Aggiornamento KB5052093 per Windows 11 24H2: ecco cosa contiene

A fine febbraio 2025, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo di anteprima destinato ai sistemi Windows 11 24H2. Contraddistinto con l’identificativo KB5052093, il pacchetto raccoglie 33 miglioramenti e correzioni che saranno poi distribuite all’intera base di utenti nel corso del Patch Tuesday di marzo.

L’aggiornamento KB5052093 va quindi considerato come un pacchetto del tutto facoltativo, che offre comunque la possibilità di correggere una serie di problematiche lamentate dagli utenti. Gli amministratori IT, dal canto loro, possono provare per tempo le nuove funzionalità introdotte, preparandosi per l’arrivo del prossimo “patch day” Microsoft.

Le principali correzioni introdotte con l’aggiornamento KB5052093

Tra le problematiche risolvibili a valle dell’installazione dell’aggiornamento KB5052093, citiamo le seguenti:

SSH : KB5052093 risolve un bug che causava il malfunzionamento delle connessioni SSH su alcuni sistemi dopo l’installazione degli aggiornamenti di ottobre 2024.

: KB5052093 risolve un bug che causava il malfunzionamento delle connessioni SSH su alcuni sistemi dopo l’installazione degli aggiornamenti di ottobre 2024. Esplora file : L’aggiornamento migliora le prestazioni complessive di Esplora file e rimuove una serie di anomalie durante l’inserimento di URL nella barra degli indirizzi e nell’apertura del menu contestuale.

: L’aggiornamento migliora le prestazioni complessive di Esplora file e rimuove una serie di anomalie durante l’inserimento di URL nella barra degli indirizzi e nell’apertura del menu contestuale. Audio : Corretto un bug che portava il volume al 100% dopo la riattivazione del PC dalla modalità di sospensione.

: Corretto un bug che portava il volume al 100% dopo la riattivazione del PC dalla modalità di sospensione. Dispositivi USB audio: Risolto un problema che impediva il funzionamento dei dispositivi audio USB dopo un breve periodo di inattività.

L’aggiornamento KB5052093 fa in modo che gli scanner collegati con il sistema, compresi quelli integrati nelle stampanti multifunzione, tornino ad essere rilevabili e utilizzabili nei programmi installati.

Il trascinamento degli oggetti (file, email, allegati) non funzionava correttamente in alcune applicazioni, specialmente su monitor ad alta risoluzione, con modalità di scaling legacy. Il pacchetto appena rilasciato sistema anche questa problematica. Infine, KB5052093 risolve un bug che provocava, in alcune circostanze, il blocco improvvisto dell’app Desktop remoto.

Come installare l’aggiornamento KB5052093

L’installazione dell’aggiornamento è facoltativa e può essere effettuata tramite Windows Update cliccando su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Poiché si tratta di un aggiornamento di anteprima, è necessario confermare l’installazione del pacchetto KB5052093 cliccando su Scarica e installa.

In alternativa, è possibile trovare l’aggiornamento anche sul Microsoft Update Catalog digitando la stringa KB5052093 nella casella di ricerca in alto a destra.