Il trucco segreto di Windows per installare programmi da riga di comando

Quante volte avete perso tempo prezioso nel cercare i programmi Windows che vi servono sui siti dei rispettivi sviluppatori per poi avviarne l’installazione manuale? Tante. Quanto sarebbe bello se Windows disponesse di un gestore di pacchetti o package manager come quelli che offrono le varie distribuzioni Linux! E se vi dicessimo che qualcosa di simile esiste già? Winget è una gemma nascosta di Windows – l’abbiamo più volte presentata in passato – che consente di installare programmi dalla riga di comando. Ma anche di aggiornarli e rimuoverli.

Il comando poco conosciuto per aggiornare i programmi Windows

Digitate cmd nella casella di ricerca di Windows quindi scegliete la voce Esegui come amministratore. Scrivete quindi winget -v e premete Invio. Nel caso in cui otteneste il riferimento al numero di versione, significa che Winget è già presente sul sistema. Diversamente, in Windows 10 e in Windows 11, è possibile scaricarlo e installarlo su richiesta facendo riferimento a questa pagina quindi avviando il file Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.msixbundle .

Inserendo quanto segue al prompt dei comandi, si ottiene la lista dei programmi aggiornabili:

winget upgrade

Il bello di Winget è che l’utilità non controlla solo le applicazioni installate mediante il package manager ma esercita la sua azione su qualunque programma installato in precedenza in Windows. Nel suo elenco si possono trovare riferimenti ai programmi Win32 ma anche le app scaricate e installate attraverso il Microsoft Store. Queste ultime riportano una stringa alfanumerica nella colonna Id: si tratta dell’identificativo che contraddistingue l’app sul Microsoft Store.

Una volta verificati gli aggiornamenti disponibili, scrivendo winget upgrade seguito dal nome del programma, si può richiedere l’aggiornamento della singola applicazione specificata. A destra del comando winget upgrade , si può specificare il nome del programma (colonna Nome) oppure il suo (Id). A questo proposito, è bene ricordarsi di usare le doppie virgolette per gestire i nomi che hanno uno o più spazi nel nome. Esempio:

winget upgrade "Proton VPN"

Installare gli aggiornamenti dei programmi Windows in un colpo solo

Chi volesse procedere con l’aggiornamento di tutti i programmi indicati da Winget, può semplicemente digitare ciò che segue:

winget upgrade --all

Una volta tutto questo sarebbe stato pura fantascienza: adesso Microsoft consegna nelle mani degli utenti uno strumento completo, versatile, flessibile ed efficace per installare programmi e aggiornarli istantaneamente.

Come installare programmi in Windows dalla riga di comando

Il semplice comando winget search aiuta a cercare i programmi che s’intendono installare in Windows.

Winget si occupa di effettuare il download del pacchetto d’installazione e di avviarne il caricamento sul sistema in uso. Tutto si riduce al comando seguente:

winget install --id "Id.Applicazione"

Per evitare qualunque ambiguità nel nome del programma da installare, suggeriamo di usare sempre il corrispondente Id. Trattasi infatti di un’informazione univoca utilizzata per individuare ciascun programma.

Aspetti da tenere in considerazione

Va detto che Winget può necessitare dei privilegi amministrativi per eseguire le installazioni di alcuni programmi Windows. Per impostazione predefinita, inoltre, non offre alcuna possibilità di personalizzazione dell’installazione.

Si possono comunque aggiungere le seguenti opzioni al comando winget install :

--accept-package-agreements : Accetta automaticamente le licenze d’uso dei programmi.

--interactive : Avvia l’installazione in modalità interattiva.

--scopemachine : Consente di installare un’applicazione a livello di sistema, rendendola disponibile per tutti gli utenti del computer.

Proprio utilizzando Winget, abbiamo creato uno script che permette di installare i programmi automaticamente a fine installazione di Windows 11. Dateci un’occhiata: permette di disporre subito di un sistema operativo configurato con tutti i programmi che servono nel quotidiano.

Note finali

Ora che vi abbiamo ingolosito con uno strumento come Winget, sappiate che non è l’unico della sua categoria in circolazione. L’ottimo Scoop presenta tante differenze con Winget e potrebbe rivelarsi una valida alternativa per diverse ragioni.

Innanzi tutto, Scoop installa le applicazioni in una cartella centrale ( %userprofile%\scoop ), il che significa che non modifica le variabili d’ambiente del sistema e non richiede privilegi di amministratore per l’installazione. Questo approccio rende le applicazioni più portatili e facili da gestire. Winget, invece, installa le applicazioni nelle posizioni predefinite, come avviene con l’installazione manuale.

Scooop gestisce le dipendenze delle applicazioni in modo più completo, consentendo di installare facilmente versioni precedenti di un’applicazione ove necessario.

Uno degli aspetti più importanti di Scoop è che non richiede privilegi di amministratore per l’installazione delle applicazioni mentre invece, nel caso di Winget, come ricordato in precedenza, ciò avviene piuttosto di frequente.

UniGetUI è un’interfaccia grafica unificata per gestori di pacchetti Windows che supporta diversi strumenti come Winget, Scoop, Chocolatey, Pip, Npm e .NET Tool. Eliminando la necessità di utilizzare la riga di comando per installare e gestire le applicazioni ma soprattutto consente di scegliere il metodo di installazione preferito.

Conclusioni

Winget rappresenta una risorsa potente e ancora poco conosciuta per la gestione delle applicazioni in Windows, offrendo un’esperienza simile ai package manager delle distribuzioni Linux. La possibilità di installare, aggiornare e rimuovere software direttamente dalla riga di comando, semplifica notevolmente la manutenzione del sistema, rendendola più rapida ed efficiente.

Tuttavia, Winget non è l’unica opzione disponibile. Alternative come Scoop e UniGetUI forniscono approcci differenti e, in alcuni casi, più flessibili, permettendo di gestire le applicazioni senza privilegi amministrativi o tramite un’interfaccia grafica unificata.