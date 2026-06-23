FFmpeg, scoperta la falla PixelSmash: rischio attacchi su Jellyfin, Kodi e Nextcloud

Una singola libreria utilizzata da centinaia di applicazioni può trasformarsi in un punto di ingresso per attacchi su larga scala. È il caso di FFmpeg, il celebre framework open source impiegato per elaborare audio e video, finito al centro dell’attenzione per una nuova vulnerabilità ad alta gravità identificata come CVE-2026-8461 e soprannominata PixelSmash.

Il problema interessa il decoder MagicYUV presente in libavcodec e apre scenari che vanno dal blocco delle applicazioni fino all’esecuzione di codice arbitrario.

La scoperta riporta sotto i riflettori una questione nota da anni: quando una libreria è incorporata in migliaia di progetti, un singolo errore nella gestione della memoria può propagare il rischio lungo tutta la catena software. Secondo le informazioni pubblicate da JFrog e successivamente recepite dai database CVE e NVD, la vulnerabilità interessa le versioni di FFmpeg precedenti alla release 8.1.2 e ha ricevuto un punteggio CVSS pari a 8.8.

Come nasce la vulnerabilità PixelSmash

La vulnerabilità battezzata PixelSmash risiede, come accennato in precedenza, nel componente MagicYUV, un codec video progettato per offrire compressione lossless ad alte prestazioni e utilizzato soprattutto in ambienti professionali dedicati al montaggio e alla post produzione.

Durante l’analisi condotta dai ricercatori di JFrog è emerso un errore nella gestione delle slice video, cioè porzioni indipendenti di un frame che il decoder può elaborare separatamente.

Il difetto deriva da una discrepanza nel modo in cui vengono calcolate le dimensioni dei piani cromatici dell’immagine: il meccanismo che alloca la memoria e quello che esegue la decodifica utilizzano parametri differenti; il risultato è una scrittura oltre i limiti del buffer allocato.

Quando FFmpeg elabora un file AVI, MKV o MOV appositamente costruito, il decoder può sovrascrivere aree di memoria adiacenti e condurre a risultati variabili. Il comportamento finale dipende dall’ambiente di esecuzione, dalla disposizione della memoria e dalle protezioni attive sul sistema.

Perché l’impatto va oltre FFmpeg: rischi per Jellyfin, Kodi, Emby, Nextcloud, PhotoPrism e OBS Studio

La particolarità di PixelSmash è che non riguarda soltanto FFmpeg. Molte applicazioni non utilizzano direttamente il framework completo ma integrano la libreria libavcodec , responsabile delle operazioni di codifica e decodifica dei contenuti multimediali.

Di conseguenza, qualsiasi software che includa il decoder vulnerabile eredita automaticamente il problema.

Tra i progetti citati dai ricercatori figurano Jellyfin, Kodi, Emby, Nextcloud, PhotoPrism e OBS Studio. Anche generatori di miniature utilizzati negli ambienti desktop Linux, come quelli integrati in GNOME, KDE e XFCE, risultano potenzialmente esposti.

In numerosi scenari basta che il software analizzi automaticamente il contenuto per estrarne metadati o creare anteprime affinché si inneschi l’esecuzione di codice dannoso, anche in modalità remota.

Dal file video all’esecuzione di codice remoto

L’aspetto più interessante della ricerca riguarda la dimostrazione pratica effettuata contro Jellyfin. I ricercatori hanno mostrato come un file AVI malevolo possa sfruttare la vulnerabilità durante la normale scansione della libreria multimediale.

Si supponga la presenza di un file malevolo, progettato per sfruttare la falla PixelSmash di FFmpeg, che ad un certo punto appare nella cartella monitorata da Jellyfin: l’applicazione richiama ffprobe per analizzare il contenuto e l’overflow entra in azione durante la fase di elaborazione. Secondo la dimostrazione pubblicata da JFrog, il processo consente di alterare il puntatore utilizzato e reindirizzarlo verso la funzione system() , ottenendo così l’esecuzione di comandi arbitrari con i privilegi del servizio Jellyfin.

Un elemento importante limita però l’attacco. La sola CVE-2026-8461 non aggira la protezione ASLR (Address Space Layout Randomization), una tecnologia che randomizza la disposizione della memoria per rendere più difficile lo sfruttamento delle vulnerabilità. Per arrivare a una vera esecuzione di codice remoto è necessario che ASLR sia disattivato oppure che l’attaccante combini PixelSmash con un’altra vulnerabilità capace di rivelare informazioni sulla memoria del processo.

Secondo l’analisi dei ricercatori, un possibile candidato potrebbe essere un bug presente nel decoder FlashSV di FFmpeg: la combinazione delle due debolezze consentirebbe la costruzione di una catena di attacco molto più affidabile.

Gli scenari di attacco più realistici

La situazione più immediata riguarda i server multimediali self-hosted. Chi utilizza Jellyfin per organizzare raccolte video scaricate automaticamente potrebbe trovarsi esposto senza alcuna interazione manuale.

Un aggressore potrebbe infatti distribuire un file contenente il payload malevolo tramite reti peer-to-peer; una volta completato il download nella directory monitorata dal server, la scansione automatica farebbe partire il processo vulnerabile.

Anche piattaforme che generano anteprime video lato server meritano attenzione. Sebbene JFrog non abbia effettuato verifiche dirette su servizi come Slack, Discord, Telegram o WhatsApp, la presenza di FFmpeg nelle rispettive infrastrutture di elaborazione multimediale suggerisce che il rischio debba essere valutato attentamente.

Se l’esecuzione di codice richiede condizioni aggiuntive, il Denial of Service (DoS) rappresenta invece uno scenario molto più immediato: la corruzione della memoria può provocare crash dell’applicazione vulnerabile.

Perché Plex risulta meno esposto

Tra i principali server multimediali emerge una differenza interessante. Plex non sembra vulnerabile agli scenari descritti dai ricercatori perché utilizza una build personalizzata di FFmpeg.

Gli sviluppatori hanno scelto di disabilitare numerosi decoder e mantenere una allowlist minimale dei formati realmente necessari. Una scelta che riduce la superficie d’attacco e limita l’impatto di vulnerabilità presenti in componenti poco utilizzati.

Aggiornamenti disponibili e mitigazioni consigliate

FFmpeg ha corretto il problema con il rilascio della versione 8.1.2, pubblicata il 17 giugno 2026. Tutte le installazioni precedenti dovrebbero quindi essere considerate vulnerabili fino all’applicazione dell’aggiornamento.

Anche Jellyfin ha aggiornato la propria distribuzione integrata di FFmpeg, mentre PhotoPrism sta valutando l’introduzione di una blacklist per bloccare formati potenzialmente pericolosi. Nextcloud ha ricevuto la segnalazione tramite HackerOne ma ha deciso di non intervenire direttamente poiché il problema risiede in una dipendenza esterna.

Per gli amministratori di sistema la priorità resta l’aggiornamento delle librerie: dove non fosse possibile intervenire immediatamente, conviene limitare l’elaborazione automatica di contenuti non attendibili, disattivare la generazione automatica delle anteprime e verificare che le protezioni di memoria come ASLR risultino attive.

In definitiva, ancora una volta, PixelSmash mostra come una lacuna apparentemente confinata a un singolo decoder possa trasformarsi in un problema diffuso. FFmpeg occupa una posizione centrale nel software multimediale e la presenza del decoder MagicYUV in numerosi progetti amplia notevolmente il numero di sistemi potenzialmente coinvolti.