refresh variabile anche durante l’uso del desktop a frequenza fissa, così da evitare fenomeni di oscuramento o sfarfallio nel passaggio alla modalità VRR. Gli sviluppatori hanno separato questa parte dal resto delle patch dedicate alle funzioni gaming, rendendola una componente distinta della gestione del display.

Il driver amplia anche il supporto hardware futuro

Il lavoro non si limita alle funzioni visibili all’utente. Gli aggiornamenti destinati a DRM-Next comprendono modifiche per GFX12.1, Display Core Next 6 e SMU 15, insieme a correzioni nella gestione del display. Un intervento specifico riguarda l’attivazione dell’audio attraverso HDMI FRL, mentre l’ampliamento della copertura dei test permette di verificare una parte maggiore del codice senza affidarsi esclusivamente alle prove manuali su hardware reale.

Il calendario resta comunque legato al normale processo di sviluppo del kernel. La finestra di merge di Linux 7.4 dovrebbe aprirsi nella seconda metà di ottobre, dopo la disponibilità della versione stabile precedente; la pubblicazione definitiva potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Fino alla conclusione del ciclo, l’integrazione delle patch resta quindi soggetta alla revisione degli sviluppatori e agli eventuali problemi individuati durante i test.

Per gli utenti Radeon, il significato più interessante è la convergenza tra larghezza di banda, sincronizzazione adattiva e gestione della latenza all’interno dello stesso percorso AMDGPU. La disponibilità effettiva dipenderà comunque dalle capacità della singola GPU e del display, oltre che dall’intera catena HDMI.