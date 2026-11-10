Windows 11, la finta rivoluzione dei Tasti permanenti dopo 30 anni

Premendo almeno 5 volte di seguito il tasto MAIUSC , Windows 11 può mostrare una finestra che chiede se attivare i Tasti permanenti (Sticky Keys). Microsoft ha deciso di modificare questa finestra, consentendo agli utenti di impedire la comparsa di ulteriori richieste direttamente dal messaggio stesso. È una novità che arriva a distanza di 30 anni dall’introduzione della finestra originale in Windows 95, ma che non è propriamente una novità. Anzi, “sotto il cofano” resta una possibilità avanzata ancora oggi sconosciuta ai più che in molti casi permette di superare la schermata di login di Windows 11.

Una novità modesta: tanto rumore per nulla

Da qualche giorno si moltiplicano gli articoli secondo cui Microsoft avrebbe finalmente eliminato da Windows 11 un fastidio, riferendosi alla comparsa della finestra Tasti permanenti, che gli utenti si trascinavano da oltre 30 anni.

Una ricostruzione suggestiva, ma decisamente fuorviante. Quella finestra si può infatti già disattivare da molto tempo, attraverso le impostazioni di accessibilità di Windows e, per gli utenti più esperti, intervenendo anche sul registro di sistema. Non serviva certo aspettare il 2026.

La vera novità, come vediamo poco sotto, è assai più modesta: Microsoft ha aggiunto nelle versioni Insider di Windows 11 una casella per disabilitare la scorciatoia direttamente dalla finestra di avviso, senza dover aprire le Impostazioni. Una piccola comodità, insomma, trasformata in una sorta di rivoluzione dopo tre decenni.

Ma dietro i Tasti permanenti si nasconde una questione ben più interessante, che riguarda la sicurezza di Windows: la possibilità di sfruttare il componente sethc.exe per aggirare l’autenticazione prima della comparsa del desktop.

Windows 11 cambia la finestra dei Tasti permanenti: cosa c’è di nuovo

Con le build Insider 26320.9876 e 26340.9882, annunciate il 6 novembre 2026, Microsoft ha aggiunto la possibilità di non visualizzare più le richieste di attivazione dei Tasti permanenti e dei Tasti filtro direttamente dalle rispettive finestre. La modifica è descritta nelle note ufficiali della build Beta.

La scorciatoia MAIUSC premuta per sbaglio 5 volte di fila può risultare fastidiosa, specialmente nei videogiochi.

I Tasti permanenti, però, svolgono una funzione importante: permettono di utilizzare combinazioni come CTRL+C premendo i tasti in successione anziché contemporaneamente. I Tasti filtro, invece, aiutano a ignorare pressioni troppo brevi o ripetute involontariamente.

Come disattivare i Tasti permanenti senza aspettare Microsoft

Su Windows 11, basta premere Windows+I , selezionare Accessibilità, Tastiera e individuare la sezione Tasti permanenti.

Da qui è possibile disabilitare completamente la funzionalità oppure, entrando nelle relative opzioni, disattivare soltanto la scorciatoia che risponde alle 5 pressioni di MAIUSC . In quest’ultimo caso, i Tasti permanenti restano disponibili per l’attivazione manuale.

Per raggiungere direttamente la pagina delle impostazioni si può premere Windows+R e incollare ms-settings:easeofaccess-keyboard .

La stessa schermata permette di configurare i Tasti filtro, la cui scorciatoia predefinita consiste nel mantenere premuto MAIUSC destro per 8 secondi.

Disattivare i Tasti permanenti dal registro di Windows

Windows conserva le preferenze dell’utente anche nel registro di sistema. La chiave interessata è la seguente:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\StickyKeys

Su una configurazione Windows 11 con i Tasti permanenti non attivi ma con la scorciatoia abilitata, il valore Flags può essere pari a 510 . Disabilitando soltanto la scorciatoia delle 5 pressioni di MAIUSC , il valore diventa 506 , a parità delle altre impostazioni: la differenza corrisponde al flag SKF_HOTKEYACTIVE ( 0x00000004 ), documentato da Microsoft nella struttura STICKYKEYS.

Attenzione a non confondere la disattivazione della funzionalità con quella della scorciatoia: nel valore 510 , il bit SKF_STICKYKEYSON ( 0x00000001 ) è già disattivato, mentre SKF_HOTKEYACTIVE risulta abilitato. È proprio questo il motivo per cui Windows può mostrare la finestra di attivazione nonostante i Tasti permanenti siano spenti.

