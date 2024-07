UniGetUI, cos'è e come funziona il gestore pacchetti unificato per Windows

Linux poggia il suo funzionamento sul ben noto sistema di gestione dei pacchetti. In ambito Microsoft, almeno fino a qualche tempo fa, lo scenario era molto diverso tanto che non era previsto l’utilizzo di alcun package manager ufficiale. Microsoft ha sorpreso tutti con il rilascio del suo Winget. UniGetUI (precedentemente conosciuto come WingetUI) è un’applicazione open source che mette ordine tra i gestori pacchetti per Windows. In questo articolo vediamo com’è e come funziona.

Se utilizzate Windows da una vita, sapete bene che è per installare e disinstallare applicazioni sono disponibili molti strumenti. Gli installer MSI (Microsoft Installer) sono un formato standard per la gestione dei programmi su Windows. Accanto ad essi, però, nel corso degli anni si sono imposte varie procedure d’installazione, anche di terze parti, che permettono l’installazione dei software a partire da un file eseguibile (.exe).

Quando Microsoft provò a mettere da parte i programmi Win32, l’azienda di Redmond pose l’accento sulla procedura d’installazione e disinstallazione unificata che interessa le app pubblicate sul suo store online. Con il tempo, però, si comprese che gli utenti avevano la necessità di continuare a sfruttare le applicazioni Win32 e si sviluppò un “cappello” chiamato WinUI 3, un’interfaccia comune, un linguaggio trasversale fra le varie tipologie di programmi.

Gli sviluppatori, comunque, continuano a utilizzare procedure non-standard. Tanto che Raymond Chen (Microsoft), a settembre 2023, ha scritto addirittura che alcune procedure di disinstallazione sono diventate indistinguibili dai malware.

I gestori di pacchetti per Windows: cosa sono

Con il passare del tempo, si è sentito il bisogno di una procedura standard che permettesse di uniformare i passaggi per l’installazione e la disinstallazione dei programmi Windows.

Winget, Scoop, Chocolatey, Pip, Npm e .NET Tool sono tutti gestori di pacchetti o strumenti utilizzati per la gestione e l’installazione del software sui sistemi Windows. Ciascuno di essi ha un ruolo specifico e offre una serie di vantaggi per semplificare il processo di gestione del software.

Microsoft stessa ha capito l’importanza di condividere con gli utenti di Windows un gestore di pacchetti ufficiale. Il suo Winget, programma basato su riga di comando, permette di installare programmi automaticamente in Windows 10 e Windows 11. Il vantaggio di Winget è che si integra bene con Windows supportando una vastissima schiera di applicazioni di sviluppatori terzi, sia a sorgente aperto che di tipo proprietario.

I package manager supportati da UniGetUI

Winget : Noto anche come Windows Package Manager, è uno strumento di gestione dei pacchetti sviluppato da Microsoft per il sistema operativo Windows. Consente agli utenti di cercare, scaricare, installare, aggiornare e configurare applicazioni da una riga di comando, semplificando notevolmente il processo di gestione del software sul proprio computer.

: Noto anche come Windows Package Manager, è uno strumento di gestione dei pacchetti sviluppato da Microsoft per il sistema operativo Windows. Consente agli utenti di cercare, scaricare, installare, aggiornare e configurare applicazioni da una riga di comando, semplificando notevolmente il processo di gestione del software sul proprio computer. Scoop : Offre una vasta raccolta di pacchetti software gestiti dalla comunità. Basato sulla riga di comando, Scoop permette di caricare facilmente i programmi che servono in ambiente Windows. È noto per la sua flessibilità e facilità d’uso. In un altro articolo abbiamo visto cos’è Scoop e quali sono le differenze rispetto ad altri package manager.

: Offre una vasta raccolta di pacchetti software gestiti dalla comunità. Basato sulla riga di comando, Scoop permette di caricare facilmente i programmi che servono in ambiente Windows. È noto per la sua flessibilità e facilità d’uso. In un altro articolo abbiamo visto cos’è Scoop e quali sono le differenze rispetto ad altri package manager. Chocolatey : Mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di pacchetti ufficiali ed è ampiamente utilizzato in ambienti aziendali per la gestione del software su più computer. Fornisce anche funzionalità avanzate come la gestione delle dipendenze e gli aggiornamenti automatici. Abbiamo visto come usare Chocolatey in Windows e utilizzato questo packet manager per installare Windows con tutti i programmi che servono.

: Mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di pacchetti ufficiali ed è ampiamente utilizzato in ambienti aziendali per la gestione del software su più computer. Fornisce anche funzionalità avanzate come la gestione delle dipendenze e gli aggiornamenti automatici. Abbiamo visto come usare Chocolatey in Windows e utilizzato questo packet manager per installare Windows con tutti i programmi che servono. Pip : Semplifica la distribuzione di pacchetti Python e la gestione delle dipendenze all’interno di progetti Python. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori Python.

