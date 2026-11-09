CachyOS arriva su Windows 11 con WSL: Linux ottimizzato senza dual boot

CachyOS, distribuzione Linux basata su Arch Linux progettata per sfruttare le prestazioni dei processori più aggiornati, può essere installata direttamente in Windows 11 attraverso WSL 2 (Windows Subsystem for Linux). Non serve creare partizioni dedicate, configurare un dual boot o sostituire il sistema operativo Microsoft: basta importare un’immagine Linux predisposta dagli sviluppatori.

La novità è stata segnalata da Craig Loewen, responsabile del progetto WSL in Microsoft, che ha ringraziato il team CachyOS e anticipato l’intenzione di aggiungere la distribuzione all’elenco ufficiale di quelle installabili tramite il sottosistema Linux di Windows.

Per il momento, l’installazione richiede di scaricare un’immagine dedicata, ma la procedura è semplice e documentata. La caratteristica più interessante è che CachyOS mantiene una delle sue peculiarità: la disponibilità di pacchetti compilati e ottimizzati per specifiche microarchitetture x86-64.

Perché CachyOS su WSL è diverso da una normale distribuzione Linux

Come abbiamo spiegato nella nostra guida per installare Linux su Windows, WSL 2 permette di utilizzare un ambiente Linux attraverso una macchina virtuale leggera, basata sulle tecnologie di virtualizzazione Microsoft. Applicazioni Linux e Windows possono convivere sullo stesso computer, condividendo risorse e consentendo di utilizzare compilatori, strumenti di sviluppo e utility Unix senza abbandonare il desktop Microsoft.

CachyOS si distingue da distribuzioni come Ubuntu e Debian soprattutto per l’attenzione alle ottimizzazioni a livello di compilazione. Il progetto mette a disposizione repository contenenti pacchetti realizzati per sfruttare le istruzioni dei processori più recenti.

La versione WSL riconosce le caratteristiche della CPU e seleziona automaticamente, quando possibile, i repository znver4 , x86-64-v4 oppure x86-64-v3 . Per i processori meno recenti rimangono disponibili i pacchetti generici.

Come installare CachyOS in Windows 11

La documentazione ufficiale di CachyOS indica WSL 2.4.4 o successivo come requisito, con la distribuzione eseguita attraverso WSL 2. Da PowerShell si può controllare la versione installata:

wsl --version

Se WSL non fosse presente, è possibile installarlo aprendo PowerShell con privilegi amministrativi e digitando wsl --install . Se è già disponibile, per aggiornarlo basta eseguire wsl --update .

Download e caricamento dell’immagine della distribuzione

L’immagine CachyOS può essere scaricata dalla pagina delle release su GitHub. In alternativa, gli sviluppatori propongono due comandi PowerShell per individuare automaticamente la versione più recente e scaricare il file .wsl :

$v = (Invoke-RestMethod https://api.github.com/repos/CachyOS/cachyos-wsl/releases/latest).tag_name Invoke-WebRequest "https://github.com/CachyOS/cachyos-wsl/releases/download/$v/cachyos-$v.wsl" -OutFile "$env:TEMP\cachyos.wsl"

Completato il download, l’installazione si avvia con il seguente comando:

wsl --install --from-file "$env:TEMP\cachyos.wsl"

Chi lo preferisse, può anche installare la distribuzione facendo doppio clic sul file .wsl scaricato. Successivamente, CachyOS può essere avviato dal menu Start oppure digitando quanto segue:

wsl -d cachyos

Al primo avvio vengono inizializzate le chiavi di pacman , selezionati i mirror, configurati i repository ottimizzati e richieste le credenziali del nuovo utente, abilitato all’utilizzo di sudo . La shell predefinita è fish. Poiché le immagini non vengono ricostruite a ogni aggiornamento dei pacchetti, è consigliabile completare la configurazione con:

sudo pacman -Syu

Se la selezione automatica dei repository ottimizzati fallisse, ad esempio per problemi di connettività, è possibile ripeterla con:

sudo /usr/lib/wsl/optimize-repos

Come verificare se CachyOS è già disponibile in WSL e installarlo con un comando

Microsoft ha annunciato l’intenzione di includere CachyOS tra le distribuzioni Linux direttamente installabili attraverso WSL. Per verificare se l’integrazione è già avvenuta, senza visitare GitHub o scaricare manualmente alcuna immagine, basta aprire PowerShell ed eseguire:

wsl -l -o

Il comando mostra l’elenco delle distribuzioni Linux disponibili per l’installazione diretta, con il relativo identificativo. Se nell’elenco compare CachyOS, sarà sufficiente digitare:

wsl --install -d CachyOS

Il nome indicato dopo -d deve corrispondere a quello restituito dall’elenco. WSL provvede automaticamente al download e all’installazione della distribuzione, senza necessità di recuperare file .wsl , importare immagini o eseguire procedure aggiuntive.

Terminata l’installazione, CachyOS può essere avviato con wsl -d cachyos , utilizzando il nome effettivamente assegnato all’istanza. Per controllare le distribuzioni installate e verificare che utilizzino WSL 2, è disponibile il comando:

wsl -l -v

Se invece CachyOS non compare ancora tra le distribuzioni disponibili online, è possibile procedere immediatamente con l’installazione manuale descritta di precedenza, utilizzando l’immagine ufficiale pubblicata dagli sviluppatori su GitHub.

Cosa si perde rispetto a CachyOS installato direttamente sul PC

Esiste una differenza tecnica fondamentale: WSL utilizza il kernel Linux fornito da Microsoft, non quello personalizzato di CachyOS.

Di conseguenza, non sono disponibili il kernel linux-cachyos , i relativi scheduler e le funzionalità basate su sched-ext . Mancano inoltre il boot manager, il sistema di rilevamento hardware chwd e la configurazione zram prevista dalla distribuzione tradizionale.

Rimangono invece disponibili il gestore dei pacchetti pacman , i repository ottimizzati e gli strumenti tipici dell’ambiente Arch Linux.

L’ambiente può comunque eseguire applicazioni Linux con interfaccia grafica grazie a WSLg, come illustrato nel nostro approfondimento su come avviare programmi Linux grafici direttamente in Windows.

La disponibilità di un’immagine WSL mantenuta ufficialmente dal progetto semplifica soprattutto installazione, configurazione iniziale e manutenzione. Non è una promessa di prestazioni superiori in ogni situazione, ma un’opportunità concreta per utilizzare una distribuzione Arch-based ottimizzata direttamente in Windows 11, con la possibilità di verificarne direttamente vantaggi e limiti.