Meta Smart Glass, in Germania si valuta persino il divieto

Gli occhiali smart di Meta hanno superato uno dei limiti che frenò Google Glass più di dieci anni fa: oggi possono sembrare normali montature da vista o da sole. Proprio tale somiglianza, però, rischia di trasformarsi nel loro principale problema legale. L’Autorità per la protezione dei dati di Amburgo ha esaminato i Ray-Ban Meta e ritiene che l’acquisizione di filmati negli spazi pubblici possa violare la normativa sulla privacy. Il caso potrebbe andare oltre le singole sanzioni: in Germania si discute persino di un possibile divieto di vendita degli smart glass Meta.

Google presentò Glass nel 2012 e avviò la distribuzione agli sviluppatori nel 2013, incontrando quasi subito proteste, restrizioni nei locali pubblici e il soprannome poco lusinghiero di “Glasshole” attribuito a chi li indossava senza preoccuparsi degli altri. Quei dispositivi, però, risultavano piuttosto riconoscibili: avevano un piccolo display davanti all’occhio, una montatura insolita e un aspetto dichiaratamente tecnologico.

I modelli moderni hanno risolto proprio quel problema: Ray-Ban Meta e Oakley Meta integrano fotocamera, microfoni, altoparlanti, connettività wireless e funzioni AI in telai molto simili agli occhiali tradizionali.

L’indagine tecnica condotta dall’autorità di Amburgo

Il Commissario per la protezione dei dati e la libertà d’informazione di Amburgo, guidato da Thomas Fuchs, ha avviato l’esame dei Ray-Ban Meta nell’estate 2025.

L’Autorità non si è limitata a valutare documentazione e condizioni d’uso: ha acquistato due esemplari, li ha provati in laboratorio e in situazioni quotidiane, ha analizzato i flussi di rete e ha affidato uno dei dispositivi a specialisti forensi per lo smontaggio dei componenti.

L’indagine ha preso in considerazione diversi aspetti: riconoscibilità delle riprese, registrazione dell’audio, attivazione tramite comandi vocali, trasferimento dei contenuti allo smartphone, uso di Meta AI, traduzioni in tempo reale e possibile trattamento dei dati per l’addestramento dei modelli. Molto traffico risultava cifrato, circostanza che ha limitato l’analisi dei contenuti trasmessi ma non quella relativa a destinazioni, frequenza e tipologia delle comunicazioni.

La componente più controversa resta la fotocamera integrata. I modelli recenti usano sensori da 12 megapixel e possono registrare video fino alla risoluzione 3K. L’utente può iniziare una ripresa premendo sulla montatura oppure pronunciando un comando. Non si deve estrarre lo smartphone, puntarlo verso qualcuno o assumere la postura tipica di chi sta filmando.

In pratica, una persona può trovarsi al centro dell’inquadratura senza accorgersene: la tecnologia elimina molti dei segnali sociali che normalmente anticipano una fotografia: il telefono sollevato, lo schermo acceso, il gesto di inquadrare e il suono dell’otturatore.

Perché il piccolo LED potrebbe non bastare

Meta ha inserito sulla parte frontale degli occhiali un LED di segnalazione della registrazione che si accende durante fotografie, video e trasmissioni in diretta. Il produttore afferma inoltre che il software rileva l’eventuale copertura della spia e impedisce di effettuare nuove registrazioni finché l’ostacolo non viene rimosso.

La soluzione, però, presuppone che chi si trova davanti agli occhiali sappia dove guardare e conosca il significato di quel punto luminoso. La spia è piccola, può confondersi con riflessi ambientali e diventa difficile da notare in pieno giorno, da una certa distanza o durante una conversazione movimentata. Non offre neppure un avviso altrettanto chiaro per tutte le operazioni che coinvolgono i microfoni e le funzioni AI.

L’autorità di Amburgo ha quindi verificato la visibilità del LED in condizioni differenti, domandandosi se costituisca un’indicazione realmente efficace per le persone riprese.

Meta raccomanda agli utenti di avvisare verbalmente le persone prima di registrare, mostrare loro il funzionamento della spia e spegnere gli occhiali in luoghi sensibili, tra cui bagni, spogliatoi, studi medici, scuole e luoghi di culto. Sono indicazioni ragionevoli, ma affidano la protezione dei terzi al comportamento di chi indossa il prodotto. Ed è proprio qui che nasce la frizione con le autorità: un dispositivo destinato al grande pubblico dovrebbe ridurre tecnicamente il rischio di abuso, non limitarsi a chiedere un uso responsabile.

