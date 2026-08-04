FFmpeg 9.0 accelera video HDR, WebP animati e ProRes RAW

FFmpeg 9.0 “Lei” amplia in modo significativo le capacità del framework multimediale open source, con novità che riguardano formati emergenti, video HDR, accelerazione tramite GPU, contenuti panoramici, radio digitale e flussi destinati a dispositivi particolari. La nuova versione, pubblicata il 4 agosto 2026, non rappresenta soltanto un aggiornamento dello strumento a riga di comando usato per convertire file audio e video: introduce cambiamenti nelle librerie sulle quali poggiano lettori multimediali, editor, applicazioni di streaming, servizi cloud e software di produzione audiovisiva.

Il progetto FFmpeg nacque nel 2000 per iniziativa di Fabrice Bellard e, nel corso di oltre 25 anni, è diventato una componente essenziale dell’elaborazione multimediale. Il comando ffmpeg costituisce la parte più visibile, ma dietro di esso lavorano librerie come libavcodec , libavformat e libavfilter . La prima gestisce la codifica e la decodifica dei flussi; la seconda interpreta e genera contenitori come MP4, Matroska e MPEG-TS; la terza applica trasformazioni a immagini e audio.

Con la serie 9.0, tutte le librerie si aggiornano e fanno proprie una serie di novità importanti, non soltanto correzioni.

FFmpeg 9.0 legge finalmente i WebP animati

Una delle novità più immediate riguarda il supporto nativo per i WebP animati. FFmpeg include ora sia il demuxer sia il decoder necessari a leggere le sequenze animate contenute in questo formato. In precedenza la gestione poteva dipendere da librerie esterne, conversioni preliminari o percorsi applicativi non uniformi; con la nuova versione, il framework può interpretare direttamente i fotogrammi, le durate, la ripetizione dell’animazione e le informazioni associate al flusso.

La novità non interessa soltanto chi usa FFmpeg dal terminale. Browser, piattaforme di pubblicazione, sistemi di messaggistica e servizi social impiegano WebP per contenere immagini animate più compatte rispetto alle tradizionali GIF. Un’applicazione costruita su libavcodec e libavformat può ora importare tali file seguendo lo stesso modello usato per gli altri contenitori multimediali, senza affidare al programma chiamante l’interpretazione dell’animazione.

Supportare la decodifica non equivale però a garantire una perfetta equivalenza con ogni motore grafico: trasparenza, composizione dei fotogrammi, profili colore e gestione delle temporizzazioni possono produrre risultati differenti tra applicazioni.

Chi integra FFmpeg in un flusso di produzione dovrebbe quindi verificare i file reali usati dal proprio servizio, specialmente quando l’animazione contiene frame parziali o aree trasparenti.

APV e ProRes RAW sfruttano maggiormente l’hardware

FFmpeg 9.0 estende l’accelerazione hardware al codec APV tramite Vulkan. APV, acronimo di Advanced Professional Video, punta alla produzione video professionale e alla preservazione di immagini ad alta qualità, con supporto per elevata profondità cromatica e flussi poco compressi rispetto ai codec destinati alla distribuzione finale. FFmpeg 8 aveva già introdotto il decoder software, il parser e il supporto per la codifica attraverso libopenapv ; la versione 9 aggiunge un percorso di decodifica capace di utilizzare una GPU compatibile con Vulkan.

In pratica, i fotogrammi compressi possono passare al dispositivo grafico evitando che l’intero carico ricada sulla CPU. Il beneficio dipende comunque dal driver, dall’implementazione Vulkan, dal formato dei fotogrammi e dalle operazioni eseguite subito dopo la decodifica. L’accelerazione diventa davvero efficace quando anche i filtri e l’encoder successivo lavorano nella memoria video: copiare continuamente i frame tra RAM e VRAM può annullare una parte consistente del guadagno.

