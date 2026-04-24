Disney Plus in sconto per i primi 3 mesi: tante novità da guardare con 4,99€/mese

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Disney Plus. La piattaforma continua ad arricchirsi, registrando l’arrivo di nuovi contenuti che vanno ad ampliare il catalogo a disposizione degli utenti settimana dopo settimana.

Per un periodo di tempo limitato, inoltre, i nuovi utenti che scelgono Disney Plus possono sfruttare una promo da cogliere al volo, con i primi 3 mesi a prezzo scontato. In questo modo è possibile accedere alla piattaforma a partire da 4,99 euro al mese.

Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Disney Plus

Per un periodo di tempo limitato, tutti i piani di Disney Plus sono disponibili in sconto:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi , invece di 6,99 euro al mese

, invece di 6,99 euro al mese Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi , invece di 10,99 euro al mese

, invece di 10,99 euro al mese Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi, invece di 15,99 euro al mese

Per attivare un nuovo abbonamento basta raggiungere il sito della piattaforma di streaming, qui di sotto.

Le prossime uscite su Disney Plus

Nelle ultime settimane il catalogo di Disney Plus ha registrato diverse novità come Star Wars: Maul, Daredevil: Born Again con la stagione 2, il ritorno di Scrubs e il nuovo Malcom in the Middle: Life’s Still Unfair. Tutti questi contenuti si sommano alle altre serie e ai film disponibili in catalogo che rendono Disney Plus un vero e proprio punto di riferimento per il settore dello streaming.

Sono in arrivo diverse novità come la seconda stagione di Tucci in Italy, una delle serie documentarie più interessanti della piattaforma.

In arrivo c’è anche Rivals con la stagione 2 che sarà disponibile a partire da 15 maggio

In uscita c’è anche la quinta stagione di Welcome to Wrexham.

Il prossimo 2 giugno, invece, arriverà Not Suitable for Work: