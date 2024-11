Arriva il foglio di calcolo open source che rompe tutti gli schemi: IronCalc

Nel corso degli ultimi 40 anni, i fogli di calcolo si sono rivelati strumenti indispensabili in un ampio ventaglio di casi d’uso. A dispetto delle numerose opzioni proprietarie e open source oggi disponibili, trovare un motore per la gestione dei fogli elettronici che sia universalmente accessibile, affidabile e di alta qualità, è ancora una sfida. Le soluzioni esistenti spesso risultano costose, richiedono la creazione di account o soffrono di problemi legati a prestazioni e stabilità.

IronCalc è un foglio di calcolo che integra un motore open source robusto

IronCalc è un motore di foglio di calcolo moderno, costruito con il linguaggio Rust, pensato sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali.

Il prodotto offre una piattaforma versatile per lavorare con i fogli di calcolo, sia in modo programmatico che come applicazione Web. Con IronCalc si vuole fornire un’alternativa veloce ed efficiente rispetto ai tradizionali software per fogli di calcolo, con un focus su prestazioni e facilità d’uso, grazie a una solida base open source.

L’applicazione Web IronCalc è già disponibile sul Web e fruibile da browser. L’editor di fogli di calcolo supporta 200 funzioni, formattazione di base e l’importazione/esportazione di file Excel (xlsx).

Gli sviluppatori possono utilizzare IronCalc in modalità headless con Rust o Python. Questo significa che IronCalc può essere eseguito e integrato in un ambiente di sviluppo o in un sistema di terze parti senza la necessità di un’interfaccia utente visibile. D’altra parte, il codice del progetto è interamente condiviso in questo repository GitHub.

Casi d’uso e punti di forza unici

Strano ma vero, nonostante l’abbondanza di soluzioni, i fogli di calcolo esistenti non hanno ancora del tutto risolto le necessità degli utenti. IronCalc è un progetto innovativo che mira a proporre una piattaforma in grado di rispondere a diverse esigenze:

Supporto per sviluppatori SaaS : Aziende di ogni dimensione si trovano ad implementare soluzioni di fogli di calcolo incomplete nei loro sistemi. IronCalc fornisce una valida alternativa open source che migliora le applicazioni SaaS.

: Aziende di ogni dimensione si trovano ad implementare soluzioni di fogli di calcolo incomplete nei loro sistemi. IronCalc fornisce una valida alternativa open source che migliora le applicazioni SaaS. Elaborazione automatizzata dei fogli di calcolo : Gli utenti necessitano di un modo affidabile per aprire, riempire e analizzare fogli di calcolo in scenari su larga scala. IronCalc garantisce prestazioni elevate e funzionalità avanzate per lo svolgimento di tali compiti.

: Gli utenti necessitano di un modo affidabile per aprire, riempire e analizzare fogli di calcolo in scenari su larga scala. IronCalc garantisce prestazioni elevate e funzionalità avanzate per lo svolgimento di tali compiti. Collaborazione globale : Immaginiamo un mondo in cui chiunque possa utilizzare un foglio di calcolo online e condividerlo facilmente per progetti collaborativi, anche per la semplice pianificazione di viaggi, spostamenti, spese e progetti da affrontare.

: Immaginiamo un mondo in cui chiunque possa utilizzare un foglio di calcolo online e condividerlo facilmente per progetti collaborativi, anche per la semplice pianificazione di viaggi, spostamenti, spese e progetti da affrontare. Integrazione interattiva sul Web: I webmaster e i produttori di contenuti per il Web possono usare IronCalc per integrare fogli di calcolo interattivi all’interno dei post, consentendo ai lettori di esplorare scenari personalizzati e testare ipotesi.

Pensiamo al caso di un blogger finanziario: ricorrendo a IronCalc, questi può integrare un foglio di calcolo interattivo nelle pagine del blog per spiegare concetti finanziari complessi in modo dinamico e comprensibile.

Un imprenditore alle prese con la costruzione di un prodotto SaaS (Software-as-a-Service), può integrare IronCalc per offrire agli utenti un’esperienza completa, compatibile con Excel. Ancora, uno sviluppatore può ad esempio automatizzare l’elaborazione dei fogli di calcolo in pochi secondi avvalendosi di Python e IronCalc.

Funzionalità pianificate per la versione 1.0 di IronCalc

La roadmap del progetto prevede il lancio della versione finale di IronCalc entro la prima metà del 2025.

Ponendo la prima pietra miliare, rappresentata dal rilascio di IronCalc 1.0, gli sviluppatori si prefiggono di integrare un set di funzionalità essenziale.

Innanzi tutto, IronCalc sarà disponibile gratuitamente sul Web senza la necessità di creare account, senza pubblicità e senza costi. Gli utenti potranno creare, condividere e importare fogli di calcolo, anche da Excel. L’obiettivo è raggiungere il 90% di compatibilità con le funzioni di Excel, inclusi “nomi definiti”, tabelle, unione di celle, congelamento di righe/colonne, formattazione di base.

Come accennato in precedenza, gli utenti potranno integrare IronCalc direttamente nei propri siti Web, offrendo un’esperienza interattiva e personalizzabile.

I binding per Python e JavaScript permetteranno invece di manipolare i fogli di calcolo in modo semplice utilizzando i linguaggi di programmazione più popolari.

Uno sguardo al futuro del motore di foglio di calcolo open source

I promotori dell’iniziativa IronCalc precisano che la versione 1.0 del progetto non integrerà funzionalità di collaborazione in tempo reale. In altre parole, pur essendo condivisibile tra più utenti, uno stesso foglio di calcolo non sarà lavorabile simultaneamente da più persone. L’introduzione di questa essenziale caratteristica è comunque prevista in un successivo aggiornamento.

Inizialmente, IronCalc non supporterà i grafici e funzionalità come le macro o la programmazione VBA. Anche la formattazione condizionale o la gestione avanzata delle tabelle pivot potrebbero non trovare posto nella prima versione.

In futuro è comunque prevista la distribuzione di un’applicazione desktop, che sarà sviluppata subito dopo il rilascio di IronCalc 1.0.

IronCalc è disponibile sotto licenza MIT/Apache 2.0, permettendo l’integrazione nei propri progetti, la personalizzazione delle funzionalità e la condivisione senza restrizioni.

Conclusioni

IronCalc non si limita a essere un’alternativa open source ai fogli di calcolo esistenti, ma aspira a trasformare l’intera industria. L’obiettivo dichiarato dagli autore di IronCalc è quello di democratizzare i fogli di calcolo, rendendo la tecnologia che li fa funzionare alla portata di tutti. In questo modo è possibile contribuire concretamente all’evoluzione delle applicazioni in molteplici settori.

Credit immagine in apertura: iStock.com – AndreyPopov