After Effects diventa gratis con l'alternativa Pikimov

Adobe After Effects è un software professionale di compositing e animazione grafica, ampiamente utilizzato nel settore della produzione video, della post-produzione e degli effetti visivi. Si tratta di uno strumento versatile che combina funzionalità di animazione, effetti visivi (VFX) e rendering video. Gli utenti possono importare file multimediali (video, immagini, audio) e organizzarli in livelli sulla timeline. Gli effetti e le animazioni sono applicati sui vari livelli utilizzando strumenti e pannelli specifici.

Uno sviluppatore indipendente si è ispirato all’apprezzata applicazione Photopea per il ritocco fotografico, interamente basata sul Web, per sviluppare la sua Pikimov.

Pikimov è un’alternativa ad After Effects, un video editor incentrato sulle funzionalità di motion design che non necessita di alcun componente aggiuntivo per funzionare. Gratuito e senza registrazione, Pikimov non richiede il caricamento di alcun dato sul cloud. Neppure i video da elaborare.I file di ciascun progetto rimangono sempre sul computer dell’utente, garantendo maggiore controllo sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. L’autore di Pikimov assicura inoltre che i progetti creati non sono in alcun modo riutilizzati, nemmeno per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Come funziona Pikimov: un After Effects gratuito senza usare il cloud

Progettato come alternativa agli editor più costosi come After Effects, Pikimov – utilizzabile da questa pagina – offre una serie di funzionalità potenti e accessibili, senza richiedere alcuna installazione.

Innanzi tutto, Pikimov supporta ogni genere di risorsa multimediale, inclusi modelli 3D nel formato .glb, con la possibilità di creare composizioni ricche e dinamiche.

Sul versante dell’editing video, Pikimov offre una vasta gamma di effetti tra cui correzione del colore, sfocatura, glitch e rimozione dello sfondo verde (chroma key), per personalizzare e migliorare i contenuti. Grazie al meccanismo dei keyframe, inoltre, l’applicazione Web può “animare” quasi tutte le proprietà degli elementi, creando transizioni e movimenti fluidi.

Per usare la piattaforma, non è necessario installare nulla: Pikimov funziona su Windows, macOS e Linux direttamente da browser Web, garantendo flessibilità e accessibilità ovunque ci si trovi. Va sottolineato, tuttavia, come al momento lo sviluppatore abbia privilegiato l’esperienza desktop. Pikimov, infatti, non è compatibile con gli iPad anche se può funzionare sui tablet a cuore Android, a patto di impostare la modalità di visualizzazione desktop nel browser.

Inoltre, seppur pienamente compatibile con Chrome, Edge e in generale con tutti i browser derivati da Chromium, l’applicazione non funziona su Firefox. Questo perché il browser di Mozilla non supporta alcune API necessarie.

Dall’interfaccia principale di Pikimov, è possibile cliccare sul menu Demo projects per caricare diversi progetti di esempio e toccare con mano le potenzialità di After Effects.

Un video editor online ottimizzato per le performance

Oltre a distinguersi come soluzione versatile e gratuita per chiunque sia interessato alla produzione di contenuti video e motion design, Pikimov è progettato per funzionare in modo efficiente anche su hardware meno potente. Se si lavora con la classica risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), Pikimov non richiede una scheda grafica particolarmente prestazionale. Sono comunque consigliati almeno 16 GB di memoria RAM, anche se una dotazione inferiore può essere comunque sufficiente per le elaborazioni meno impegnative.

Dal punto di vista della connessione Internet, non è richiesto un collegamento veloce in quanto tutto il lavoro di elaborazione avviene in ambito locale, ovvero sul dispositivo dell’utente. L’applicazione in sé pesa appena 5 MB, che possono crescere se si decidessero di scaricare alcuni file dimostrativi. Questo è tutto quello che gli utenti di Pikimov devono scaricare.

In futuro Pikimov sarà disponibile sia sotto forma di applicazione PWA che di pacchetto flatpak per GNU/Linux, quando il progetto diverrà più maturo. Nel frattempo, chi apprezzasse particolarmente il sostituto gratuito di After Effects, può trasformare l’applicazione Web in un programma desktop. Nel caso di Windows, quanto meno Pikimov avrà la sua icona e sarà visualizzato nella barra delle applicazioni oltre che nel menu Start.

Pikimov resterà gratuito per sempre

Come sottolinea l’autore, Pikimov non è un’applicazione open source: al momento non è prevista la condivisione del codice sorgente. Tuttavia, l’ideatore dell’alternativa ad After Effects fa presente che il progetto è e resterà sempre completamente gratuito anche in futuro.

Lo sviluppatore che ha creato Pikimov, si sofferma comunque sullo stack tecnologico usato per plasmare la sua creazione: il rendering delle composizioni è realizzato con three.js e molteplici passaggi di effectcomposer. Gli effetti video sono creati avvalendosi di shader GLSL; l’interfaccia utente dell’applicazione è gestita dal framework Ember; il muxing audio/video è gestito tramite MP4-Muxer. Il resto dell’applicazione utilizza API native dei browser, alcune delle quali sono disponibili solo su browser Chromium e derivati.

Conclusioni

Pikimov si distingue come un editor online avanzato e gratuito, progettato per soddisfare le esigenze di chiunque voglia creare motion design e video senza barriere di accesso o costi elevati. Con una serie di funzionalità potenti come il sistema di animazione a keyframe, gli effetti video personalizzabili e il supporto per una vasta gamma di media, Pikimov si rivolge sia ai professionisti del settore che agli appassionati creativi.

Ciò che rende Pikimov unico è il suo impegno per la privacy e la sicurezza dei dati: tutti i file rimangono sul computer dell’utente, eliminando in toto la necessità di caricamenti su server esterni e garantendo pieno controllo sui contenuti. Questo aspetto, unito alla sua interfaccia intuitiva e alla compatibilità multi-piattaforma, lo rende una scelta ideale per chi desidera una soluzione flessibile e affidabile per la produzione video.

In conclusione, Pikimov non è solo un editor, ma un’opportunità per esplorare la creatività senza limiti, mantenendo la libertà di espressione e la sicurezza dei dati al centro di ogni progetto.