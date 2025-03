YouTube Music, la radio AI arriva su iPhone e iPad: come funziona

Si vociferava ormai da tempo che tutto ciò potesse succedere ma ora c’è l’ufficialità: YouTube Music porta Ask Music sui dispositivi di casa Apple. Questa funzionalità è stata estesa con l’ultimo aggiornamento agli utenti iPhone e iPad, che ora potranno usare l’AI per generare delle stazioni radio personalizzate in base ai propri gusti musicali e magari al loro stato d’animo.

A poter avere modo di usare tutto ciò sono solo gli abbonati a YouTube Music e YouTube Premium, che ora possono generare playlist su misura senza dover cercare manualmente i brani.

Come funziona la radio AI di YouTube Music

Una volta disponibile, la funzione apparirà nella scheda Home dell’app, in alto nel feed principale. Da qui, sarà possibile:

Selezionare uno dei dieci suggerimenti preimpostati per avviare rapidamente una nuova stazione radio;

per avviare rapidamente una nuova stazione radio; Descrivere l’atmosfera o l’attività desiderata , digitando nel campo “Ask any way you like”;

, digitando nel campo “Ask any way you like”; Utilizzare il comando vocale per generare automaticamente una playlist su misura.

Dopo aver fornito l’input, YouTube Music creerà una stazione radio con una selezione di brani coerenti con la richiesta. Verranno visualizzate le prime tre canzoni della playlist, e la riproduzione partirà in automatico. Inoltre, sarà possibile salvare la stazione nella propria libreria per ascoltarla in un secondo momento.

Un’espansione attesa dagli utenti iOS

Questa novità si affianca a Music Tuner, un’altra funzione di YouTube Music che permette agli utenti di personalizzare le proprie stazioni radio selezionando artisti preferiti e regolando parametri come varietà e suggerimenti di nuova musica.

Si tratta di una funzione che è arrivata prima all’estero, più precisamente in Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti e Canada. Ora l’obiettivo è estendere il tutto, rendendo Ask Music sempre più popolare e soprattutto sempre più dominante nel mondo dello streaming musicale. Ci saranno dunque aggiornamenti prossimamente proprio da parte di YouTube che non ha intenzione di fermarsi.