Pacchetto Adobe completo vs Photoshop: ma quale conviene?

Per quanto possa sembrare semplice rispondere alla domanda, non esiste una risposta valida per tutti gli utenti e la questione non può essere ridotta a quale dei due abbonamenti è migliore. Da un lato il pacchetto Adobe completo, nel piano Creative Cloud Pro, ha una quantità di applicazioni notevole, dall’altro Photoshop è un caposaldo dell’editing, adatto praticamente a tutti: professionisti e non. In realtà, quindi, dipende molto dalle esigenze d’uso e dal budget a disposizione.

Pacchetto Adobe completo: cos’è Adobe Creative Cloud Pro?

Adobe Creative Cloud Pro, talvolta chiamato anche Adobe Creative Cloud All Apps, è il pacchetto in abbonamento più completo di Adobe, pensato per i professionisti e i creativi che lavorano su più discipline e in tanti formati differenti: non solo editing di immagini ma anche video e sinergie tra questi due medium. Per questo motivo, Creative Cloud include oltre 20 applicazioni (tra desktop e cloud), aggiornate alle ultime funzionalità che includono anche strumenti IA come Generative Fill in Photoshop o sintesi dei contenuti.

Tra le app del pacchetto troviamo per l’appunto Photoshop ma anche Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, XD e molti altri software il cui costo, da soli, potrebbe eccedere facilmente quello del pacchetto Adobe completo.

In aggiunta il piano Creative Cloud Pro include anche 100 GB di spazio cloud per sincronizzare i progetti su più dispositivi e rendere il cross-work agile e veloce, accesso a template stock, font premium e librerie cloud.

A cosa serve Adobe Photoshop?

Photoshop è il software di fotoritocco e image editing per eccellenza, usato da fotografi, designer grafici, content creator e persino principianti. Il suo utilizzo si è consolidato negli anni per ritocco di foto, creazione di composizioni, progettazione di grafiche per il web, applicazione di effetti avanzati e manipolazione delle immagini con alta precisione. Tra i software consumer è senz’altro il più conosciuto.

Photoshop da solo ha un costo inferiore, come chiaramente ci si potrebbe aspettare, rispetto al pacchetto Adobe completo ed è tecnicamente sufficiente come strumento se non si ha un’idea ben chiara di quali progetti si realizzeranno.

Licenza pacchetto Adobe: a vita o abbonamento?

Adobe ha dismesso le sue licenze a vita già da oltre 10 anni: basti pensare che l’ultima versione di Photoshop con licenza perpetua è la Creative Suite 6 uscita nel 2012. Con il lancio dei servizi Creative Cloud, Adobe ha intrapreso una nuova strada per la distribuzione dei suoi software, optando per gli abbonamenti.

La differenza può essere facilmente intuita: quando si parla di licenza a vita si intende l’acquisto vero e proprio del software, con un pagamento una tantum e il pieno controllo sul programma a discapito degli aggiornamenti di funzionalità; quando invece si fa riferimento a un abbonamento, si parla di pagamenti ricorrenti ma con il vantaggio degli aggiornamenti (sia di sicurezza sia relativi alle funzionalità avanzate introdotte nel tempo).

Parliamo di due filosofie di intendere il software molto diverse e sebbene gli abbonamenti siano senz’altro più remunerativi per i produttori, non bisogna sottovalutare la comodità di avere app sempre performanti e in linea con le tecnologie di editing più moderne. Adobe non offre più una vera e propria scelta, dal momento che come già sottolineato ha reso tutto il suo pacchetto in abbonamento, ma ciò che è ancora possibile fare è risparmiare sull’acquisto di abbonamenti con rivenditori come PrimeLicense.

PrimeLicense conviene per comprare un pacchetto Adobe?

La risposta breve è sì, PrimeLicense conviene per l’acquisto di un pacchetto Adobe completo e software di fotoritocco. I motivi sono molteplici ma quello più importante è che PrimeLicense, brand di rivendita software operato dalla società Prime Digital Solutions, è un Adobe Certified Reseller, status verificabile direttamente sul sito ufficiale del produttore. Ma cosa significa di preciso? In sostanza, il brand è riconosciuto come rivenditore ufficiale dei prodotti Adobe: una vera e propria garanzia per l’acquirente che cerca non solo software originale al 100% ma anche accessibile a un prezzo inferiore.

Sugli abbonamenti annuali, i prezzi sono scontati rispetto al listino ufficiale Adobe e, inoltre, non si è obbligati al rinnovo automatico. Il supporto clienti è poi un altro fattore da non sottovalutare: il team di supporto è disponibile via e-mail e WhatsApp per aiutare gli acquirenti durante l’attivazione, rispondere a domande sull’installazione e risolvere problemi di licensing.

Il tempo medio di consegna della chiave di attivazione Adobe è di 5 minuti dalla conferma dell’ordine, con un tasso di attivazione elevato. In caso di problemi, il supporto interviene direttamente sull’attivazione.

Comparazione Adobe Creative Cloud Pro e Photoshop

Negli ultimi due anni il trend di utenti che iniziano con Photoshop per poi passare a un piano completo con Creative Cloud Pro è cresciuto esponenzialmente. Il motivo è che scoprono ben presto di aver bisogno di Premiere Pro per la gestione dei video, Illustrator per il design vettoriale o Lightroom per la gestione delle foto in formato RAW scattate con la propria fotocamera.

