Mondiali 2026, via agli ottavi: il programma completo con date e orari delle partite

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con gli ottavi di finale che inizieranno nelle prossime ore per concludersi poi mercoledì prossimo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN per gli utenti che hanno attivato il piano Full oppure il piano Family oppure hanno ancora scelto di attivare Pass Mondiali. Chi non ha un abbonamento, invece, può sfruttare l’offerta in corso sul piano Full, ora disponibile in promo a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi (poi 36,99 euro al mese). Questa promo copre anche le prime giornate del prossimo campionato di Serie A. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Il programma completo degli ottavi di finale del Mondiale 2026

Gli ottavi di finale inizieranno oggi con le sfide Canada – Marocco, in programma alle 19, e poi Paraguay – Francia, con calcio di inizio alle 23. Domenica, invece, è prevista la sfida Brasile – Norvegia, con calcio di inizio alle 22. Lunedì, alle 2 del mattino, ci sarà la sfida tra Messico e Inghilterra, mentre alle 21 toccherà a Portogallo e Spagna giocarsi l’accesso ai quarti di finale. Martedì, alle 2 del mattino, si giocherà il match tra Stati Uniti e Belgio, mentre alle 18 toccherà ad Argentina – Egitto. Alle 22, infine, l’ultima sfida dei Mondiali con Svizzera – Colombia.

Tutti i match saranno visibili tramite DAZN, che offre una copertura completa del Mondiali 2026, sia tramite il Pass Mondiali, dal costo di 24,99 euro una tantum, che tramite il piano Full, ora proposto con un prezzo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con uno sconto che copre anche l’inizio del campionato di Serie A ad agosto. Solo alcune partite, invece, vengono trasmesse dalla Rai.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.