KB5132061: Windows 11 si aggiorna con tante novità a novembre

Microsoft ha pubblicato gli aggiornamenti del Patch Tuesday di novembre 2026 per Windows 11, condividendo gli aggiornamenti cumulativi KB5132061 e KB5131087. Oltre a correggere vulnerabilità di sicurezza e problemi di funzionamento, i nuovi pacchetti introducono modifiche a Esplora file, miglioramenti per l’accessibilità, nuove possibilità di ripristino del sistema e interventi sulle tecnologie di protezione integrate in Windows.

Gli aggiornamenti arrivano in una fase di transizione per il sistema operativo Microsoft. Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 e 26H2 condividono una parte importante della base tecnologica, mentre la precedente versione 23H2 raggiunge la conclusione del proprio ciclo di supporto proprio con il pacchetto KB5131087. Per gli amministratori IT, la distribuzione di novembre assume quindi un significato particolare: non riguarda soltanto la correzione dei problemi, ma anche la continuità degli aggiornamenti e la compatibilità con applicazioni e configurazioni aziendali.

Il rilascio del 10 novembre 2026 porta Windows 11 26H2 alla build 26300.9974, Windows 11 25H2 alla 26200.9974 e Windows 11 24H2 alla 26100.9974. Per Windows 11 23H2, invece, il pacchetto KB5131087 aggiorna il sistema alla build 22631.7711.

Windows 11 cambia il menu del tasto destro e migliora Esplora file

Una delle modifiche più incisive e attese dagli utenti riguarda il menu contestuale di Esplora file, che Microsoft finalmente migliora in modo significativo dopo la profonda revisione introdotta con Windows 11 nel 2021. La nuova implementazione punta a rendere il menu più rapido, meno affollato e soprattutto personalizzabile.

Il menu contestuale rinnovato era già apparso con l’aggiornamento di anteprima KB5127936: avevamo anche spiegato come forzarne la visualizzazione utilizzando ViVeTool. Lo stesso approccio può essere applicato anche dopo l’installazione di KB5132061 anche perché non tutti gli utenti potrebbero ricevere simultaneamente la novità.

La funzione Menu Personalizza permette di scegliere quali comandi mostrare quando si preme il tasto destro del mouse.

Diventa possibile gestire voci integrate come Invia a e Crea collegamento, aggiungere Stampa e decidere quali estensioni installate dalle applicazioni visualizzare nel menu principale oppure in un sottomenu.

Microsoft offre inoltre la possibilità di riportare Taglia, Copia, Incolla, Rinomina, Elimina e Condividi sotto forma di normali voci testuali anziché nella tradizionale fila di icone. Una modifica assai utile per chi trova poco intuitiva l’organizzazione attuale.

Tra gli altri interventi figura il supporto al carattere ~ nella barra degli indirizzi: digitando, ad esempio, ~\AppData , si può raggiungere rapidamente la cartella AppData del profilo utente. Un’abbreviazione familiare agli utenti Linux, sebbene in Windows non abbia lo stesso significato generale che assume nelle shell Unix.

Esplora file migliora anche la presentazione delle informazioni nei risultati di ricerca e introduce il tema scuro nella finestra Opzioni cartella.

Cloud rebuild: reinstallare Windows 11 anche quando non si avvia

Una novità tecnicamente più significativa è Cloud rebuild (Riscostruisci il PC, in italiano), modalità di recupero che consente di reinstallare Windows 11 utilizzando un’immagine del sistema operativo e i driver scaricati tramite Windows Update.

La differenza rispetto ai tradizionali strumenti di ripristino è che se Windows non riesce più ad avviarsi, l’utente può accedere al Windows Recovery Environment (WinRE). Dopo almeno due tentativi di avvio non riusciti, diventa possibile accedere alla funzione Cloud rebuild senza dover preparare preventivamente una chiavetta USB con i dati del supporto d’installazione.

Microsoft introduce anche una funzione di sanificazione dei dati, che può sfruttare le capacità di cancellazione dell’hardware di archiviazione: anche questa novità l’avevamo anticipata nelle scorse settimane.

Un altro intervento riguarda le connessioni wireless nell’ambiente di ripristino: WinRE può riutilizzare i profili Wi-Fi compatibili già memorizzati in Windows, comprese alcune configurazioni basate su certificati.

Sicurezza rafforzata: NTLM, PowerShell e integrità della memoria

Il pacchetto di novembre 2026 interviene anche su componenti che lavorano “sotto il cofano”. Tra questi spicca NTLM, il protocollo di autenticazione che Windows mantiene per compatibilità con applicazioni e infrastrutture meno recenti.

