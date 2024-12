Quick Share Windows: cos'è e come funziona la condivisione file

Windows 10 e Windows 11 integrano già un’utilità Microsoft, Collegamento al telefono, che permette di gestire i dispositivi mobili da PC desktop e notebook. Se il vostro obiettivo fosse esclusivamente quello di condividere file e cartelle tra computer e smartphone/tablet, Quick Share per Windows è una delle soluzioni software più apprezzate. Quick Share consente infatti di trasferire rapidamente file come foto, video e documenti tra dispositivi mobili e PC Windows. Supporta anche la condivisione con più dispositivi contemporaneamente, rendendo il processo più efficiente.

Quick Share Windows: l’applicazione diventa una sola grazie alla collaborazione tra Google e Samsung

L’app Samsung Quick Share è stata lanciata nel 2020 come un sistema proprietario per la condivisione di file tra dispositivi Samsung, utilizzando tecnologie come WiFi Direct e Bluetooth per gestire trasferimenti rapidi.

Nearby Share (Condivisione nelle vicinanze) è la soluzione sviluppata da Google, introdotta nello stesso periodo come soluzione universale per la condivisione di file tra tutti i dispositivi Android. A differenza di Quick Share, Nearby Share era compatibile con qualsiasi dispositivo Android, non solo quelli Samsung.

A gennaio 2024, Google e Samsung hanno annunciato una “fusione” delle due soluzioni, andando a creare un’unica applicazione chiamata Quick Share. Il nuovo Quick Share combina le funzionalità di entrambe le app, rendendo la condivisione di file più semplice e accessibile a tutti i dispositivi Android.

Portandosi nella home page del progetto Google, dalla quale si può scaricare il programma Quick Share Windows, si legge infatti: “Condivisione nelle vicinanze ora si chiama Quick Share“.

Come usare Quick Share in Windows

Se non avete necessità di visualizzare le notifiche su smartphone e tablet collegati, non volete navigare direttamente il file system del dispositivo mobile o accedere direttamente alla galleria fotografica, Quick Share per Windows è l’applicazione che fa per voi. Consente infatti di trasferire file istantaneamente tra PC e dispositivi mobili (e viceversa). L’importante è aver attivato il modulo Bluetooth su entrambi i device.

Una volta installata l’app Quick Share in Windows (è disponibile in via ufficiale anche per Windows ARM), il software chiede se si preferisca o meno effettuare il login con il proprio account utente Google. In questo caso, è ad esempio possibile limitare la possibilità di condividere file ai soli utenti presenti nella propria lista di contatto.

Diversamente, Quick Share per Windows è utilizzabile senza limitazioni anche senza effettuare l’autenticazione con l’account Google: basta cliccare su Utilizza senza un account.

Configurazione di Quick Share per Windows

Nella finestra principale di Quick Share per Windows basta confermare il nome del PC (come si desidera sia riconosciuto) e specificare quali dispositivi hanno titolo per condividere file (clic sul riquadro Ricezione). Cliccando su Altro, si può evitare di trasferire a Google qualsiasi informazione sul funzionamento e sulle modalità di utilizzo del programma.

Si può lasciare selezionato Nessuno, per poi specificare successivamente gli utenti che possono condividere file con il computer Windows in uso.

Come inviare e ricevere file con Quick Share

Dopo aver avviato l’applicazione Quick Share sul dispositivo mobile Android, partirà automaticamente la scansione dei dispositivi con Quick Share eventualmente presenti nelle vicinanze. Il PC Windows apparirà se e solo se si fosse effettuato il login con il medesimo account Google oppure nel momento in cui si seleziona Ricevi da tutti dal menu a tendina in alto.

Scegliendo un qualunque file sul dispositivo mobile Android, cliccando sui tre puntini quindi su Condividi, Quick Share, è possibile trasferire il contenuto dallo smartphone al PC.

Per inviare file al dispositivo mobile dal PC Windows, è necessario toccare i tre puntini sull’app mobile, scegliere Impostazioni quindi agire sull’opzione Chi può condividere con te.

Le tre opzioni a disposizione degli utenti consentono di restringere il ventaglio di utenti dai quali il terminale mobile può ricevere file. In caso di necessità, è possibile scegliere Tutti e spuntare la casella Solo per 10 minuti in modo tale da far sì che il nome dello smartphone compaia nella schermata Ricerca di dispositivi nelle vicinanze in corso (trascinando in Quick Share per Windows i file o gli elementi che si desiderano condividere).

Conclusioni

Quick Share rappresenta una soluzione efficace e versatile per la condivisione di file tra dispositivi Android e PC Windows. Grazie alla collaborazione tra Google e Samsung, l’app unificata combina il meglio delle funzionalità di Nearby Share e del vecchio Quick Share, rendendo il trasferimento di file più semplice, rapido e accessibile a tutti.

Con la possibilità di utilizzare Quick Share anche senza autenticazione, l’app offre massima flessibilità sia in ambito personale che professionale. L’integrazione con Windows, inclusa la compatibilità con dispositivi ARM, amplia ulteriormente le opzioni per chi desidera interconnettere il proprio ecosistema tecnologico.

In un’epoca in cui la produttività e la semplicità si dimostrano cruciali, Quick Share per Windows si dimostra una risorsa indispensabile, particolarmente utile per chi cerca una soluzione affidabile e intuitiva per il trasferimento di file senza dover ricorrere a cavi o piattaforme cloud.