Mare Fuori 6: dove vedere tutti gli episodi dall'estero

Ecco come fare per vedere tutti gli episodi di Mare Fuori 6 e delle stagioni precedenti in streaming dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 29 apr 2026
Mare Fuori 6: dove vedere tutti gli episodi dall'estero

Mare Fuori 6 tornerà in TV in queste ore, con la trasmissione dei primi episodi su Rai 2. Per chi si trova all’estero c’è un modo semplice e veloce per vedere tutti gli episodi della sesta stagione (e delle stagioni precedenti).

Grazie a una VPN, infatti, è possibile accedere a tutti gli episodi di Mare Fuori 6 disponibili su Rai Play, selezionando un server VPN italiano per avviare la connessione.

Il servizio giusto da utilizzare è NordVPN, ora disponibile in sconto a 2,99 euro al mese, con il piano biennale e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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Come vedere Mare Fuori 6 in streaming dall’estero

Per vedere Mare Fuori 6 in streaming dall’estero basta utilizzare una VPN come NordVPN e accedere poi a Rai Play. La procedura da seguire è semplicissima.

Per prima cosa è necessario attivare la VPN e poi installare l’app del servizio sul proprio dispositivo. A questo punto, direttamente dalla pagina principale dell’applicazione, è possibile selezionare un server VPN italiano per avviare la connessione.

In questo modo, la VPN garantirà all’utente la possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano. Completato questo passaggio iniziale, è sufficiente raggiungere Rai Play (via browser web oppure tramite l’app). Dalla piattaforma di streaming della Rai, sfruttando il motore di ricerca integrato, sarà possibile trovare gli episodi e avviare lo streaming.

La VPN giusta da attivare, come detto, è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo di tempo. Con la VPN è possibile utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account.

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