Il possibile divieto non dipende soltanto dalla privacy

L’elemento più rilevante emerso dalla posizione di Fuchs riguarda la normativa tedesca sugli apparati di telecomunicazione. La legge sulla protezione dei dati, riservatezza nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali, vieta il possesso, la produzione, l’importazione e la commercializzazione di dispositivi che simulano un altro oggetto oppure nascondono funzioni di registrazione all’interno di beni di uso quotidiano, quando risultano particolarmente adatti e destinati a captare di nascosto parole o immagini.

La competenza appartiene alla Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale tedesca delle reti, che da tempo interviene contro quelli che definisce “dispositivi di spionaggio“: orologi con telecamere nascoste, localizzatori dotati di ascolto remoto, giocattoli con microfoni attivabili tramite app e oggetti comuni capaci di trasmettere immagini o suoni senza rendere evidente la registrazione.

Gli smart glass si inseriscono in un’area di più complessa valutazione. Gli occhiali Meta dichiarano apertamente la presenza della fotocamera, includono una spia e promuovono la creazione di contenuti come caratteristica principale. Resta però il problema della forma: all’occhio di un osservatore non informato, molti modelli sono quasi indistinguibili da normali Ray-Ban od Oakley.

La Bundesnetzagentur dovrà stabilire se il LED e gli altri accorgimenti rendano le riprese sufficientemente riconoscibili oppure se forma e funzionamento continuino a facilitare l’acquisizione di sequenze audio-video senza che i soggetti coinvolti ne siano consapevoli.

Cosa accadrebbe con un provvedimento in Germania

Se l’Agenzia tedesca qualificasse uno specifico modello come apparecchiatura vietata, Meta non potrebbe più commercializzarlo in Germania. I rivenditori dovrebbero ritirarlo dall’offerta e le piattaforme online riceverebbero richieste di rimozione degli annunci. La disciplina tedesca può colpire anche possesso, importazione e trasferimento del dispositivo, sebbene le conseguenze concrete dipendano dal contenuto dell’eventuale provvedimento e dalle modalità applicative scelte dall’autorità.

Un divieto nazionale non estenderebbe automaticamente i propri effetti a tutta l’Unione europea. Potrebbe però influenzare altri Garanti, spingere Meta a modificare l’hardware e alimentare una discussione comune sulla riconoscibilità delle telecamere indossabili.

Meta potrebbe reagire aumentando le dimensioni e la luminosità della spia, aggiungendo segnali acustici, limitando la durata delle registrazioni oppure introducendo un avviso percepibile anche da chi si trova davanti all’utente. Ogni soluzione comporta compromessi: un suono continuo disturberebbe negli ambienti pubblici; un LED molto evidente ridurrebbe il valore estetico del prodotto; indicatori disattivabili perderebbero efficacia.

Quali occhiali Meta esistono e quanto si possono personalizzare

La famiglia Meta non comprende un solo tipo di smart glass. I Ray-Ban Meta di seconda generazione rappresentano la proposta generalista senza schermo: integrano fotocamera, microfoni, altoparlanti open-ear e Meta AI, ma restituiscono le risposte principalmente attraverso l’audio.

La linea Oakley Meta adotta una base tecnica simile, declinandola per l’attività sportiva: gli HSTN mantengono una forma relativamente tradizionale, mentre i Vanguard privilegiano allenamento, resistenza e riprese in movimento.

Più avanzati risultano i Meta Ray-Ban Display (al momento non acquistabili in Italia), dotati di un display a colori nella lente destra e del Meta Neural Band, un bracciale che rileva tramite elettromiografia i segnali muscolari del polso e traduce piccoli gesti della mano in comandi. Sul display possono comparire risposte di Meta AI, messaggi, sottotitoli, traduzioni, indicazioni stradali, anteprime della fotocamera e istruzioni passo per passo.

