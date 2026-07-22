Windows 11 integra Copilot in Esplora File con una nuova funzione

Microsoft sta portando Copilot direttamente in Esplora file su Windows 11, aggiungendo un nuovo punto di accesso all’assistente AI nella schermata Home del noto gestore di file.

La funzione, già visibile nelle build Release Preview, permette di avviare una conversazione con Copilot partendo da un elemento selezionato, senza dover aprire manualmente l’applicazione dedicata.

Copilot nella Home di Esplora file

Nella pagina Home di Esplora file compaiono due nuove azioni rapide associate ai file: Apri percorso file e Chiedi a Copilot. Passando il cursore sopra un elemento, questi comandi consentono di aprire la posizione del file oppure chiedere all’assistente AI di analizzarne il contenuto.

L’obiettivo è trasformare Esplora file da semplice strumento di navigazione a punto centrale per l’interazione con i contenuti archiviati, rendendo documenti, immagini e altri elementi direttamente utilizzabili come riferimento per la conversazione con Copilot.

La versione attuale non è ancora completamente operativa. Nei test effettuati sulla build Release Preview, il pulsante Copilot apre l’applicazione dell’assistente senza trasferire automaticamente il contesto del file selezionato. Questo comportamento potrebbe dipendere da un limite temporaneo della distribuzione o da un problema della build di anteprima.

La presenza dell’interfaccia, tuttavia, indica che Microsoft sta preparando un collegamento più profondo tra Esplora file e i servizi AI, anche se alcune funzioni potrebbero cambiare prima del rilascio definitivo.

Sfide tecniche e compatibilità dei file

L’integrazione di Copilot in Esplora file solleva diverse questioni tecniche. Il gestore file di Windows lavora con una vasta gamma di formati: documenti di testo, immagini, archivi compressi, file multimediali, database, fogli di calcolo e applicazioni.

Un assistente AI può analizzare efficacemente alcuni contenuti, come immagini o documenti strutturati, ma la situazione diventa più complessa con file di grandi dimensioni o formati proprietari. Per rendere realmente utile questa funzione, Microsoft dovrà gestire diversi livelli di accesso ai dati, definire quali contenuti possono essere analizzati localmente e quali richiedono servizi cloud, oltre a mantenere adeguati controlli sulla privacy.

L’arrivo di Copilot in Esplora file segue una direzione precisa: portare l’AI vicino alle attività quotidiane senza obbligare l’utente ad aprire applicazioni separate. Windows 11 sta progressivamente trasformando diversi elementi dell’interfaccia in punti di ingresso per funzionalità AI, dal sistema di ricerca agli strumenti integrati nelle applicazioni Microsoft. La sfida principale riguarda l’equilibrio tra accessibilità e controllo: un pulsante contestuale vicino ai file può velocizzare alcune operazioni, ma deve rimanere prevedibile, configurabile e poco invasivo per chi non utilizza Copilot nelle proprie attività quotidiane.