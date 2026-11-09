Windows 11, Microsoft chiarisce il caso del nuovo Editor del Registro

Microsoft ha ridimensionato le aspettative sul possibile rinnovamento dell’Editor del Registro di Windows 11, dopo che una nuova applicazione con interfaccia moderna è stata interpretata online come il successore di Regedit.

Il chiarimento è arrivato attraverso due dirigenti dell’azienda, intervenuti per precisare la natura del progetto: si tratta di un’applicazione dimostrativa, realizzata per mostrare agli sviluppatori le possibilità di Microsoft.UI.Reactor.

La distinzione conta perché il programma non costituisce un’anteprima ufficiale né annuncia una sostituzione dello strumento integrato nel sistema operativo. Windows Central ha ricostruito la vicenda raccogliendo le precisazioni ufficiali diffuse nelle scorse ore.

Microsoft chiarisce la natura del nuovo Regedit

La confusione è nata dopo che Windows Latest ha individuato nel repository open source Microsoft.UI.Reactor un progetto che riproduce l’interfaccia di un editor del Registro. Gli esperti del sito appena citato hanno compilato il codice e verificato che il programma interagisce con il Registro reale, alimentando l’impressione di un prodotto già concreto. Tuttavia, la presenza di codice funzionante non dimostra che Microsoft intenda distribuirlo agli utenti.

La schermata mantiene un’organizzazione familiare, con le chiavi in un riquadro laterale e i relativi valori nell’area principale. Rispetto all’interfaccia storica di Regedit, l’esempio adotta controlli WinUI, una barra degli indirizzi aggiornata e menu più spaziosi. Sono caratteristiche del campione, non specifiche approvate per Windows.

Scott Hanselman, vicepresidente di Microsoft, ha contestato su X il modo in cui la scoperta era stata presentata, osservando che la natura dimostrativa del programma non risultava evidente nella comunicazione iniziale.

Microsoft.UI.Reactor e il futuro dell’Editor del Registro

Microsoft.UI.Reactor è un framework sperimentale per applicazioni desktop WinUI che esplora il modello Model-View-Update (MVU).

Il campione del Registro serve a illustrare come gli sviluppatori possano costruire interfacce native attraverso questo approccio. Il repository offre codice e dimostrazioni, non un impegno a sostituire gli strumenti di sistema.

La precisazione non esclude che Microsoft stia valutando un intervento sullo storico editor. Bowden riferisce che, secondo fonti in suo possesso, Regedit rientrerebbe tra gli strumenti considerati nell’ambito dell’iniziativa Windows K2. Altri interventi del sistema operativo avrebbero precedenza; non sono stati annunciati tempi, funzioni o modalità di distribuzione.

Distinguere tra campione e prodotto pubblico è importante perché il Registro è un componente delicato della configurazione di Windows. Un’interfaccia più attuale potrebbe rendere la navigazione meno datata, ma qualsiasi evoluzione dovrebbe conservare le operazioni su cui fanno affidamento amministratori e utenti esperti. Per ora, il progetto Microsoft.UI.Reactor va letto come una dimostrazione delle capacità del framework, non come una promessa di aggiornamento per chi utilizza Windows 11.