SDK: fin dove può spingersi uno sviluppatore

Le possibilità di estensione cambiano molto tra questi prodotti. Meta distribuisce il Wearables Device Access Toolkit, un SDK per iOS e Android con cui uno sviluppatore può collegare gli occhiali alla propria applicazione mobile e usare lo streaming della fotocamera, acquisire fotografie, ricevere audio dal microfono e riprodurre suoni attraverso gli altoparlanti. Sui Meta Ray-Ban Display lo stesso toolkit consente anche di mostrare testo, immagini, elenchi, pulsanti e video nella lente. La logica dell’applicazione, tuttavia, gira normalmente sullo smartphone: gli occhiali agiscono come sensore, dispositivo audio e, nei modelli Display, interfaccia visiva. Non si ottiene accesso completo al firmware, non si può sostituire liberamente Meta AI, cambiare la parola di attivazione o installare un sistema operativo alternativo.

App personali e assistenti alternativi

Un programmatore indipendente può creare senza problemi un’applicazione destinata soltanto al proprio uso, senza dover essere una grande azienda o un partner commerciale di Meta. Deve registrarsi come sviluppatore, creare un progetto nel Wearables Developer Center, integrare l’SDK nell’app iOS o Android e associare i propri occhiali attraverso l’app Meta AI. Può quindi realizzare, per esempio, un assistente che invia le immagini a un modello AI personale, un lettore di etichette, uno strumento per riconoscere componenti elettronici, un sistema di supporto durante le riparazioni o un servizio che descrive a voce ciò che appare davanti alla fotocamera. L’elaborazione può avvenire sul telefono, su un computer della rete locale oppure su un server cloud scelto dallo sviluppatore.

Va detto però che l’esperienza non coincide con una funzione nativa degli occhiali. In genere l’utente deve avviare o mantenere attiva l’app mobile; inoltre entrano in gioco i limiti imposti da iOS e Android all’esecuzione in background, il consumo della batteria, la latenza della connessione e le autorizzazioni per fotocamera, microfono e rete. Il toolkit offre accesso ai componenti hardware supportati, ma non consente di intercettare indistintamente ogni comando rivolto a Meta AI o di aggiungere un nuovo comando personale alla sequenza “Hey Meta“. Per costruire un assistente alternativo, l’app deve quindi ricevere i dati dagli occhiali, elaborarli con un proprio modello e riprodurre la risposta attraverso gli altoparlanti.

Web Apps sui Meta Ray-Ban Display: cosa si può creare

I Meta Ray-Ban Display aggiungono una seconda strada: le Web Apps. In questo caso lo sviluppatore può creare con HTML, CSS e JavaScript una piccola esperienza eseguita direttamente nell’ambiente degli occhiali, pubblicarla su un URL e caricarla tramite la modalità sviluppatore.

Le Web Apps possono usare il display, la superficie touch, i dati di movimento e orientamento, la posizione GPS fornita dallo smartphone, la memoria locale e i gesti della Neural Band. Diventa così possibile costruire un teleprompter, una lista di controllo, una guida per una procedura tecnica, un pannello domotico o una semplice applicazione personale senza sviluppare un programma mobile completo.

In pratica, gli smart glass Meta sono estendibili, ma non completamente aperti. Un singolo sviluppatore può creare servizi personali anche sofisticati, soprattutto collegando fotocamera e audio a modelli AI propri; non può però modificare le funzioni di sicurezza, disattivare legittimamente gli indicatori di registrazione, riscrivere il firmware o trasformare Meta AI in un assistente programmabile senza restrizioni.

Il tema diventerà ancora più scottante con l’intelligenza artificiale visiva

Le generazioni più recenti di smart glass non si limitano a salvare fotografie e video. Meta AI può analizzare ciò che l’utente guarda, riconoscere oggetti, leggere testi, tradurre cartelli e rispondere a domande formulate sulla scena circostante. Alcune elaborazioni richiedono l’invio di immagini, audio o richieste ai servizi cloud tramite lo smartphone associato e una connessione Internet.

Qui la distinzione tra “registrare” e “osservare” diventa meno netta. Una funzione AI potrebbe acquisire fotogrammi temporanei senza inserirli nella galleria; dal punto di vista della persona inquadrata, tuttavia, il suo volto o ciò che sta facendo entrano comunque in un processo tecnico che non può controllare. Durata della conservazione, dati inviati ai server, eventuale revisione umana e uso per migliorare i modelli diventano aspetti decisivi.

Il Garante di Amburgo ha infatti coinvolto anche la Data Protection Commission irlandese, autorità capofila per molte attività europee di Meta, inviando un articolato insieme di domande.