AI prevede il futuro e i disastri climatici con immagini satellitari dei luoghi

Pensate di poter utilizzare l’intelligenza artificiale per capire come apparirebbe un luogo dopo un disastro climatico. Questo è ciò che è un progetto chiamato “Earth Intelligence Engine” è stato in grado di fare, dando una speranza per il futuro e permettendo all’uomo di salvare delle vite umane limitando peraltro i danni di ogni catastrofe naturale. Grazie all’AI dunque si può fare qualcosa che fino a poco fa nessuno credeva possibile.

La tecnologia combina l’intelligenza artificiale con modelli fisici molto complessi. Ciò che avviene è l’utilizzo di una rete neurale che analizza immagini satellitari scattate prima e dopo eventi come uragani o alluvioni. Poi, grazie ai dati raccolti, il sistema è in grado di generare nuove immagini che mostrano cosa potrebbe succedere in futuro, basandosi su informazioni concrete, come la forza prevista di una tempesta e le caratteristiche del territorio.

Il test svolto su Houston con l’AI

Per testare questa idea, i ricercatori hanno scelto Houston, una città devastata dall’uragano Harvey nel 2017. Con l’aiuto di immagini satellitari, hanno ricreato un modello visivo di come sarebbero apparse alcune aree della città in caso di una tempesta simile. I risultati sono stati impressionanti: le immagini erano incredibilmente accurate, tanto da sembrare vere.

Per riuscire ad avere un’affidabilità di rilievo, è stato aggiunto un modello fisico. Questo si occupa di tenere conto di fattori come le infrastrutture locali e la morfologia del terreno. È proprio così che si possono evitare errori comuni che l’AI potrebbe compiere, tra i quali la presenza di acqua in zone elevate, che non potrebbero mai essere allagate.

Queste immagini potrebbero aiutare le persone a comprendere meglio i rischi di eventi climatici estremi. A volte, vedere il proprio quartiere sommerso può fare più effetto di un semplice avviso meteorologico. Sapere cosa potrebbe accadere potrebbe spingere le persone ad agire in modo tempestivo, magari evacuando in anticipo.