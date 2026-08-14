Disney Plus, tutto il catalogo da 5,99 euro al mese: ecco le promo di agosto 2026

Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus nel corso del mese di agosto 2026 (e oltre) basta attivare uno dei tre piani disponibili per i nuovi utenti. Con le promozioni in corso, è possibile ridurre il costo fino a 5,99 euro al mese.

Tutti i piani sono attivabili direttamentetramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile dal box qui di sotto. L’attivazione è immediata e garantisce l’accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

Quale piano scegliere per Disney Plus?

Disney Plus mette a disposizione dei suoi utenti tre piani tra cui scegliere. Il primo è Standard con pubblicità e include contenuti in Full HD e la possibilità di accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. C’è poi Standard, che riprende le stesse caratteristiche del piano precedente ma elimina la pubblicità. A completare l’offerta troviamo il piano Premium. Questa versione include i contenuti in 4K e la possibilità di accesso da quattro dispositivi in contemporanea.

Per l’attivazione di uno dei piani è possibile scegliere:

la versione mensile senza vincoli

senza vincoli la versione semestrale con pagamento mensile

con pagamento mensile la versione annuale, che garantisce un risparmio di due mensilità rispetto a quella mensile

Ecco quali sono i prezzi attuali:

Standard con pubblicità 6,99 euro al mese

5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese Standard senza pubblicità 10,99 euro al mese

8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese

109,90 euro per un anno Premium 15,99 euro al mese

11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese

159,90 euro per un anno Per accedere a uno dei piani di Disney Plus basta seguire il link qui di sotto, avviando una veloce procedura di attivazione online. L’accesso ai contenuti sarà sbloccato subito dopo l’attivazione del piano scelto. Attiva qui l’offerta di Disney Plus