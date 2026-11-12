Microsoft .NET 11 è disponibile: cosa cambia per programmi e AI

Microsoft ha rilasciato .NET 11 nella sua veste definitiva. La nuova generazione della piattaforma di sviluppo introduce miglioramenti nelle prestazioni, nuove funzionalità di C# 15, strumenti per integrare l’AI nelle applicazioni e aggiornamenti importanti per ASP.NET Core, Blazor e lo sviluppo desktop.

L’obiettivo dichiarato da Microsoft è ridurre il lavoro ripetitivo degli sviluppatori, accelerare l’esecuzione dei programmi e semplificare la realizzazione di software per Windows, Linux, macOS e dispositivi mobili.

Nata nei primi anni 2000 come tecnologia prevalentemente legata a Windows, .NET ha attraversato una profonda trasformazione con .NET Core e la successiva unificazione della piattaforma. Oggi conta una comunità internazionale di sviluppatori e un catalogo NuGet che supera i 589.000 pacchetti, con oltre 1.100 miliardi di download complessivi. Per Microsoft, .NET 11 rappresenta un ulteriore passo verso applicazioni più efficienti e strumenti capaci di assistere concretamente chi scrive codice.

.NET 11 è più veloce, ma i miglioramenti non riguardano soltanto le applicazioni

Uno degli interventi più significativi interessa il compilatore JIT (Just-In-Time), responsabile della trasformazione del codice intermedio .NET in istruzioni eseguibili dal processore: Microsoft infatti ha perfezionato la capacità di eliminare controlli superflui, semplificare le operazioni e ottimizzare le chiamate ai metodi.

Alcune operazioni richiedono adesso meno istruzioni e consumano meno risorse: è un’importante evoluzione del lavoro già avviato con .NET 10, che aveva introdotto importanti ottimizzazioni delle prestazioni. I benefici effettivi dipendono comunque dalle caratteristiche delle singole applicazioni.

La novità interessante è che Microsoft ha accelerato anche gli strumenti utilizzati per sviluppare: la CLI di .NET, cioè l’interfaccia a riga di comando, sfrutta ora un componente nativo compilato con AOT (Ahead-of-Time) per eseguire alcune operazioni senza dover inizializzare l’intero ambiente .NET. Inoltre, il server MSBuild rimane attivo tra invocazioni successive, evitando di ripetere alcune attività preparatorie.

Tutto questo ha come conseguenza un minore volume di attese quando si impartiscono comandi, si compilano progetti o si lavora ripetutamente sulla stessa applicazione.

C# 15 introduce un modo più sicuro per gestire i risultati

Con .NET 11 arriva anche C# 15, che introduce i cosiddetti union types: permettono di dichiarare che una variabile può contenere uno tra diversi tipi, ben definiti.

Immaginiamo un programma che cerchi un prodotto in un database: l’operazione può restituire il prodotto richiesto oppure un risultato che segnala la sua assenza. Con i nuovi tipi unione, lo sviluppatore può rappresentare esplicitamente entrambe le possibilità; il compilatore verifica che il programma le gestisca correttamente.

Un’altra novità riguarda le closed hierarchies, gerarchie di classi nelle quali il compilatore conosce i tipi derivati ammessi.

Sono funzionalità che aiutano soprattutto nella manutenzione di applicazioni complesse, perché permettono di intercettare determinati errori prima dell’esecuzione.

L’intelligenza artificiale entra direttamente negli strumenti .NET

Microsoft dedica una parte consistente del rilascio di .NET 11 allo sviluppo di applicazioni AI: il nuovo SDK include un modello di progetto per creare server compatibili con il Model Context Protocol (MCP), lo standard che permette agli assistenti AI di interagire con strumenti e servizi esterni.

Attraverso il comando dotnet new mcpserver -o MyMcpServer , uno sviluppatore può creare la struttura iniziale di un server MCP senza installare separatamente il modello di progetto.

Le librerie Microsoft.Extensions.AI offrono invece interfacce comuni per collegare differenti modelli AI alle applicazioni. Microsoft Agent Framework aggiunge strumenti per costruire agenti capaci di richiamare funzioni, conservare lo stato delle conversazioni e coordinare operazioni successive. Alcune librerie sono comunque disponibili tramite NuGet anche per progetti basati su versioni precedenti.

ASP.NET Core e Blazor: siti e applicazioni Web più efficienti

Per chi sviluppa applicazioni Web, ASP.NET Core 11 introduce il supporto alla validazione asincrona dei dati: un’applicazione può verificare informazioni interrogando un database o un servizio remoto senza occupare inutilmente un thread durante l’attesa della risposta.

Arriva inoltre il supporto predefinito a OpenAPI 3.2, utile per documentare le interfacce dei servizi Web.

Blazor introduce il componente CacheView, che permette di conservare il risultato HTML di determinate sezioni di una pagina evitando elaborazioni ripetute. Nelle applicazioni interattive lato server compare anche la possibilità di sospendere le sessioni associate a schede del browser inattive, liberando memoria e connessioni; occorre però abilitarla esplicitamente.

Interessanti anche i componenti sperimentali per realizzare interfacce conversazionali con agenti AI, risposte progressive e richieste di approvazione delle operazioni.

Compressione Zstandard e miglioramenti per Windows e dispositivi mobili

Le librerie standard includono ora il supporto alla compressione Zstandard (Zstd), utilizzata per ridurre le dimensioni dei dati mantenendo buone prestazioni. Le API dedicate alla gestione dei processi diventano più semplici e System.Text.Json supporta nuove modalità di serializzazione, comprese le sequenze JSON Lines.

Per le applicazioni multipiattaforma, .NET MAUI adotta CoreCLR come runtime predefinito, con modalità di esecuzione adattate alle limitazioni dei diversi sistemi operativi. Le modifiche alle interfacce XAML possono inoltre essere applicate più rapidamente durante lo sviluppo grazie a una nuova modalità Hot Reload, ancora in anteprima.

Arrivano anche alcuni miglioramenti per Windows Forms, con stili grafici moderni attivabili selettivamente, mentre WPF riceve correzioni relative alla stabilità e alla gestione delle finestre. A questo proposito, vale la pena rileggere il nostro articolo sulle polemiche legate alle molteplici interfacce per Windows e le sue applicazioni.

Conviene aggiornare subito a .NET 11?

La decisione dipende soprattutto dal ciclo di vita delle applicazioni: .NET 11 è una versione STS (Standard Term Support), con due anni di supporto; .NET 10 rimane invece la scelta LTS per chi privilegia un periodo di manutenzione più lungo.

Microsoft ricorda che .NET 8 e .NET 9 hanno raggiunto la fine del supporto il 10 novembre 2026: le applicazioni ancora basate su queste versioni dovrebbero quindi migrare verso un ramo supportato, soprattutto quando espongono servizi accessibili dalla rete.

Per iniziare si può scaricare .NET 11 dal sito ufficiale e utilizzare una versione compatibile di Visual Studio 2026. Prima della migrazione è bene verificare librerie, dipendenze e requisiti hardware; installare il nuovo SDK, da solo, non aggiorna automaticamente le applicazioni.

Come dimostrato anche dai recenti aggiornamenti straordinari per correggere vulnerabilità .NET, mantenere aggiornati runtime e componenti distribuiti insieme ai programmi resta fondamentale. Per le aziende, quindi, la scelta tra .NET 10 e .NET 11 dovrebbe partire da compatibilità, supporto e manutenzione, non soltanto dalle nuove funzionalità.