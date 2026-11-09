Fine supporto Office 2021 e Windows 10: cosa fare, cosa rischi, quali opzioni

Il 13 ottobre 2026 è terminato il supporto di Office 2021, comprese le edizioni LTSC, Project e Visio della stessa generazione. Nello stesso giorno sarebbe dovuto scadere anche l’ESU consumer di Windows 10, ma a fine giugno Microsoft ha spostato quella data al 12 ottobre 2027. Le due scadenze viaggiano quindi su binari diversi, e chi gestisce postazioni o flotte di PC deve trattarle come due problemi separati che si incrociano su un punto: la versione di Office installata sul sistema operativo sbagliato.

Due scadenze, due situazioni

Per Office 2021 non esiste alcun programma di aggiornamenti estesi. Dal 13 ottobre non arrivano più patch di sicurezza, correzioni o assistenza tecnica, e le applicazioni continuano ad avviarsi e ad aprire i file come prima. Il problema è tutto nelle vulnerabilità scoperte da ora in avanti, che resteranno aperte.

Per Windows 10 il supporto ordinario è finito il 14 ottobre 2025. Da allora gli aggiornamenti di sicurezza arrivano solo ai dispositivi iscritti all’ESU. Il 25 giugno 2026 Microsoft ha esteso di un anno il programma per i dispositivi personali: la copertura ora arriva al 12 ottobre 2027, chi era già iscritto la ottiene in automatico e l’iscrizione resta possibile fino a quella data. Nello Spazio economico europeo l’accesso è gratuito con l’accesso tramite account Microsoft. Per le edizioni commerciali l’ESU resta a pagamento, per dispositivo, con copertura annuale fino a un massimo di tre anni.

L’ESU porta solo patch di sicurezza classificate come critiche e importanti. Non aggiunge funzioni e non dà diritto al supporto tecnico ordinario.

Cosa si rischia restando dove si è

Una postazione con Office 2021 non patchato, collegata alla posta e ai file condivisi, ha un punto debole preciso: i documenti ricevuti. Un allegato Word o Excel costruito per sfruttare una falla nota resta efficace su una suite che non riceve più correzioni, e la protezione dipende da antivirus e policy di filtraggio, non dal software stesso. Lo stesso ragionamento vale per un PC con Windows 10 privo di ESU e connesso a Internet ogni giorno. Un dispositivo compromesso diventa un punto di ingresso verso NAS, cartelle di rete e altre macchine della stessa LAN.

Il rischio è molto più basso su una postazione isolata, senza posta e senza navigazione, che serve a far girare un gestionale o a consultare file locali. In quel caso rimanere su Office 2021 per qualche tempo è una scelta difendibile, a patto di documentarla.

Microsoft 365, Office LTSC 2024 o licenza perpetua

Chi lascia Office 2021 ha tre strade principali. Microsoft 365 Apps è in abbonamento e riceve funzioni e aggiornamenti in modo continuo. Office LTSC 2024 è la versione a canale di servizio a lungo termine, venduta a volume per ambienti che non possono accettare aggiornamenti di funzionalità o non sono sempre connessi. Office 2024 in licenza perpetua, nella versione non LTSC, è l’acquisto una tantum pensato per privati e piccole attività. Le ultime due condividono la scadenza del supporto, ottobre 2029, senza fase di supporto esteso successiva.

Microsoft 365 Apps Office LTSC 2024 Professional Plus Office 2024 (perpetua, non LTSC) Modello di licenza Abbonamento Perpetua, canale volume Perpetua, acquisto una tantum Costo Ricorrente, mensile o annuale Una tantum Una tantum Aggiornamenti Funzioni e sicurezza continui Solo sicurezza e correzioni, nessuna funzione nuova Solo sicurezza e correzioni, nessuna funzione nuova Fine supporto Finché l’abbonamento è attivo 9 ottobre 2029 Ottobre 2029 Servizi cloud Teams, OneDrive, funzioni di intelligenza artificiale secondo il piano Teams non preinstallato, Publisher assente Dipende dall’edizione Ideale per Collaborazione, più dispositivi, ultime funzioni Ambienti regolamentati, postazioni offline, configurazioni stabili Singoli utenti e piccoli studi

Per un pubblico tecnico la differenza che pesa è la gestione del cambiamento. Con Microsoft 365 le funzioni cambiano con cadenza mensile o semestrale e va governato il canale di aggiornamento. Con LTSC la configurazione resta quella del giorno dell’installazione fino al 2029, e per un parco macchine omogeneo è un vantaggio concreto. La contropartita è l’assenza di nuove funzioni, intelligenza artificiale compresa.

Il punto che lega Office e Windows

L’abbinamento tra la suite e il sistema operativo conta quanto la scelta della suite. Secondo le indicazioni di Microsoft, su Windows 10 Office 2024 e LTSC 2024 continuano a funzionare ma non ricevono più supporto, mentre su Windows 11 restano supportati fino a ottobre 2029. Microsoft 365 Apps ha un trattamento a parte: su Windows 10 riceve solo aggiornamenti di sicurezza fino al 10 ottobre 2028, con le funzioni congelate alla versione 2608.

