Palmier Pro porta su macOS un editor video open source pensato per l'AI

Montare un video con l’intelligenza artificiale non significa soltanto generare qualche clip a partire da un prompt. È necessario scaricare ogni risultato, importarlo nel programma di editing, confrontarlo con le versioni precedenti, sostituire le scene meno riuscite e ricostruire tagli, sincronizzazioni e regolazioni. Palmier Pro (download) prova a coniugare la generazione dei contenuti e l’intervento degli agenti AI direttamente nella timeline.

Si tratta di un editor video per Mac scritto da zero in Swift, distribuito con licenza GPLv3 e progettato affinché una persona e un agente software possano lavorare sullo stesso progetto. L’interesse raccolto su GitHub è notevole per un’applicazione così giovane: a luglio 2026 il repository ha superato le 11.000 stelle e conta centinaia di fork.

Non è ancora un sostituto completo di Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve ma le potenzialità ci sono tutte.

Palmier Pro porta l’AI dentro il montaggio

Molti servizi di generazione video funzionano attraverso un’applicazione web. L’utente scrive il prompt, attende l’elaborazione, scarica il file e infine lo importa nell’editor: se la scena non convince, il ciclo ricomincia.

La piattaforma generativa conosce il prompt ma non la struttura del montaggio; il programma di editing conosce la timeline ma non sa perché quella clip sia stata creata né quali alternative siano già state scartate.

Palmier Pro cerca di trasformare la timeline nella fonte principale delle informazioni relative al progetto. Immagini e filmati possono essere generati dall’interno dell’applicazione mediante modelli come Seedance, Kling, Veo, Grok, GPT-image-2 e Nano Banana Pro. L’elenco cambia rapidamente perché dipende dai servizi collegati e dagli aggiornamenti distribuiti da Palmier, ma il meccanismo di fondo resta lo stesso: il contenuto generato arriva nell’ambiente in cui dovrà essere valutato e montato.

Una clip inserita nella timeline possiede una posizione, una durata, relazioni con l’audio e un ruolo narrativo. Un agente AI che può leggere tali dati riceve informazioni molto più utili rispetto a un chatbot al quale si allegano file isolati. Può, per esempio, individuare una sequenza, proporre un’inquadratura sostitutiva, importare il risultato e collocarlo nel punto corretto.

Un editor nativo scritto in Swift per macOS 26

Palmier Pro non utilizza Electron né racchiude un’applicazione web in una finestra desktop. Il progetto è un eseguibile nativo basato su Swift 6.2 e richiede macOS 26 Tahoe: il file Package.swift indica come piattaforma minima proprio macOS 26; al momento sono supportati soltanto i Mac con chip Apple Silicon.

La scelta riduce drasticamente il numero di configurazioni da verificare, ma limita il pubblico potenziale. Restano esclusi i Mac Intel, i sistemi che non possono installare Tahoe, Windows e Linux. Nel repository compare una proposta sperimentale per una versione destinata ai Mac Intel e limitata alle funzioni di editing, ma non rappresenta il percorso ufficialmente supportato.

La base del progetto comprende componenti dedicati all’elaborazione grafica con Metal, il framework Apple che consente di usare direttamente la GPU. Il repository contiene shader e kernel specifici, mentre il codice dell’applicazione integra le API multimediali di macOS per anteprima, composizione, gestione delle tracce ed esportazione.

Il server MCP trasforma la timeline in uno strumento per gli agenti

L’elemento tecnicamente più interessante è il server Model Context Protocol (MCP) incorporato nell’applicazione. MCP definisce un modo standard con cui un modello linguistico può scoprire strumenti, leggere risorse e richiamare operazioni esposte da un programma esterno. Invece di costruire un’integrazione diversa per ogni assistente, Palmier Pro presenta una singola interfaccia utilizzabile dai client compatibili.

Quando l’app è aperta, il server si pone in ascolto sull’indirizzo locale 127.0.0.1:19789/mcp : l’uso dell’indirizzo di loopback implica che il servizio, nella configurazione prevista, risponde soltanto sul Mac locale e non è esposto direttamente sulla rete pubblica. Claude Code e Codex possono collegarsi tramite i rispettivi comandi da terminale; Cursor legge invece una configurazione inserita nel file ~/.cursor/mcp.json .

