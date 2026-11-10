Windows 11 vuole eliminare le finestre di Windows 95: quali componenti legacy esistono ancora

Windows 11 continua a convivere con elementi grafici appartenenti a epoche molto diverse della storia di Microsoft.

Nonostante l’interfaccia moderna e il linguaggio Fluent Design, alcune finestre di sistema conservano un aspetto che ricorda versioni molto più datate del sistema operativo, alcune con uno stile che ricorda ancora Windows 95.

L’azienda sembra però intenzionata ad affrontare il problema in modo strutturale, intervenendo direttamente sulle tecnologie che gestiscono queste interfacce. La conferma arriva da Marcus Ash, responsabile della progettazione e della ricerca per Windows e i dispositivi Microsoft, che ha dichiarato pubblicamente che il lavoro di modernizzazione è già in corso. L’obiettivo è rendere l’esperienza più coerente, senza compromettere le funzionalità consolidate sulle quali fanno affidamento utenti, amministratori e sviluppatori.

WinUI 3 sostituirà le vecchie interfacce di Windows

La strategia di Microsoft prevede la riscrittura delle finestre tradizionali attraverso WinUI 3, il framework nativo utilizzato per realizzare applicazioni desktop con un’interfaccia moderna.

La conferma di Ash è arrivata in risposta a una richiesta degli utenti, che chiedevano un intervento sulle finestre Win32 e sulle console MMC, ancora presenti in numerose sezioni del sistema.

Non si tratta di una semplice modifica estetica. Microsoft vuole intervenire sulla struttura delle interfacce, abbandonando progressivamente componenti progettati per generazioni precedenti di Windows. March Rogers, responsabile del design nell’organizzazione Windows, aveva già confermato l’esistenza di un programma dedicato alla riscrittura delle finestre obsolete.

Alcuni risultati sono già visibili nelle versioni di anteprima. La finestra Proprietà di Esplora file sta ricevendo una nuova implementazione, mentre l’interfaccia per copiare e trasferire file è stata ricostruita. Anche la finestra Esegui dispone di una variante moderna, sviluppata in C# e WinUI 3, con cronologia dei comandi e supporto alla modalità scura. Per ora, quest’ultima esperienza è facoltativa e richiede l’attivazione dalle impostazioni avanzate.

Tra gli altri interventi figurano la revisione di AutoPlay e una nuova applicazione Print Management, destinata a sostituire la vecchia console dedicata alla gestione delle stampanti. Anche la funzione Reimposta il PC, ancora caratterizzata da un’impostazione grafica risalente a Windows 8.1, rientra tra gli elementi destinati a cambiare.

Pannello di controllo e console MMC restano una sfida

La parte più complessa del progetto riguarda gli strumenti amministrativi.

Gestione dispositivi, Visualizzatore eventi e Servizi utilizzano ancora la Microsoft Management Console, un’infrastruttura che ospita componenti specializzati per la gestione del sistema. Modernizzare queste sezioni significa ricostruire singolarmente le relative funzionalità, evitando di compromettere procedure già utilizzate negli ambienti professionali.

Anche il Pannello di controllo rappresenta un ostacolo significativo. Microsoft sta trasferendo gradualmente le sue funzioni nell’app Impostazioni, ma la presenza di dispositivi, driver e configurazioni differenti rende rischiosa una sostituzione affrettata. Alcune operazioni continuano quindi ad aprire finestre tradizionali, come quelle dedicate alle impostazioni audio, al mouse e all’ottimizzazione delle unità.