Per esaminare la configurazione corrente, aprire il Prompt dei comandi e digitare:

reg query "HKCU\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" /v Flags

In azienda, le preferenze possono essere distribuite anche tramite Group Policy, intervenendo sul registro degli utenti interessati.

Quando e perché i Tasti permanenti possono diventare una backdoor

Come anticipato brevemente nell’introduzione, la questione più delicata riguarda il funzionamento delle opzioni di accessibilità nella schermata di accesso a Windows. Il sistema consente di richiamare alcune di queste funzioni prima di inserire la password o il PIN.

Il componente tradizionalmente associato ai Tasti permanenti è C:\Windows\System32\sethc.exe : la tecnica conosciuta come Sticky Keys backdoor sfrutta proprio questo meccanismo. Un aggressore che riesca preventivamente a manomettere l’eseguibile o a dirottarne l’avvio attraverso il registro può fare in modo che la scorciatoia richiami un programma diverso, potenzialmente con privilegi SYSTEM. Il problema è descritto da MITRE ATT&CK nella tecnica T1546.008, che comprende anche altri componenti di accessibilità, come utilman.exe .

Non è una vulnerabilità che chiunque possa sfruttare semplicemente premendo MAIUSC : si tratta di un intervento che presuppone un’alterazione del sistema, per esempio modificando offline un’installazione Windows non adeguatamente protetta (leggasi con protezione BitLocker disattivata).

Su IlSoftware.it abbiamo già illustrato il funzionamento di questa tecnica negli approfondimenti dedicati al bypass della password Windows senza supporti di avvio e alla password dimenticata in Windows 11.

Disabilitare la pressione del tasto MAIUSC per 5 volte impedisce di bypassare la password?

È un intervento che non rappresenta una protezione affidabile.

Disattivare la scorciatoia può impedire il normale richiamo dei Tasti permanenti la pressione del tasto MAIUSC . Non comporta un’esclusione di qualsiasi eventuale manomissione (anche successiva) di sethc.exe , di utilman.exe o delle impostazioni Image File Execution Options (IFEO).

La nuova casella introdotta nelle build Insider di Windows 11 non corregge quindi la tecnica documentata da MITRE: cambia soltanto il modo in cui l’utente può disabilitare la richiesta di attivazione.

Come verificare che Windows non sia stato manomesso

Un primo controllo non distruttivo consiste nell’aprire PowerShell come amministratore ( Windows+X , Windows PowerShell amministratore o Terminale Admin) e verificare la firma digitale dell’eseguibile:

Get-AuthenticodeSignature "$env:windir\System32\sethc.exe"

Il risultato Valid è rassicurante, ma non esclude un dirottamento tramite registro. Per verificare la presenza di un’eventuale configurazione IFEO specifica, utilizzare:

reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sethc.exe"

Se compare un valore Debugger inatteso, è bene approfondirne l’origine. L’assenza della chiave (Errore: Impossibile trovare la chiave del Registro di sistema o il valore specificato), invece, è rassicurante. Per verificare e riparare eventuali file di sistema alterati si può inoltre eseguire, da una finestra del terminale aperta con i privilegi amministrativi, il comando SFC:

sfc /scannow

La vera protezione è impedire la modifica offline di Windows

La difesa più importante contro l’utilizzo di una Sticky Keys backdoor è la crittografia dell’unità di sistema. BitLocker, insieme a TPM e Secure Boot, ostacola l’alterazione non autorizzata dei file Windows quando il dispositivo è spento. Microsoft spiega nelle proprie contromisure BitLocker che l’autenticazione prima dell’avvio mediante TPM e PIN offre una protezione ulteriore nei dispositivi esposti ad attacchi fisici mirati.

Restano indispensabili la protezione degli account amministrativi, gli aggiornamenti di sicurezza e i controlli sull’integrità dei file e delle configurazioni di sistema. In ambienti aziendali, è opportuno anche limitare l’esposizione di Desktop remoto e utilizzare l’approccio Network Level Authentication.

Disattivare i Tasti permanenti elimina insomma un possibile fastidio, non una backdoor. La sicurezza dipende dalla capacità di impedire che qualcuno modifichi i componenti eseguiti prima dell’autenticazione, non dalla presenza o meno di una casella nell’interfaccia di Windows 11.