Per Claude Desktop l’app include un pacchetto MCPB, cioè una Desktop Extension installabile attraverso la sezione Help. Il formato MCPB serve a distribuire con un solo pacchetto il server, il file manifest e le informazioni necessarie al client. L’obiettivo è evitare che l’utente debba modificare manualmente file di configurazione o lanciare processi separati.

Una volta completato il collegamento, l’agente AI può operare sulla timeline: può leggere i media, analizzare il progetto, importare risorse, generare contenuti, modificare clip e restituire un resoconto delle operazioni.

Claude, Codex e Cursor possono lavorare sullo stesso progetto

L’integrazione MCP apre scenari che vanno oltre la chat incorporata. Un utente può sviluppare la sceneggiatura in Claude, chiedere all’agente di generare le scene in Palmier Pro e poi intervenire manualmente sui tagli. Oppure può combinare più server MCP: uno dedicato al montaggio, uno collegato alla raccolta degli effetti sonori e un altro capace di leggere documenti o conversazioni aziendali.

Gli sviluppatori citano, per esempio, la possibilità di recuperare idee da un canale Slack del gruppo marketing e trasformarle in un primo prototipo video. Non significa che Palmier Pro acceda autonomamente a Slack: il client agentico deve disporre anche del relativo connettore e coordinare i diversi strumenti. La distinzione è essenziale perché evita di attribuire all’editor capacità che appartengono in realtà al software utilizzato per orchestrare i server MCP.

Nell’interfaccia di Palmier Pro si possono citare direttamente i media mediante il simbolo @ e ridurre i passaggi tra finestre. L’applicazione ha inoltre un controllo più preciso sulle informazioni da inserire nella finestra di contesto del modello.

Claude, Cursor o Codex dispongono però di sistemi di memoria, ricerca e gestione delle conversazioni più maturi. Consentono anche di concentrare in un solo account il consumo dei token e di combinare il montaggio con altri strumenti.

L’editor è open source, la generazione AI no

La definizione di progetto open source richiede una precisazione: il codice dell’editor video, il server MCP e la chat agentica sono pubblicati con licenza GNU GPLv3. Chiunque può esaminarli, modificarli e compilare una propria versione nel rispetto delle condizioni previste dalla licenza.

Il servizio che gestisce l’elaborazione generativa rimane invece proprietario: Palmier Pro distingue quindi il programma di montaggio dall’infrastruttura usata per accedere ai modelli commerciali. L’editor può essere scaricato e utilizzato senza registrazione; anche il server MCP è gratuito. La generazione di immagini e video tramite i servizi integrati richiede invece un account e un abbonamento.

Per aziende e professionisti che lavorano con materiali riservati, le condizioni del servizio e le politiche di trattamento dei dati relative agli strumenti AI restano quindi importanti quanto la licenza del client.

Cosa può fare davvero e quali funzioni mancano

Palmier Pro può già gestire un montaggio basato su clip video, immagini e audio, offrire anteprime, applicare operazioni temporali, acquisire fotogrammi e interagire con gli agenti. Gli aggiornamenti pubblicati a luglio 2026 hanno aggiunto, tra le altre cose, il trascinamento dei file dal Finder direttamente sulla timeline, strumenti per catturare frame, ottimizzazioni dei misuratori audio, maniglie per le dissolvenze e un meccanismo più robusto per mantenere attivo il collegamento MCP di Claude Desktop dopo il riavvio dell’app.

Il ritmo di sviluppo è elevato, ma la distanza dagli editor professionali consolidati resta evidente: la documentazione ufficiale indica ancora come assenti transizioni, maschere e strumenti grafici completi. Anche alcune richieste della comunità riguardano funzioni considerate normali in un ambiente di post-produzione: clip composte, sequenze annidate, importazione ed esportazione XML compatibile con Final Cut Pro, Premiere Pro e DaVinci Resolve.

Una timeline piatta diventa difficile da gestire quando contiene molte tracce, versioni alternative, titoli, musica e gruppi di elementi correlati. Senza sequenze annidate non è possibile racchiudere una parte del montaggio in un oggetto autonomo e riutilizzabile; senza un formato di interscambio professionale, inoltre, il passaggio verso un altro editor richiede procedure manuali.

Se il progetto riuscirà a colmare le lacune del montaggio tradizionale senza sacrificare controllo, affidabilità e interoperabilità, Palmier Pro potrebbe anticipare una trasformazione concreta dei software creativi. Per ora è soprattutto un laboratorio aperto, già abbastanza funzionante da mostrare come potrebbe cambiare il rapporto tra timeline e AI.