Hai una Radeon? Un bug dei driver può scrivere sull'SSD senza sosta

Un bug nei driver AMD Radeon può provocare scritture continue nelle unità SSD, anche quando il computer è inattivo. Il problema coinvolge un componente di AMD Software: Adrenalin Edition e rischia di generare decine o centinaia di gigabyte di scritture ogni giorno, senza che l’utente se ne accorga. AMD ha riconosciuto l’anomalia e sta preparando una correzione.

Già a novembre 2025, alcuni utenti avevano documentato un comportamento insolito dei driver AMD: lo spostamento o il ridimensionamento di una finestra provocava centinaia di modifiche ai file di registro presenti nella cartella C:\Windows\System32\AMD\EEUDumps\ . Le nuove segnalazioni descrivono un’attività potenzialmente ancora più preoccupante: scritture persistenti anche senza interazioni con il PC.

Qual è il componente AMD che continua a scrivere sulle unità SSD

Al centro delle segnalazioni troviamo AMD External Events Utility, un servizio Windows associato ai driver grafici Radeon. Il relativo processo client, atieclxx.exe , gestisce eventi collegati alla visualizzazione, comprese alcune funzioni relative ai monitor, alle scorciatoie di Adrenalin e alle tecnologie di sincronizzazione dello schermo. Al servizio si affianca anche il processo atiesrxx.exe .

Il punto è che un componente concepito per reagire a eventi specifici sembra generare, su alcune configurazioni, operazioni di I/O ripetute senza un motivo evidente. Le segnalazioni parlano di attività nell’ordine dei 0,3-1,5 MB/s, con picchi persistenti di circa 5 MB/s.

AMD ha confermato di conoscere il problema. Secondo quanto riferito da un suo rappresentante, l’origine sarebbe nell’interazione tra External Events Utility e un driver filtro PCIe di Microsoft. Non sono però disponibili dettagli tecnici sufficienti per stabilire quale sequenza di eventi provochi le scritture o quale componente effettui materialmente tutte le operazioni osservate.

Fino a 13 TB di scritture al mese: quanto rischia davvero un SSD?

Operazioni di scrittura sostenute a un ritmo costante di 5 MB/s equivalgono a 18 GB ogni ora, 432 GB al giorno e circa 12,96 TB al mese. Anche limitandosi a 1 MB/s, si raggiungono quasi 2,6 TB mensili.

Gli SSD hanno una durabilità generalmente espressa attraverso il parametro TBW (Terabytes Written), che indica il volume complessivo di dati scritti previsto nelle specifiche del produttore. Un’unità con una resistenza dichiarata di 300 TBW, ad esempio, potrebbe accumulare una quantità significativa di scritture aggiuntive se l’anomalia persistesse per mesi.

Va detto però che le scritture rilevate a livello di processo non corrispondono automaticamente alla quantità di dati effettivamente programmati nelle celle NAND: intervengono cache, controller, meccanismi di gestione dei blocchi e fenomeni di write amplification. Per valutare l’impatto reale servono quindi anche i contatori di scrittura dell’unità SSD.

Come verificare se i driver AMD stanno consumando risorse dell’SSD

Su Windows 10 e Windows 11 è possibile effettuare un primo controllo senza installare alcun programma. Premere Windows+R , digitare resmon e aprire la scheda Disco nella finestra Monitoraggio risorse.

Nella sezione Attività disco, ordinare i processi per byte scritti al secondo e verificare l’eventuale presenza di atieclxx.exe o atiesrxx.exe aiuta a verificare se uno dei due processi sostenesse un flusso di scrittura costante anche lasciando il PC inattivo per alcuni minuti.

Per identificare i file coinvolti si può utilizzare anche Process Monitor di Microsoft Sysinternals, applicando un filtro sul nome del processo e osservando le operazioni WriteFile . Lo strumento consente di distinguere le scritture effettive dalle altre attività sul file system.

Per valutare l’usura, invece, conviene confrontare nel tempo gli attributi SMART, in particolare il contatore Data Units Written delle unità NVMe. Programmi come CrystalDiskInfo permettono di consultare questi dati. Una singola lettura non basta: è la variazione durante un intervallo noto a fornire indicazioni utili.

Disattivare AMD External Events Utility risolve il problema?

Alcuni utenti riferiscono di aver interrotto le scritture arrestando il servizio attraverso la finestra Servizi (basta premere Windows+R quindi digitare services.msc ). Basta individuare AMD External Events Utility e selezionare Arresta. Si tratta però di un intervento temporaneo, utile soprattutto come verifica diagnostica.

Disabilitare stabilmente il servizio potrebbe compromettere alcune funzioni dei driver, comprese le scorciatoie di Adrenalin e, su determinate configurazioni, comportamenti associati a FreeSync.

Il problema non sembra limitato a una singola versione dei driver: anche utenti con Adrenalin 26.10.2, pubblicato a fine ottobre 2026, hanno segnalato scritture persistenti. Le note ufficiali AMD non riportano ancora una correzione specifica.

Secondo le comunicazioni diffuse dai rappresentanti AMD, una possibile soluzione ha raggiunto la fase di validazione e potrebbe arrivare con Adrenalin 26.11.1, previsto nel corso di novembre.