La conseguenza pratica è che comprare Office 2024 LTSC e installarlo su una macchina con Windows 10 sposta il problema di un anno senza risolverlo. Le due migrazioni vanno pianificate insieme.

Windows 11 Pro: cosa verificare prima di migrare

I requisiti da controllare sono noti: TPM 2.0, Secure Boot, firmware UEFI e un processore di generazione recente, in genere Intel Core di ottava generazione o successiva. Il controllo si fa con l’app Controllo integrità PC. Spesso il TPM è presente ma disattivato e si abilita dal firmware in pochi minuti. Se la macchina non è compatibile, l’ESU funziona da ponte fino a ottobre 2027, il tempo per programmare la sostituzione.

Un dettaglio che spesso sfugge riguarda i cicli di servizio. Windows 11 versione 24H2 per Home e Pro ha chiuso il supporto il 13 ottobre 2026, e il passaggio alla 25H2, supportata fino al 12 ottobre 2027 per quelle edizioni, avviene con un pacchetto di abilitazione da un solo riavvio. Passare a Windows 11 Pro significa quindi accettare un calendario annuale di versioni da seguire, non un’installazione una volta per tutte.

Come orientarsi

Su una postazione che usa posta, browser e documenti condivisi, la combinazione più lineare è Windows 11 Pro con Office LTSC 2024 o Microsoft 365, a seconda che serva la collaborazione in cloud. Su hardware non compatibile con Windows 11, conviene tenere Windows 10 con ESU, pianificare la sostituzione entro ottobre 2027 e non investire in nuove licenze Office che su quel sistema non avrebbero supporto. Sulle postazioni isolate e offline, Office LTSC 2024 resta la scelta più coerente con il modello di aggiornamento che quelle macchine possono sostenere.

Office LTSC 2024 Pro Plus e Windows 11 Pro con PrimeLicense

Il costo delle licenze è la ragione per cui molte migrazioni slittano. PrimeLicense propone licenze software usate, rivendute secondo il quadro normativo europeo definito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 luglio 2012. Il catalogo comprende Office 2024 LTSC Professional Plus e Windows 11 Pro, cioè proprio la coppia che chiude entrambe le scadenze con un supporto fino al 2029 per la suite.

L’azienda fa parte del programma Microsoft Cloud Partner, offre una garanzia Trusted Shops per acquisti fino a 2.500 euro e un’assistenza gratuita in italiano per attivazione, installazione e risoluzione dei problemi.

Domande frequenti fine Office 2021 e Windows 10 Cosa significa la notifica “La tua versione di Windows ha raggiunto la fine del supporto”? Questo messaggio indica che la versione di Windows installata sul tuo dispositivo non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e correzione di bug. Inoltre, non è più garantito il supporto tecnico da parte dell’assistenza ufficiale Microsoft. Fino al 2026 Windows 10 sarà supportato gratuitamente? Sì, il supporto ufficiale in Europa è stato inizialmente garantito gratuitamente fino al 13 ottobre 2026. Tuttavia, è stato recentemente esteso tramite il programma ESU globale fino al 12 ottobre 2027, dando un altro anno agli utenti per prepararsi al passaggio a Windows 11 Posso continuare a utilizzare Windows 10 dopo la fine del supporto? Sì, puoi continuare a utilizzare Windows 10 anche dopo la fine del supporto ufficiale che è stato comunque esteso fino a ottobre 2027. Cosa conviene fare dopo Windows 10 fine supporto? Sebbene Windows 10 continui a funzionare anche al termine del supporto ufficiale, l’assenza futura di aggiornamenti e patch di sicurezza potrebbero rendere l’uso del sistema operativo meno sicuro rispetto al passaggio a una versione aggiornata e costantemente migliorata come Windows 11. Quando scade il supporto per Office 2021? Il supporto per Office 2021 è terminato ufficialmente il 13 ottobre 2026. Questo non significa che il tuo pacchetto Office smetterà di funzionare ma, semplicemente, non riceverà più aggiornamenti di sicurezza. Cosa cambia tra Office 2021 e Office 2024? Tutte e due le versioni del pacchetto Office sono licenze perpetue con pagamento una tantum. Le differenze invece riguardano l’interfaccia grafica, con Office 2024 che adotta il Fluent Design ottimizzato per Windows 11 e il supporto ufficiale. Per Office 2021 è terminato il 13 ottobre 2026 mentre quello per Office 2024 terminerà a ottobre 2029. Office 2021 è compatibile con Windows 11? Sì, Office 2021 è compatibile con tutte le versioni della suite Windows 11 (sia Home, sia Pro). Bisogna però ricordare che il supporto al pacchetto Office 2021 è terminato il 13 ottobre 2026. Questo significa che non riceverà più aggiornamenti di sicurezza o patch.

In collaborazione con PrimeLicense