Chi acquista Creative Cloud Pro fin dal principio lo fa proprio per la sua versatilità: iniziano con Photoshop per l’editing, aggiungono Premiere Pro per il video entro i primi tre mesi e scoprono nuove app man mano che crescono. Questo flusso di scoperta è uno dei vantaggi principali rispetto all’acquisto di singole app.

Creative Cloud Pro Photoshop Prezzo di listino (mensile) 79,96 € 26,64 € Prezzo PrimeLicense (mensile) 39,90 € 19,90 € Applicazioni incluse 20+ Solo Photoshop Spazio cloud 100 GB 20 GB Adatto a Designer multidisciplinari, agenzie, fotografi di professione Fotografi, illustratori, content creator Installazione simultanea Fino a 2 dispositivi (1 utente alla volta) Fino a 2 dispositivi (1 utente alla volta) Aggiornamenti Automatici e costanti Automatici e costanti App mobile Sì Photoshop per iPad

Pacchetto Adobe o Photoshop? Le nostre conclusioni

In conclusione, se sei un professionista creativo che lavora su foto, design grafico, video o web design e necessiti di strumenti di intelligenza artificiale avanzati, nuove funzionalità e flessibilità, allora la scelta migliore è Creative Cloud Pro: il pacchetto Adobe completo in abbonamento.

Se invece sei un principiante, usi solo Photoshop per fotoritocco ed editing basilare, vuoi imparare senza investire troppo e preferisci la semplicità di una singola app, allora l’abbonamento all’app singola di Adobe può essere la scelta migliore.

A prescindere da quale dei due piani preferisci sottoscrivere, scegli sempre un Adobe Certified Reseller come PrimeLicense per il tuo abbonamento: accedi al catalogo Adobe al prezzo migliore, con guida passo-passo e assistenza tecnica gratuita per l’attivazione del tuo software.

Domande frequenti

Rispondiamo alle domande frequenti in merito al pacchetto Adobe e le applicazioni in esso contenute e se vale l’acquisto rispetto al classico piano Photoshop dell’azienda.

Adobe Creative Cloud Pro o Photoshop? Qual è la differenza principale tra Adobe Creative Cloud Pro e Photoshop da solo? Creative Cloud Pro è un pacchetto che include 20+ applicazioni Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, XD, Lightroom, ecc.), mentre Photoshop permette di acquistare solo il software di fotoritocco. Se usi una sola applicazione, Photoshop basta; se lavori su più discipline (foto, design, video, web), CC Pro è più completo. Quanto costa un abbonamento Adobe Creative Cloud Pro rispetto a Photoshop? Il prezzo ufficiale di Creative Cloud Pro varia in base a fattori differenti. Se sei un nuovo utente puoi ricevere uno sconto sul prezzo mensile ma solo per un periodo limitato di tempo e con un impegno di mensilità minime. In alcuni casi, per disdire anticipatamente c’è poi una penale da pagare. Poiché Creative Cloud Pro include molte applicazioni ha di base un costo superiore all’abbonamento mensile a Photoshop. Senza considerare sconti e vantaggi, Creative Cloud Pro ha un costo di 79,96 € al mese e Photoshop di 26,64 € al mese. Acquistando su PrimeLicense puoi abbattere questi costi e, in più, non sarai costretto al rinnovo automatico dell’abbonamento. Quali sono le app incluse in Adobe Creative Cloud Pro? Creative Cloud Pro include: Illustrator (vettoriale), InDesign (impaginazione), Premiere Pro (video editing), After Effects (motion graphics), Lightroom (gestione foto), XD (UI/UX design), Audition (audio editing), Media Encoder, Animate, Acrobat Pro (PDF), Dimension, Substance 3D e molti altri. Adobe Creative Cloud Pro conviene per chi è alle prime armi? Non necessariamente. Se sei un principiante che vuole imparare le basi del fotoritocco, Photoshop è un buon punto di partenza, è meno caro ed è il software più usato. Se invece sei uno studente di design multidisciplinare (grafica, video, web), Creative Cloud Pro è più conveniente a lungo termine, poiché eviti di pagare ogni app singolarmente. Posso usare sia Photoshop sia altre app Adobe se prendo un abbonamento Creative Cloud Pro? Sì, con Creative Cloud Pro hai accesso illimitato a tutte le 20+ app Adobe incluse nel pacchetto. Puoi installare tutte le app sul tuo computer (per un utente su 2 dispositivi). È possibile installare una nuova app, usarla per qualche mese, e poi disinstallarla senza costi aggiuntivi. Cosa succede ai miei file se cancello l’abbonamento? I tuoi file restano tuoi, se annulli l’abbonamento potrai aprirli con software Adobe o di terze parti. Adobe non cancella i tuoi file dal cloud storage se lo stai usando ma se l’abbonamento scade, il tuo piano passa a piano gratuito con 2 GB di spazio. Superando questo limite, Adobe ti dà 30 giorni di tempo per scaricare i file che eccedono questo spazio a meno che non riattivi il tuo abbonamento. È conveniente acquistare un pacchetto Adobe da un rivenditore come PrimeLicense rispetto al sito ufficiale? Sì, i rivenditori certificati come PrimeLicense, che fanno parte degli Adobe Certified Reseller, offrono prezzi competitivi sui piani annuali, scontati rispetto al prezzo diretto di Adobe. Il vantaggio principale è l’assistenza al cliente locale via email e WhatsApp in italiano, con supporto all’attivazione e utilizzo.

In collaborazione con PrimeLicense