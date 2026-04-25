Apple Music ti regala 1 mese di ascolto gratis: non perdere l'occasione

La musica oggi è sempre a portata di mano, ma non tutti i servizi offrono la stessa esperienza. Tra qualità audio, catalogo e facilità d’uso, c’è una piattaforma che punta a fare la differenza: Apple Music. E il momento per provarla è perfetto, grazie alla possibilità di iniziare con 1 mese gratis, senza impegno.

Un mese gratis per riscoprire tutta la musica che ami

La vera occasione è proprio questa: puoi utilizzare Apple Music gratuitamente per 30 giorni e accedere a milioni di brani senza limiti. Dopo il periodo di prova, il costo è di 10,99€ al mese, in linea con gli altri servizi premium ma con un livello qualitativo superiore, soprattutto dal punto di vista audio. Durante il mese gratuito puoi esplorare playlist, album e artisti, scaricare musica offline e creare la tua libreria personale. È il modo ideale per capire se fa davvero al caso tuo, senza spendere nulla.

Con l’uscita del biopic dedicato a Michael Jackson, è il momento perfetto per riscoprire tutta la sua discografia. Su Apple Music puoi immergerti nei suoi album più iconici, da Thriller a Bad, con una qualità audio che valorizza ogni singolo dettaglio. Non è solo nostalgia: è un’esperienza completamente nuova. Le tracce che conosci da sempre acquistano una profondità diversa, più ricca, più intensa. È come riascoltarle per la prima volta. Apple Music è pensato per essere immediato. Lo apri, scegli cosa ascoltare e sei subito dentro la musica. Puoi usarlo su smartphone, tablet, PC e anche in auto, sincronizzando tutto in modo automatico. Nessuna pubblicità, nessuna interruzione: solo musica, sempre disponibile, ovunque ti trovi. Se vuoi un servizio che unisca qualità audio elevata, catalogo completo e semplicità d’uso, Apple Music è una scelta solida. Il mese gratuito è l’occasione perfetta per provarlo senza rischi, mentre il prezzo di 10,99€ al mese resta accessibile per ciò che offre.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.