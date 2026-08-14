Disney Plus, tutto il catalogo da 5,99 euro al mese: ecco le promo di agosto 2026

Ecco tutte le offerte disponibili ad agosto 2026 per accedere a Disney Plus: si parte da 5,99 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 14 ago 2026
Disney Plus, tutto il catalogo da 5,99 euro al mese: ecco le promo di agosto 2026
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Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus nel corso del mese di agosto 2026 (e oltre) basta attivare uno dei tre piani disponibili per i nuovi utenti. Con le promozioni in corso, è possibile ridurre il costo fino a 5,99 euro al mese. 

Tutti i piani sono attivabili direttamentetramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile dal box qui di sotto. L’attivazione è immediata e garantisce l’accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

Quale piano scegliere per Disney Plus?

Disney Plus mette a disposizione dei suoi utenti tre piani tra cui scegliere. Il primo è Standard con pubblicità e include contenuti in Full HD e la possibilità di accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. C’è poi Standard, che riprende le stesse caratteristiche del piano precedente ma elimina la pubblicità. A completare l’offerta troviamo il piano Premium. Questa versione include i contenuti in 4K e la possibilità di accesso da quattro dispositivi in contemporanea.

Per l’attivazione di uno dei piani è possibile scegliere:

  • la versione mensile senza vincoli
  • la versione semestrale con pagamento mensile
  • la versione annuale, che garantisce un risparmio di due mensilità rispetto a quella mensile

Ecco quali sono i prezzi attuali:

Standard con pubblicità

  • 6,99 euro al mese
  • 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

Standard senza pubblicità

  • 10,99 euro al mese
  • 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • 109,90 euro per un anno

Premium

  • 15,99 euro al mese
  • 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
  • 159,90 euro per un anno

Per accedere a uno dei piani di Disney Plus basta seguire il link qui di sotto, avviando una veloce procedura di attivazione online. L’accesso ai contenuti sarà sbloccato subito dopo l’attivazione del piano scelto.

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

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