Su macOS arriva inoltre l’accelerazione ProRes RAW tramite VideoToolbox. FFmpeg possedeva già un decoder software per ProRes RAW e un percorso Vulkan; la nuova integrazione permette di demandare la decodifica al framework multimediale di Apple sui sistemi che offrono il supporto necessario. Per workstation e portatili Apple Silicon, il risultato potenziale è una riproduzione più fluida e un consumo energetico inferiore durante l’importazione o la conversione di materiale proveniente da videocamere professionali.

Resta un limite pratico: la presenza del decoder in FFmpeg non garantisce che ogni variante di ProRes RAW trovi un percorso hardware compatibile. Il comportamento dipende dalla versione di macOS, dal modello di Mac, dal profilo del file e dalle capacità esposte da VideoToolbox. Prima di progettare un processo automatico conviene controllare l’elenco degli acceleratori realmente disponibili con i comandi di interrogazione della build installata.

Accelerazione GPU, HDR dinamico e nuovi formati

FFmpeg 9.0 rafforza soprattutto le elaborazioni che possono restare sulla GPU, evitando continui trasferimenti dei fotogrammi verso la memoria di sistema.

Il nuovo filtro v360_vulkan accelera la conversione dei video panoramici e immersivi tra proiezioni equirettangolari, cubemap e fisheye: un’operazione complessa, perché richiede di ricalcolare la posizione di ogni pixel e applicare l’interpolazione necessaria.

Per le schede NVIDIA arriva transpose_cuda, utile per ruotare o trasporre i fotogrammi direttamente tramite CUDA; AMD ottiene invece nuovi filtri AMF per la conversione del frame rate, il miglioramento della qualità, la gestione del colore e il trattamento dei contenuti HDR.

La mappatura della memoria AMF permette inoltre di collegare decodifica, filtri ed encoder riducendo le copie dei dati, un vantaggio concreto nei flussi video ad alta risoluzione.

La release conserva anche i metadati HDR dinamici SMPTE ST 2094-50, che descrivono come adattare luminosità e colore scena per scena in base al display.

FFmpeg può ora inserire nei contenitori MP4 anche le tracce LCEVC, composte da un flusso video di base e da un livello aggiuntivo che un decoder compatibile usa per migliorare risoluzione o qualità. Un nuovo bitstream filter consente inoltre di separare i livelli dei flussi Dolby Vision basati su HEVC senza ricodificare l’intero filmato, preservando la qualità e riducendo i tempi di elaborazione.

Le novità toccano anche l’audio e gli impieghi meno comuni: arriva la decodifica HE-AAC con frame da 960 campioni, configurazione usata nelle trasmissioni radio DAB+; Playdate ottiene encoder e muxer dedicati per creare filmati destinati allo schermo monocromatico da 400 x 240 pixel; il backend basato su ONNX Runtime può sfruttare provider GPU come CUDA o DirectML per filtri di super-risoluzione, riduzione del rumore e analisi delle immagini.

Cosa cambia per applicazioni e distribuzioni Linux

Il rilascio ufficiale di FFmpeg 9.0 comprende il codice sorgente; la disponibilità dei binari dipende dalle distribuzioni Linux e dai fornitori di build per Windows e macOS. Le distribuzioni rolling release tenderanno ad adottare FFmpeg 9.0 più rapidamente, mentre quelle orientate alla stabilità potrebbero mantenere la serie precedente o introdurre la nuova versione soltanto in una release futura.

Il salto delle versioni principali delle librerie impone particolare attenzione: un programma collegato a libavcodec 62 non può presumere di caricare libavcodec 63 senza ricompilazione; inoltre, API deprecate da tempo potrebbero essere scomparse. Progetti come player, editor e strumenti di streaming dovranno aggiornare i controlli di configurazione e verificare eventuali modifiche nei tipi, nelle funzioni e nella gestione dei frame.

FFmpeg 9.0 “Lei” conferma la strada da tempo imboccata: più formati professionali, maggiore continuità delle elaborazioni sulla GPU e attenzione crescente ai metadati HDR e ai livelli video avanzati. Non tutte le novità interessano l’utente comune, ma molte finiranno indirettamente nei programmi d’uso comune.