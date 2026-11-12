Aggiornamenti Windows mandano in crisi SQL Server: Microsoft prepara una patch urgente

Gli aggiornamenti di Windows distribuiti a partire dal 13 ottobre 2026 possono provocare un progressivo rallentamento di Microsoft SQL Server, fino a compromettere la stabilità dei sistemi che interrogano database esterni. Microsoft ha confermato il problema: alcune connessioni rimangono aperte anche dopo la conclusione delle query, accumulandosi e consumando risorse. Il malfunzionamento interessa diverse versioni di Windows 10, Windows 11 e Windows Server, con conseguenze potenzialmente importanti per le infrastrutture aziendali.

SQL Server utilizza da decenni meccanismi per interrogare origini dati remote, anche attraverso tecnologie differenti da quelle Microsoft. È una funzionalità utile per integrare applicazioni gestionali, sistemi di reportistica e archivi distribuiti. Il difetto emerso dopo il Patch Tuesday di ottobre 2026 riguarda proprio questa interazione: non è un generico rallentamento del motore SQL, bensì un’anomalia nella gestione delle connessioni verso database esterni.

Perché gli aggiornamenti Windows rallentano SQL Server

Microsoft ha individuato il problema nelle interrogazioni che utilizzano i linked server, una funzionalità che permette a SQL Server di eseguire operazioni su origini dati remote tramite provider OLE DB. Fra i database coinvolti figurano esplicitamente Oracle e PostgreSQL, ma l’elenco non esclude altri prodotti.

SQL Server utilizza il provider appropriato per comunicare con il database remoto: la connessione può rimanere disponibile per successive operazioni, secondo le modalità di gestione del provider; quando non serve più, le risorse associate devono essere rilasciate correttamente.

Dopo l’installazione degli aggiornamenti interessati, però, alcune connessioni persistono anche quando le query che le hanno originate hanno terminato l’esecuzione, con una serie di effetti negativi sulla stabilità del server e delle applicazioni offerte dagli utenti. Un server apparentemente efficiente subito dopo il riavvio potrebbe iniziare a rallentare quando il numero delle connessioni cresce: nelle installazioni con frequenti interrogazioni tra database differenti, l’impatto può diventare particolarmente evidente.

Quali aggiornamenti Windows causano problemi a SQL Server

Il problema che provoca il progressivo rallentamento di SQL Server riguarda gli aggiornamenti cumulativi di Windows distribuiti da circa un mese a questa parte.

La tabella seguente riporta i principali aggiornamenti KB di ottobre 2026 per le versioni Windows interessate dalla segnalazione. Si tratta dei pacchetti di riferimento a partire dai quali può manifestarsi l’anomalia:

Sistema operativo Aggiornamento KB Data di rilascio Windows Server 2025 KB5126646 13 ottobre 2026 Windows Server 2022 KB5126655 13 ottobre 2026 Windows Server 2019 KB5126651 13 ottobre 2026 Windows Server 2016 KB5126868 13 ottobre 2026 Windows Server 2012 R2 KB5126836 13 ottobre 2026 Windows Server 2012 KB5126835 13 ottobre 2026 Windows 11 26H1 KB5127646 13 ottobre 2026 Windows 11 25H2 KB5127648 13 ottobre 2026 Windows 11 24H2 KB5127648 13 ottobre 2026 Windows 11 23H2 KB5126653 13 ottobre 2026 Windows 10 1809 / LTSC 2019 KB5126651 13 ottobre 2026

Come verificare se SQL Server sta accumulando connessioni

La prima verifica consiste nell’individuare i server collegati configurati nell’istanza. SQL Server espone queste informazioni attraverso la vista di catalogo sys.servers , che permette di identificare il nome del collegamento, il prodotto remoto e il provider utilizzato.

Una query come SELECT name, product, provider, data_source FROM sys.servers WHERE is_linked = 1; consente di ottenere rapidamente l’elenco dei linked server. Occorre poi verificare le sessioni aperte direttamente sui database remoti, confrontandone il numero con le attività effettivamente in corso.

Su PostgreSQL, ad esempio, la vista pg_stat_activity permette di osservare le connessioni e il relativo stato; su Oracle si possono utilizzare le viste dinamiche dedicate alle sessioni, come V$SESSION , con i privilegi appropriati.

Un numero crescente di sessioni inattive, persistenti anche dopo la conclusione delle interrogazioni, rappresenta un indizio da approfondire. Bisogna però considerare che il riutilizzo delle connessioni e il connection pooling possono mantenere legittimamente aperte alcune sessioni.

Le soluzioni temporanee indicate da Microsoft

Microsoft ha annunciato una correzione straordinaria out-of-band e suggerisce, come mitigazione temporanea, la chiusura delle connessioni inattive oppure il riavvio del servizio SQL Server. Entrambe le operazioni richiedono cautela negli ambienti di produzione, perché possono interrompere le interrogazioni e le transazioni ancora in esecuzione.

Gli amministratori possono consultare la dashboard ufficiale Windows Release Health per seguire gli aggiornamenti Microsoft e verificare la disponibilità della correzione definitiva.

Il caso arriva dopo un’altra anomalia che ha interessato SQL Server su Windows Server 2025. Come spiegato nell’articolo incentrato sui crash di SQL Server provocati dalla gestione della memoria, Microsoft aveva già segnalato problemi con le applicazioni che utilizzano Address Windowing Extensions e la policy Lock Pages in Memory.

Quando un aggiornamento Windows modifica il comportamento di componenti condivisi, le conseguenze possono emergere anche in applicazioni che apparentemente non hanno subìto alcuna modifica.