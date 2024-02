Con uno smartphone si possono fare tantissime cose, anche e soprattutto per merito delle tante applicazioni che gli store digitali mettono a dispozione. La versatilità di questi dispositivi è fuori discussione, ad esempio con pochi tap possono essere scansionati documenti ma anche prenotare viaggi, effettuare misurazioni e creare contenuti di livello professionale. Possibile però che non si possa fare ancora di meglio?

Il concetto di smartphone potrebbe cambiare per sempre: per Deutsche Telekom l’AI può semplificare la vita digitale

Prova a smuovere il mercato un player insolito, ovvero Deutsche Telekom. Al Mobile World Congress 2024 di Barcellona (che prenderà il via lunedì 26 febbraio), l’azienda presenterà uno smartphone AI realizzato in collaborazione con Qualcomm e Brain.ai. L’intelligenza artificiale, si legge nel comunicato stampa diffuso di recente, andrà a sostituire le tante applicazioni che ogni giorno vengono utilizzate da milioni di utenti.

A gestire il tutto sarà l’interfaccia generativa basata su Brain.ai, che verrà generata contestualmente. Si potrà interagire con quest’ultima tramite comandi vocali e testuali e si potranno svolgere attività quotidiane senza doversi affidare a tante (troppe?) applicazioni.

«Useremo l’AI e i LLM per migliorare e semplificare la vita dei nostri clienti», dichiara Jon Abrahamson, Chief Product e Digital Officier di Deutsche Telekom. «La nostra visione è quella di un concierge per uno smartphone senza app. Un vero e proprio compagno quotidiano che soddisfa le esigenze del consumatore e semplifica la vita digitale».

Alla fiera tech di Barcellona, la nuova AI che proverà a mandare in pensione le app verrà mostrata in azione sul T Phone di Telekom sfruttando l’intelligenza artificiale nel cloud. Per l’elaborazione direttamente sul dispositivo bisognerà invece attendere un nuovo smartphone con processore top di gamma Snapdragon Gen 3.

L’intelligenza artificiale è ormai una costante e sta cambiando sia alcuni modi di approcciarsi a determinate professioni sia le modalità d’uso di tanti software e hardware. Viene dunque da chiedersi se il Concierge AI di Deutsche Telekom sia una novità destinata a cambiare per sempre il concetto di smartphone o se sia, più semplicemente, un’alternativa da prendere in considerazione solo in determinati casi.