: Semplifica la distribuzione di pacchetti Python e la gestione delle dipendenze all’interno di progetti Python. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori Python. Npm (Node Package Manager) : Consente agli sviluppatori di Node.js di installare e gestire librerie e framework JavaScript da utilizzare nei loro progetti. È fondamentale per lo sviluppo di applicazioni web basate su Node.js.

: Consente agli sviluppatori di Node.js di installare e gestire librerie e framework JavaScript da utilizzare nei loro progetti. È fondamentale per lo sviluppo di applicazioni web basate su Node.js. .NET Tool: Rende più semplice l’uso e la distribuzione di strumenti e librerie .NET specifici per i vari progetti software. È particolarmente utile per gli sviluppatori .NET.

UniGetUI: cos’è e a che cosa serve

UniGetUI, scaricabile dal sito ufficiale cliccando su Direct Download, è un’interfaccia utente grafica (GUI) progettata per semplificare l’utilizzo dei gestori di pacchetti più comuni per Windows 10 e Windows 11. Supporta tutti i gestori di pacchetti citati al precedente paragrafo e si rivela un alleato eccellente per coloro che desiderano avere il controllo completo sul software installato sui sistemi Windows.

L’autore Martí Climent l’ha chiamato per lungo tempo WingetUI, tuttavia racconta che molti utenti confondevano il suo software con l’utilità Microsoft Winget. Inoltre, il programma supporta vari package manager, non soltanto Winget. Così, ha deciso di rinominare il suo WingetUI in UniGetUI.

Con un software come UniGetUI, il processo di gestione dei pacchetti un gioco da ragazzi, anche per gli utenti meno esperti.

Dialogando direttamente con i vari gestori di pacchetti, UniGetUI permette di scaricare, installare, aggiornare e disinstallare qualsiasi software disponibile. La casella di ricerca in alto a destra consente di individuare il software da installare mentre nella colonna Fonte sono indicati i package manager che ne consentono l’installazione.

Suggeriamo di porre attenzione al contenuto della colonna ID pacchetto: UniGetUI propone un vasto numero di risultati e potrebbe non essere immediato comprendere qual è il programma da installare sul sistema in uso. Per sciogliere ogni dubbio, si può fare doppio clic sul nome di un programma: così si ottengono le informazioni sul nome dell’editore e dell’autore.

Scorrendo il contenuto della finestra verso il basso, la sezione Opzioni di installazione permette di intervenire su alcune preferenze legate a ciascuna procedura di setup. Addirittura, UniGetUI fornisce la sintassi da riga di comando per ciascun package manager, eventualmente riutilizzabile nel caso in cui si volesse automatizzare il caricamento dei vari software.

Combinando la “dote” di software gestiti da ciascun packet manager, ad oggi UniGetUI permette complessivamente l’installazione di oltre 14.000 software.

Funzionalità per gli utenti esperti

Le funzionalità di UniGetUI non si limitano alla semplice installazione e disinstallazione del software. L’interfaccia offre anche strumenti avanzati per gli utenti esperti. È ad esempio possibile creare un backup delle liste di pacchetti, eliminare software in blocco per liberare spazio sul disco o ripristinare rapidamente il software installato su un altro PC.

Con un clic sul pulsante Aggiorna pacchetti, inoltre, UniGetUI si appoggia ai vari gestori di pacchetti per informare l’utente su quali software, installati sulla macchina, possono essere aggiornati all’ultima versione. È un approccio utile anche in termini di patch management: poter disporre di un software che notifica la disponibilità di un aggiornamento potenzialmente importante, che ad esempio risolve delle vulnerabilità di sicurezza non ha prezzo.

Anche in questo caso, la colonna Sorgente riporta il nome del package manager che “si offre” di aggiornare ciascun software indicato nella lista. Il pulsante Aggiorna pacchetti selezionati, inoltre, consente di aggiornare in blocco tutte le applicazioni con un segno di spunta accanto al nome.

UniGetUI è compatibile con Windows 10 e Windows 11, richiede circa 100 MB di spazio su disco ma potrebbe necessitare dei privilegi di amministratore per installare alcuni pacchetti.

Per chi utilizza già Winget o Scoop, lo UniGetUI è installabile anche da riga di comando:

winget install wingetui

scoop bucket add extras

scoop install extras/wingetui

In alternativa, il programma è scaricabile dal sito dello sviluppatore. All’avvio, UniGetUI chiede se si desidera usarlo in versione portabile oppure se eseguire un’installazione standard.