Microsoft modifica il comportamento dei client affinché propongano per impostazione predefinita la firma dei messaggi NTLM nelle connessioni non anonime. L’obiettivo è ridurre l’esposizione agli attacchi NTLM relay, nei quali un aggressore intercetta e inoltra uno scambio di autenticazione verso un servizio differente. La firma contribuisce a contrastare alcune manipolazioni delle comunicazioni, ma non elimina automaticamente tutte le possibilità di relay.

Cambia anche la verifica delle firme digitali degli script PowerShell. Microsoft applica controlli più rigorosi sulla codifica: script che contengono sequenze UTF-8 non valide potrebbero non superare più la verifica, anche se in passato risultavano accettati. In simili circostanze, la soluzione consiste nel correggere la codifica, salvare lo script in UTF-8 valido con BOM e apporre nuovamente la firma digitale.

Un ulteriore intervento riguarda HVCI (Hypervisor-protected Code Integrity), la protezione dell’integrità della memoria che utilizza la virtualizzazione per isolare le verifiche sul codice eseguibile in modalità kernel. Microsoft ne amplia l’attivazione sui dispositivi idonei, rispettando le scelte esplicite degli utenti e degli amministratori. La compatibilità dei driver rimane un elemento da verificare, soprattutto sui PC con periferiche o componenti meno recenti.

IPv6 CLAT: Windows migliora la compatibilità con le reti senza IPv4

Tra le novità meno appariscenti, ma interessanti per i tecnici di rete, compare il supporto a IPv6 CLAT sulle interfacce Wi-Fi ed Ethernet.

CLAT, Client-side Translator, costituisce uno dei componenti dell’architettura 464XLAT: consente alle applicazioni che utilizzano ancora IPv4 di comunicare attraverso reti che forniscono soltanto connettività IPv6, in combinazione con un traduttore NAT64 raggiungibile dalla rete.

Per individuare il prefisso di traduzione, Windows può utilizzare le informazioni contenute nei Router Advertisement IPv6 e, in alternativa, il meccanismo DNS basato su ipv4only.arpa .

Accessibilità, privacy e altre novità di Windows 11

Il pacchetto comprende diversi miglioramenti destinati all’esperienza quotidiana. La Lente di ingrandimento acquisisce la possibilità di gestire livelli di zoom differenti sui singoli monitor, mantenendo l’ingrandimento entro i confini dello schermo interessato. Diventa possibile anche bloccare temporaneamente la visualizzazione ingrandita di un monitor mentre si utilizza il puntatore su un altro.

L’Assistente vocale introduce nuove capacità di lettura e navigazione delle espressioni matematiche in applicazioni Microsoft 365 e browser compatibili. Il supporto linguistico iniziale non comprende però l’italiano: un limite da considerare prima di presentare la funzione come universalmente disponibile.

Microsoft aggiorna inoltre la finestra AutoPlay, migliorandone l’integrazione con il tema scuro, e riorganizza alcune impostazioni relative alla privacy di fotocamera, microfono e posizione. Migliorano anche le animazioni delle anteprime sulla barra delle applicazioni e la conservazione delle preferenze quando si collegano o scollegano monitor aggiuntivi.

Tra gli altri cambiamenti figurano l’aggiornamento del supporto testuale a Unicode 17.0, nuove funzioni per la visualizzazione delle notifiche di Collegamento al telefono nel menu Start e alcune modifiche al comportamento dell’ibernazione adattiva sui dispositivi compatibili con Modern Standby.

Come installare KB5132061 e cosa verificare

Gli aggiornamenti di sicurezza arrivano automaticamente attraverso Windows Update, nel rispetto delle eventuali politiche di gestione aziendale. Per verificare manualmente la disponibilità del pacchetto basta aprire Impostazioni, selezionare Windows Update e premere Verifica disponibilità aggiornamenti.

Per identificare la versione effettivamente installata si può premere Windows+R , digitare winver e confrontare il numero di build con quelli riportati nelle note ufficiali di KB5132061.

Tra i problemi corretti Microsoft segnala il malfunzionamento di alcuni dispositivi audio USB Audio 1.0, che potevano mostrare il codice 10 in Gestione dispositivi, e un errore nelle connessioni RDP comparso dopo l’anteprima di ottobre 2026.

Per Windows 11 24H2 Enterprise ed Education arriva anche una correzione per la riproduzione audio tramite HDMI o DisplayPort con determinate schede grafiche AMD.

Al momento della pubblicazione, Microsoft non segnala nuovi problemi noti specificamente associati ai due aggiornamenti. È comunque prudente verificare il funzionamento dei software aziendali, dei driver e degli script firmati dopo l’installazione.