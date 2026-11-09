Windows 11 vuole aggiornare anche le app Win32: addio ai mille updater separati

Gli aggiornamenti delle applicazioni Windows potrebbero finalmente smettere di trasformarsi in una sequenza di notifiche, finestre improvvise e richieste di riavvio. Microsoft sta sviluppando una gestione unificata che permetta a Windows 11 di coordinare anche gli aggiornamenti dei programmi di terze parti, compresi quelli installati attraverso i tradizionali pacchetti Win32. L’obiettivo non è sostituire i sistemi di distribuzione dei singoli produttori, ma affidare al sistema operativo la scelta del momento più opportuno per verificare, scaricare e installare le nuove versioni.

Le tante procedure di aggiornamento dei programmi in Windows 11

Il problema ha radici lontane. Chi utilizzava Windows XP ricorderà le notifiche di aggiornamento di Java, Adobe Reader e altri programmi che, ciascuno con il proprio servizio residente, cercavano periodicamente nuove versioni. Dopo oltre 20 anni, la situazione è migliorata solo in parte: Windows Update gestisce il sistema operativo, Microsoft Store aggiorna le applicazioni distribuite attraverso il negozio, mentre numerosi software desktop continuano a utilizzare procedure indipendenti. Una frammentazione che aumenta le attività in background e, soprattutto, può lasciare installate versioni vulnerabili per settimane.

A questo quadro si è aggiunto negli anni anche WinGet, il package manager ufficiale Microsoft integrato nelle versioni moderne di Windows. Lo strumento permette di installare, aggiornare e rimuovere da riga di comando un’ampia gamma di applicazioni, comprese molte applicazioni Win32 distribuite al di fuori del Microsoft Store. Con un comando come winget upgrade --all è possibile, ad esempio, verificare e applicare in blocco numerosi aggiornamenti disponibili. Ne abbiamo parlato nell’articolo su come installare e aggiornare i programmi dalla riga di comando.

WinGet, tuttavia, non elimina completamente la frammentazione. Opera come gestore di pacchetti, utilizzando manifest e sorgenti software per individuare le nuove versioni e avviare i relativi installer. Non sostituisce quindi necessariamente i meccanismi di aggiornamento incorporati nelle singole applicazioni e non offre, da solo, un unico sistema operativo che coordini scansione, download, installazione e riavvio di tutti gli aggiornamenti software.

Come funziona il sistema di aggiornamento delle app di terze parti sviluppato da Microsoft

La nuova piattaforma messa a disposizione da Microsoft può rappresentare un cambio di passo: anziché aggiungere un altro strumento per cercare gli aggiornamenti, Windows potrebbe diventare l’orchestratore comune utilizzato anche dalle applicazioni Win32.

L’azienda di Redmond aveva già presentato una soluzione a fine maggio 2025, annunciando la Windows Update Orchestration Platform (UOP).

La novità torna oggi d’attualità perché in una build preliminare di Windows 11 26H2 spunta la sezione Impostazioni, App, Aggiornamenti app.

Secondo la documentazione ufficiale Microsoft, la piattaforma di orchestrazione è già generalmente disponibile dall’aggiornamento facoltativo di agosto 2026 per Windows 11 24H2, 25H2 (KB5120998) e 26H1. La tecnologia sottostante, quindi, ha già superato la fase di anteprima privata; la disponibilità della corrispondente interfaccia e l’adesione degli sviluppatori sono questioni distinte.

Come funziona la nuova piattaforma di aggiornamento di Windows 11

Uno sviluppatore che desidera integrare la propria applicazione nel sistema UOP deve registrare un software update provider ossia un componente incaricato di comunicare a Windows quali aggiornamenti risultano disponibili e quali operazioni servono per applicarli.

La piattaforma utilizza API Windows Runtime (WinRT), accessibili attraverso lo spazio dei nomi Windows.Management.Update.

Tra le classi più importanti figurano WindowsSoftwareUpdateProvider , che gestisce la registrazione del provider, WindowsSoftwareUpdate , che rappresenta un aggiornamento e WindowsSoftwareUpdateProviderStatus , utilizzata per comunicarne avanzamento ed esito.

Windows 11 richiama il componente di scansione registrato dal produttore; quest’ultimo verifica la disponibilità di nuove versioni, quindi restituisce all’orchestratore le informazioni necessarie. Tra i dati condivisi titolo, versione, dimensioni, tipo di pacchetto, eventuale scadenza per l’installazione e necessità di riavvio.

Per le applicazioni Win32 che utilizzano installer personalizzati, il provider può inoltre specificare gli eseguibili o gli script necessari per scaricare e installare l’aggiornamento. Sono previste anche operazioni per chiudere un’applicazione che impedisce l’installazione e riaprirla successivamente.

Microsoft non deve necessariamente ospitare i file dell’aggiornamento: lo sviluppatore può continuare a utilizzare i propri server e la propria logica di installazione; Windows si occupa di programmare le operazioni e coordinarle con le altre attività del computer.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la pianificazione intelligente. Microsoft spiega che l’orchestratore considera l’attività dell’utente, le prestazioni del dispositivo, l’alimentazione elettrica e le condizioni di rete per individuare momenti favorevoli all’esecuzione degli aggiornamenti.

Un notebook alimentato a batteria e impegnato in una videoconferenza, per esempio, non rappresenta una situazione ideale per avviare contemporaneamente più installazioni.

Il sistema può posticipare determinate attività, evitando un consumo inutile di risorse. Al contrario, quando il computer è alimentato dalla rete elettrica e l’utente non sta lavorando, possono presentarsi condizioni più favorevoli. La piattaforma coordina anche le notifiche e le richieste di riavvio.

Gli sviluppatori possono utilizzare le interfacce native di Windows anziché costruire finestre autonome, spesso differenti per comportamento e modalità di interazione.