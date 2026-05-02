Disney+: 3 mesi a prezzo scontato e tante nuove uscite a maggio 2026

Il mese di maggio 2026 sarà ricco di novità per Disney+. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, ha tante nuove produzioni in uscita nel corso delle prossime settimane.
Per l’occasione, chi non ha un abbonamento può sfruttare la promo in corso che permette di accedere alla piattaforma a prezzo scontato per i primi 3 mesi.
Con questa promo, infatti, il servizio parte da 4,99 euro al mese. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Disney Plus.
Cosa prevede l’offerta
Per accedere a Disney+ è ora possibile sfruttare uno sconto per i primi 3 mesi. La promozione in corso, valida fino al 6 maggio, prevede le seguenti opzioni:
- Standard con pubblicità al costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese
- Standard senza pubblicità al costo di 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese
- Premium al costo di 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese
Ricordiamo che i piani Standard garantiscono l’accesso ai contenuti in Full HD da un massimo di 2 dispositivi in contemporanea mentre il piano Premium prevede i contenuti in 4K da 4 dispositivi in contemporanea.
Le offerte sono disponibili di seguito.
Le nuove uscite
Il calendario di nuove uscite su Disney Plus è particolarmente ricco. Da segnalare, in particolare, l’arrivo della nuova stagione di Tucci in Italia, in programma a partire dal 12 maggio.
Da non perdere è anche il nuovo The Punisher: One Last Kill, che sarà disponibile a partire dal 13 maggio.
Un’altra grande novità per la piattaforma è rappresentata dalla seconda stagione di Rivals, disponibile dal prossimo 15 maggio.
Nella stessa data arriverà anche la quinta stagione di Welcome to Wrexham.
Dal 2 giugno, infine, è previsto il debutto di Not Suitable for Work.