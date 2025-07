Apple Music celebra 10 anni regalando una playlist speciale agli utenti

Un decennio di ascolti, migliaia di brani e momenti personali racchiusi in una sola playlist: è questa la proposta di Apple Music per celebrare i suoi dieci anni di attività. Con il lancio di Replay All Time, la piattaforma di streaming musicale di Cupertino si distingue nel panorama digitale, offrendo agli utenti un viaggio musicale che ripercorre l’intera cronologia dei loro ascolti dal momento dell’iscrizione al servizio.

Accedere alla playlist personalizzata è estremamente semplice. Gli utenti possono trovare Replay All Time direttamente nella schermata Home dell’app Apple Music, in una sezione dedicata visibile scorrendo la pagina. Una volta individuata, la playlist può essere riprodotta immediatamente o salvata nella libreria personale con un semplice clic. Come per qualsiasi altra playlist, è possibile mescolare i brani, visualizzare statistiche dettagliate sulle riproduzioni e condividere i propri gusti musicali con amici e familiari.

Apple Music va oltre a quanto offerto con Spotify Wrapped

Se Spotify Wrapped, introdotto nel 2016, offre una retrospettiva annuale apprezzata dagli utenti, Replay All Time amplia notevolmente l’orizzonte temporale, creando un’esperienza più completa. Anche altre piattaforme come YouTube Music, Tidal e Deezer propongono riepiloghi simili, ma nessuna raggiunge la profondità storica garantita dall’iniziativa di Apple. Resta da capire se la funzione sarà disponibile in modo permanente o se rappresenti un’iniziativa limitata al decimo anniversario della piattaforma.

Per rendere ancora più memorabile il traguardo dei 10 anni di Apple Music, il servizio ha annunciato una speciale classifica dei 500 brani più popolari degli ultimi dieci anni. Il countdown inizierà oggi, primo luglio, e si protrarrà per cinque giorni, con la pubblicazione di 100 canzoni al giorno. Al termine, l’intera selezione sarà disponibile come playlist Apple Music intitolata “10 Years of Apple Music: Top Songs”.

Questa strategia non solo consolida la posizione di Apple Music in un mercato altamente competitivo, ma rappresenta anche un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per valorizzare le preferenze degli utenti e celebrare la loro storia musicale personale.