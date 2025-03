Aggiornamenti KB5053598 e KB5053602: Come cambia Windows 11

Come accade ormai da molto tempo a questa parte, il secondo martedì del mese non è foriero esclusivamente di aggiornamenti per la sicurezza dei software Microsoft. Gli aggiornamenti cumulativi per Windows 11 KB5053598 e KB5053602, come i loro predecessori, introducono infatti una serie di novità in termini di funzionalità oltre alla correzione di alcuni tra i principali bug lamentati dagli utenti.

Le novità dei pacchetti KB5053598 e KB5053602 per Windows 11 24H2 e 23H2

Rispettivamente destinati agli utenti di Windows 11 24H2 e di Windows 11 23H2, gli aggiornamenti KB5053598 e KB5053602 integrano le correzioni per una lunga serie di problematiche di sicurezza, oggetto di un altro nostro articolo. Qui ci concentriamo però sulle modifiche e sulle funzionalità “inedite” che i due pacchetti portano in Windows 11.

Task Manager . Una delle correzioni più rilevanti riguarda il Task Manager, che ora non commette più errori nel rilevamento di hard disk e SSD , riuscendo d’ora in avanti a distinguerli in modo corretto. La modifica non solo migliora l’affidabilità di uno strumento come il Task Manager, ma aiuta anche gli utenti a diagnosticare meglio le prestazioni dei supporti di archiviazione.

. Una delle correzioni più rilevanti riguarda il Task Manager, che ora non commette più errori nel , riuscendo d’ora in avanti a distinguerli in modo corretto. La modifica non solo migliora l’affidabilità di uno strumento come il Task Manager, ma aiuta anche gli utenti a diagnosticare meglio le prestazioni dei supporti di archiviazione. Barra delle applicazioni . Le jump list in Windows sono menu contestuali che appaiono quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un’icona nella barra delle applicazioni o nel menu Start. Gli aggiornamenti in distribuzione introducono la possibilità di condividere file direttamente dalla jump list, utilizzando la barra delle applicazioni. Questa funzione semplifica notevolmente la gestione dei file, consentendo di accedere rapidamente ai documenti senza dover aprire manualmente ogni programma.

. Le in Windows sono menu contestuali che appaiono quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un’icona nella barra delle applicazioni o nel menu Start. Gli aggiornamenti in distribuzione introducono la possibilità di direttamente dalla jump list, utilizzando la barra delle applicazioni. Questa funzione semplifica notevolmente la gestione dei file, consentendo di accedere rapidamente ai documenti senza dover aprire manualmente ogni programma. Narratore. Gli utenti con disabilità visive possono beneficiare delle nuove funzionalità “salta oltre i link” e “salta all’inizio o alla fine di un elemento” per spostarsi più facilmente nei testi lunghi, come email, articoli e wiki. Inoltre, con il comando “Salta alle liste“, gli utenti possono accedere rapidamente a sezioni specifiche di una pagina Web.

Contenuti in evidenza di Windows

Windows Spotlight . La funzione accessibile premendo Windows+I , quindi scegliendo Personalizzazione, Sfondo, è conosciuta nelle versioni in italiano di Windows 11 come Contenuti in evidenza di Windows. I pacchetti KB5053598 e KB5053602 introducono nuove modalità per esplorare le immagini di sfondo . Gli utenti ora possono semplicemente passare il mouse sopra un’immagine per ottenere maggiori dettagli o cliccare sull’icona “Impara di più su questa immagine” per conoscere la storia dietro la foto. Inoltre, l’icona di Spotlight è spostata nell’angolo in basso a destra del desktop.

. La funzione accessibile premendo , quindi scegliendo Personalizzazione, Sfondo, è conosciuta nelle versioni in italiano di Windows 11 come Contenuti in evidenza di Windows. I pacchetti KB5053598 e KB5053602 introducono nuove modalità per esplorare le . Gli utenti ora possono semplicemente passare il mouse sopra un’immagine per ottenere maggiori dettagli o cliccare sull’icona “Impara di più su questa immagine” per conoscere la storia dietro la foto. Inoltre, l’icona di Spotlight è spostata nell’angolo in basso a destra del desktop. Schermata di blocco. Novità legata a Windows Spotlight, con i nuovi aggiornamenti di Windows 11 debutta uno strumento che consente di scoprire più facilmente informazioni sulle immagini che appaiono nella schermata di blocco, cliccando sul pulsante “Mi piace”.

KB5053598 e KB5053602 migliorano le prestazioni di Esplora file

Oseremmo dire, finalmente. Chi è abituato a gestire cartelle contenenti un gran numero di file multimediali (ad esempio immagini e video) sa bene quanto il file manager di Windows 11, ovvero Esplora file, sia lento nella gestione degli elementi. Come abbiamo spiegato nell’articolo sulle 10 cose assurde di Windows 11 da conoscere, Esplora file pretende di creare o aggiornare l’anteprima di ogni singolo elemento contenuto in una cartella, spesso ingenerando operazioni I/O sulle unità disco che sarebbero assolutamente superflue.

Con i pacchetti KB5053598 e KB5053602, Windows 11 va finalmente a migliorare le prestazioni di Esplora file nel caricamento di cartelle contenenti numerosi file multimediali.

I tecnici Microsoft hanno inoltre aggiunto una nuovo opzione che consente agli utenti di sospendere o disattivare il promemoria Avvia il backup nella barra di navigazione di Esplora file.

Supporto per la fotocamera multi-app

Una delle innovazioni più significative di KB5053598 e KB5053602, riguarda l’introduzione della funzionalità Multi-app camera, che consente a più applicazioni di accedere contemporaneamente al flusso video della fotocamera.

La funzione è stata sviluppata principalmente per aiutare le persone con disabilità uditive, ma è ovviamente sfruttabile da parte di chiunque per qualsivoglia esigenza.