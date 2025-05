Agenti AI Microsoft modificano impostazioni e configurazione di Windows 11

I PC Copilot+ rappresentano una nuova categoria di computer Windows 11 progettati per integrare l’intelligenza artificiale in modo nativo e avanzato. Sono dispositivi caratterizzati da un comparto hardware che include una CPU potente, una GPU performante e, soprattutto, una Neural Processing Unit (NPU), ossia un’unità di elaborazione neurale dedicata all’accelerazione locale dei carichi di lavoro legati alle app AI. Adesso Microsoft propone agli utenti possessori di PC Copilot+ un’importante novità: agenti AI capaci di comprendere il linguaggio naturale e modificare le impostazioni di sistema in autonomia, su richiesta dell’utente.

L’evoluzione dell’esperienza Windows 11: gli agenti AI arrivano sui Copilot+ PC

Microsoft inaugura oggi una nuova fase per Windows 11, con l’introduzione di funzionalità basate su intelligenza artificiale destinate ai Copilot+ PC, prodotti progettati per sfruttare appieno le potenzialità dell’AI locale.

Oggi, la casella di ricerca di Windows è lo strumento più utile per trovare rapidamente un’impostazione o una configurazione di sistema. Scrivendo anche la parte di una stringa nella casella di ricerca (ad esempio “stamp“), Windows mostra tutte le varie corrispondenze. Da qui si può accedere rapidamente alle finestre per la regolazione del funzionamento del sistema operativo.

Come trucco aggiuntivo, sappiate che basta premere il tasto Windows e iniziare a digitare per cercare subito ciò che interessa.

Gli agenti AI Microsoft fanno leva su un concetto differente: elaborando in locale i prompt testuali degli utenti, sono in grado di comprendere le intenzioni dell’utente espresse in linguaggio naturale, suggerire i passaggi corretti per agire sull’impostazione richiesta e infine eseguire automaticamente l’azione, previa autorizzazione dell’utente.

Agenti AI per le Impostazioni di Windows 11: controllo vocale e azioni automatizzate

Come dichiarato da Navjot Virk, Corporate Vice President di Windows Experiences, l’obiettivo è risolvere una delle frustrazioni più comuni degli utenti: trovare e modificare rapidamente le impostazioni di sistema.

Questa funzionalità sarà inizialmente disponibile per gli utenti di lingua inglese e sarà distribuita in anteprima sui dispositivi Copilot+ basati su piattaforme Snapdragon, seguiti da quelli con architetture AMD e Intel.

Espansione delle azioni intelligenti: Windows Search e Click to Do

Parallelamente, Microsoft sta ampliando il numero di azioni rapide “smart” eseguibili tramite Windows Search e le interfacce contestuali.

I tecnici dell’azienda di Redmond spiegano che diventa istantaneamente possibile programmare una riunione con Teams o inviare un messaggio sulla stessa piattaforma, convertire una tabella in un foglio Excel, creare una bozza di documento con Copilot in Word, inviare una richiesta a Microsoft 365 Copilot.

Sono inoltre già disponibili nuove azioni per l’apprendimento e l’accessibilità, ad esempio per migliorare le abilità di lettura e comprensione dei testi in un’altra lingua nonché per abilitare la lettura immersiva.

Editing visivo potenziato: nuove funzioni per Foto, Paint e Strumento di cattura

I PC Copilot+ vedono anche un importante aggiornamento degli strumenti di editing visivo:

Photos Relight : per regolare l’illuminazione dinamica delle immagini.

: per regolare l’illuminazione dinamica delle immagini. Paint Sticker Generator : creazione di adesivi digitali a partire da prompt testuali.

: creazione di adesivi digitali a partire da prompt testuali. Paint Object Select : selezione e modifica immediata di oggetti specifici nel canvas.

: selezione e modifica immediata di oggetti specifici nel canvas. Perfect Screenshot (Snipping Tool): definizione dell’area di cattura, eliminando la necessità di ritagli successivi.

A queste si aggiungono strumenti avanzati come l’estrazione del testo da immagini (OCR) e il rilevamento dei colori a livello pixel su qualsiasi elemento renderizzato sullo schermo.

Esplora file diventa intelligente

Le novità non si fermano agli strumenti grafici. Dopo la discussa introduzione dell’intelligenza artificiale nel Blocco Note di Windows 11, l’AI sarà progressivamente estesa anche ad altri componenti di sistema.

Nei prossimi aggiornamenti destinati agli utenti Windows Insider (quindi nelle versioni di anteprima di Windows 11), Microsoft introdurrà funzioni speciali, basate sull’AI, per il riassunto di contenuti e l’editing di immagini. Si tratta di novità direttamente accessibili da qualunque finestra di Esplora file ( Windows+E ).

Al debutto, inoltre, anche un pannello aggiuntivo (Companion) per il menu Start di Windows 11 che permette di interagire direttamente con il proprio smartphone dal sistema operativo Microsoft, senza più il bisogno di avviare alcuna applicazione dedicata (ad esempio Collegamento al telefono).