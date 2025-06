Windows 11 KB5060829: icone piccole nella barra delle applicazioni e molto altro

Con la pubblicazione dell’aggiornamento cumulativo di anteprima KB5060829 per Windows 11 24H2, Microsoft ha voluto introdurre tutta una serie di novità, alcune frutto delle interlocuzioni dirette con gli utenti del sistema operativo. L’aggiornamento introduce numerose funzionalità, tra cui il ridimensionamento intelligente delle icone nella barra delle applicazioni, un’anteprima dell’applicazione per migrare i dati su un nuovo PC, miglioramenti prestazionali, correzioni di bug e nuove caratteristiche destinate sia ai PC Copilot+ che agli utenti residenti nell’Unione Europea.

Taskbar compatta: più spazio, più controllo

Una delle novità più importanti dell’aggiornamento KB5060829 riguarda il comportamento della barra delle applicazioni di Windows 11.

Accedendo alle Impostazioni quindi scegliendo Personalizzazione, Barra delle applicazioni e infine Comportamenti della barra delle applicazioni, è ora possibile agire su un menu a tendina che permette eventualmente di attivare le icone piccole nella taskbar. Si può fare in modo che Windows 11 mostri sempre icone di dimensioni ridotte oppure che il ridimensionamento avvenga soltanto se la barra delle applicazioni diventasse troppo affollata.

App Migrazione PC: trasferimenti diretti tra dispositivi

Un’altra novità in fase di implementazione è la nuova funzione per la migrazione dei dati su un altro PC integrata nell’app Windows Backup. In futuro, questa novità consentirà il trasferimento diretto di file da un PC all’altro tramite connessione wireless, utilizzando un codice di accoppiamento.

Attualmente l’interfaccia è presente, ma la funzionalità non è ancora operativa. La mossa, tuttavia, rappresenta un passo chiave nella strategia Microsoft per stimolare la transizione da vecchie macchine Windows 10 a nuovi dispositivi Windows 11. Guarda caso, Windows Backup è diventato lo strumento che permette di ottenere un anno di aggiornamenti di sicurezza gratis per Windows 10, fino al 13 ottobre 2026.

Nuove regole per le app predefinite

A partire da Windows 11 24H2 con l’aggiornamento KB5060829 installato, gli utenti dell’Unione Europea troveranno nuove opzioni per la gestione delle app predefinite. Dopo aver impostato un browser come predefinito, si potrà configurarlo anche per aprire file PDF e HTML, con un solo clic.

Inoltre, lo stesso browser verrà automaticamente fissato alla barra delle applicazioni e al menu Start, salvo disattivazione manuale. Si tratta di una misura per garantire pari trattamento tra browser concorrenti, come richiesto dal Digital Markets Act (DMA) europeo.

Microsoft 365 Copilot integrato nella funzione “Click to Do”

Sui PC Copilot+, Microsoft estende ulteriormente le funzionalità di AI contestuale. Con Click to Do, già era possibile interagire con i contenuti tramite clic destro per sfruttare funzioni smart come rimozione dello sfondo o la sintesi dei documenti.

Con il pacchetto KB5060829, questi strumenti si arricchiscono con l’integrazione diretta di Microsoft 365 Copilot, che consente di porre domande e ricevere risposte in tempo reale. Tuttavia, è necessario un abbonamento attivo a Microsoft 365 per sbloccare la nuova funzione.

Esplora file: prestazioni migliorate

Con l’installazione dell’aggiornamento, è finalmente possibile godere di prestazioni migliorate durante l’utilizzo di Esplora file. Il file manager di sistema è adesso circa il 15% più veloce nell’estrazione di dati dagli archivi compressi. Il balzo in avanti in termini di performance è evidente soprattutto nel caso di archivi contenenti molti file di piccole dimensioni.

Gli sviluppatori Microsoft hanno inoltre corretto un’anomalia che causava il blocco di Esplora file durante il trascinamento delle finestre con lo Snap Layout attivo (la possibilità di ancorare le finestre su zone specifiche dello schermo, attivabile anche con Windows+Z ).

Lo stesso Windows Search, ossia la funzionalità di ricerca di Windows 11, adesso risponde più rapidamente, anche in scenari affollati.

Considerazioni finali

Windows 11 KB5060829 rappresenta molto più di un aggiornamento di manutenzione. Pur essendo etichettato come “anteprima opzionale”, funge da veicolo per il rilascio graduale di funzionalità chiave che definiscono l’esperienza futura di Windows 11 24H2.

È importante ricordare che molte delle funzionalità citate sono in “rollout progressivo“. Ciò significa che alcune di esse potrebbero non comparire immediatamente su tutti i dispositivi, ma saranno comunque incluse nel Patch Tuesday di luglio 2025, se l’aggiornamento non venisse installato manualmente sin da ora.