Aggiornamento di emergenza per correggere 0x800f0982 su Windows

Tanti amministratori di sistema hanno lamentato l’impossibilità di procedere con l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di maggio 2024 sui sistemi Windows Server 2019. La procedura d’installazione delle patch mensili attraverso Windows Update, si blocca con la visualizzazione del codice di errore 0x800f0982. Dopo le prime verifiche, è emerso come il problema interessi prevalentemente i sistemi che non sono in lingua inglese. L’anomalia può manifestarsi anche sulle installazioni di Windows 10 LTSB.

Confermando l’effettiva esistenza della problematica, Microsoft rileva che si tratta di un incidente “bloccante” perché impedisce agli utenti di mettere in sicurezza le installazioni di Windows, con la mancata applicazione degli aggiornamenti qualitativi del mese.

Come risolvere l’errore 0x800f0982 sui sistemi Windows Server 2019 e Windows 10

Attraverso la pubblicazione di un bollettino dedicato alla problematica, Microsoft ha annunciato la disponibilità e la contestuale distribuzione di un aggiornamento OOB (Out-of-band). Si tratta cioè di una patch che, in forza della gravità delle segnalazioni, è rilasciata con un approccio “emergenziale”, al di fuori quindi del normale ciclo mensile.

Dispensando gli amministratori IT dall’effettuare interventi di tipo manuale, l’azienda di Redmond presenta oggi l’aggiornamento KB5039705, che consente di risolvere l’errore 0x800f0982 (e anche 0x80004005, su alcuni sistemi che già usano il language pack inglese).

L’installazione della patch OOB può avvenire via Windows Update, WSUS oppure attraverso gli altri canali di aggiornamento Microsoft. Ad esempio, gli utenti interessati dal problema possono ripristinare il funzionamento di Windows Server 2019 e Windows 10 LTSB scaricando la patch dal Microsoft Update Catalog e procedendo manualmente.

Windows 10 LTSB sta per Long-Term Servicing Branch. Si tratta di una versione speciale di Windows 10 progettata per ambienti aziendali e sistemi mission-critical che richiedono un ciclo di aggiornamento più lento e prevedibile. Essendo meno soggetta a cambiamenti frequenti, la versione LTSB era considerata più stabile e affidabile.

Dopo l’avvenuta installazione della patch KB5039705, l’applicazione degli aggiornamenti di maggio 2024 e in particolare dell’aggiornamento cumulativo KB5037765, sarà completata senza problemi. Anche l’aggiornamento cumulativo di questo mese può essere scaricato e distribuito sui vari sistemi effettuando il download tramite Update Catalog.