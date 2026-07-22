Come aggiornare il PC spendendo meno con Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Rimandare l’aggiornamento del software per una questione di prezzo è comprensibile. Con i saldi estivi di Godeal24, due delle licenze più richieste — Office 2024 Pro e Windows 11 Pro — sono disponibili a prezzi ridotti, con acquisto una tantum e senza costi ricorrenti.

Office 2024 Pro a 16,99 € invece di 249,99 €

Microsoft Office 2024 Pro riunisce gli strumenti più utilizzati della suite di produttività: Word, Excel, PowerPoint e OneNote. È pensato per utenti singoli e famiglie che cercano applicazioni affidabili per creare documenti, gestire fogli di calcolo, realizzare presentazioni e organizzare appunti.

La licenza perpetua, normalmente proposta a 249,99 €, durante i saldi estivi di Godeal24 costa 16,99 €, con un risparmio superiore a 230 €. Si tratta di un acquisto una tantum per un PC Windows, utilizzabile in ambito domestico o professionale: non sono previsti abbonamenti né rinnovi. Considerati gli aumenti che hanno interessato gli abbonamenti Microsoft 365, la promozione può rappresentare un’alternativa per chi preferisce pagare una sola volta.

Windows 11 Pro a 12,25 € invece di 199 €

L’offerta comprende anche Windows 11 Pro a 12,25 €. Il sistema operativo offre un’interfaccia rinnovata, funzioni di sicurezza avanzate come la crittografia BitLocker e strumenti pensati per la produttività, il lavoro da remoto, il gioco e le attività quotidiane.

Anche in questo caso si tratta di un acquisto una tantum, senza costi ricorrenti. Il prezzo è valido nell’ambito della promozione estiva.

Licenze Office scontate fino al 90% nei saldi estivi

Windows in offerta: Windows 11 Pro da 12,25 €

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Perché scegliere Godeal24

Godeal24 propone licenze software con consegna digitale immediata, senza costi di spedizione o spese nascoste. Il servizio clienti offre assistenza tecnica gratuita prima e dopo l’acquisto. Secondo quanto riportato dal rivenditore, la piattaforma conta migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. L’obiettivo è offrire chiavi software a prezzi competitivi, affiancate da supporto e assistenza nel tempo.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com