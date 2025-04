Intel Unison: fine della connessione tra Android, iOS e PC dal 30 giugno 2025

L’azienda guidata da Lip-Bu Tan ha annunciato la dismissione di Intel Unison, applicazione gratuita che consente lo scambio di dati tra dispositivi Android, iOS e PC Windows. Intel ha deciso di interromperne il supporto fissando la fine del servizio per il 30 giugno 2025.

Viene così meno una delle soluzioni più avanzate per l’integrazione tra piattaforme mobili e desktop. La decisione di Intel arriva a seguito di un rinnovato impegno verso altre aree di sviluppo, con l’intento di concentrare le risorse su soluzioni più compatibili con la sua visione a lungo termine della società.

Peccato perché Intel Unison è un software ben riuscito: non si limita a consentire il trasferimento dati da e verso gli smartphone Android/iOS utilizzando un PC Windows ma permette di mostrare sul computer tutte le notifiche prodotte sul dispositivo mobile, accedere al file system e alla galleria fotografica.

Intel Unison: uno stop che lascia l’amaro in bocca

Un software come Intel Unison ha rappresentato un passo significativo verso l’eliminazione delle barriere tra dispositivi Android, iOS e Windows. Oltre alle principali caratteristiche già citate nell’introduzione, l’app offre l’innovativa possibilità di utilizzare un tablet Android come display esterno per il PC. Questa funzionalità, assente in molte soluzioni concorrenti, ha fatto di Intel Unison una scelta popolare tra utenti avanzati e professionisti. Certo, c’è l’ottimo Spacedesk ma Unison consentiva l’utilizzo di un’applicazione integrata.

Altri vantaggi del software Intel includevano la possibilità di fare chiamate e inviare messaggi direttamente dal PC, rendendo il flusso di lavoro ancora più integrato e riducendo la necessità di cambiare dispositivo. In un contesto di crescente digitalizzazione, l’adozione di queste tecnologie ha rappresentato una risposta alle necessità di produttività avanzata in ambienti di lavoro sempre più dinamici e interconnessi.

Le alternative a Intel Unison

Con la dismissione di Intel Unison, gli utenti che cercavano una connessione tra Android, iOS e PC dovranno ora fare affidamento su soluzioni alternative. Microsoft Collegamento al telefono, integra molte delle caratteristiche di Unison ma manca di molte funzionalità e risulta per molti ancora piuttosto cervellotica.

L’accantonamento di Unison non segna solo la fine di un’app, ma potrebbe riflettere una tendenza più ampia: la centralizzazione delle soluzioni di connettività su piattaforme proprietarie, come Windows, per incentivare l’integrazione nativa e l’adozione di sistemi che integrano le esigenze degli utenti “senza uscire dal recinto”.

Per maggiori informazioni sull’applicazione, in un altro nostro articolo avevamo spiegato come installare Intel Unison in Windows.

A beneficio di coloro che si accontentano di trasferire file in maniera semplice, immediata e sicura tra dispositivi Android e Windows (e viceversa), spieghiamo come installare e usare Quick Share in Windows.